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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрон-камікадзе залітає у кузов вантажівки, у якому сидять троє окупантів. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "SIGNUM" завів дрон у тентований кузов вантажівки, у якому сиділо троє російських окупантів та ліквідував їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Філігранна робота пілотів батальйону "SIGNUM" на Лиманському напрямку. Влучна і точна операція - результат чітко прийнятих рішень і злагодженої роботи. Розвідка виявила час і маршрут пересування ворога на передній край - із купою провіанту. Ворожу "логістику" знищено, а загарбники автоматично відправились на пожиттєвий відпочинок", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили польовий склад БК, 5 ворожих авто та 5 позицій окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) дрони (4765) Харківська область (904)


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Топ коментарі
+7
Дрон: «Какіє люді в Голівудє!»
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08.05.2025 09:52
+4
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08.05.2025 09:44
+2
положено
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08.05.2025 10:23
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08.05.2025 09:44 Відповісти
Вже ніхто нікуди не їде! Респект оператору! 👍
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08.05.2025 11:44 Відповісти
Дрон: «Какіє люді в Голівудє!»
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08.05.2025 09:52 Відповісти
Пасажири-"Уже нікто нікуда нє єдет".
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08.05.2025 11:06 Відповісти
Хлопці з кацапами в "догонялки" погралися...
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08.05.2025 10:00 Відповісти
Чотирьох запишуть в 300-ті
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08.05.2025 10:05 Відповісти
а может и пятерых (3 в кузове, плюс в кабине водитель и старший (скорее всего офицер))
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08.05.2025 10:14 Відповісти
Нафіга там в кабіні якийсь старший?🤔
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08.05.2025 10:22 Відповісти
положено
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08.05.2025 10:23 Відповісти
Порядок такий в російській армії - ще з радянських часів... (Особливо, якщо в кузові - цінний вантаж... Хоча, судячи з вигляду вантажу - там якісь "сухпаї" везли...)
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08.05.2025 10:26 Відповісти
Здрасьте среди ночи?
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08.05.2025 10:28 Відповісти
Були б там ********** - було б яскравіше. Але і так непогано. Харошево вам здаровья і отдиха.
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08.05.2025 11:26 Відповісти
Поки я ще в ЗСУ, знову відмічаю явище, яке спостерігав ще майже 40 років тому, коли студентом попав на строкову службу - грубуватий армійський гумор, який почав змінювати мене, далеко не завжди сприймають цивільні. І, хоч я про це знаю, це явище знову змінює мене. Ось, знайшов віршик кацапською і переклав чисто щоб повеселити побратимів:

Раз не знаєш точно
смерть прийде коли,
то труси без дірок
надягай завжди!

Вибачайте за грубуватий гумор, в цивільному житті я був високим струнким брюнетом зі спортивною фігурою, бездоганними манерами і витонченним смаком.
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08.05.2025 12:17 Відповісти
 
 