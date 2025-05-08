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Дрон-камікадзе залітає у кузов вантажівки, у якому сидять троє окупантів. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "SIGNUM" завів дрон у тентований кузов вантажівки, у якому сиділо троє російських окупантів та ліквідував їх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Філігранна робота пілотів батальйону "SIGNUM" на Лиманському напрямку. Влучна і точна операція - результат чітко прийнятих рішень і злагодженої роботи. Розвідка виявила час і маршрут пересування ворога на передній край - із купою провіанту. Ворожу "логістику" знищено, а загарбники автоматично відправились на пожиттєвий відпочинок", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+7 Погрібний Олександр
показати весь коментар08.05.2025 09:52
+4 Oxa Ogel
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+2 Nikol Kovalenko
показати весь коментар08.05.2025 10:23
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