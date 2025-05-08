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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дрон-камикадзе залетает в кузов грузовика, в котором сидят трое оккупантов. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения "SIGNUM" завел дрон в тентованный кузов грузовика, в котором сидели трое российских оккупантов и ликвидировал их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Филигранная работа пилотов батальона "SIGNUM" на Лиманском направлении. Меткая и точная операция - результат четко принятых решений и слаженной работы. Разведка выявила время и маршрут передвижения врага на передний край - с кучей провианта. Вражеская "логистика" уничтожена, а захватчики автоматически отправились на пожизненный отдых", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили полевой склад БК, 5 вражеских авто и 5 позиций оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

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армия РФ (19387) уничтожение (7030) дроны (3980) Харьковская область (897)


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Топ комментарии
+5
Дрон: «Какіє люді в Голівудє!»
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08.05.2025 09:52
+2
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08.05.2025 09:44
+2
положено
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08.05.2025 10:23
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08.05.2025 09:44 Ответить
Дрон: «Какіє люді в Голівудє!»
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08.05.2025 09:52 Ответить
Пасажири-"Уже нікто нікуда нє єдет".
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08.05.2025 11:06 Ответить
Хлопці з кацапами в "догонялки" погралися...
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08.05.2025 10:00 Ответить
Чотирьох запишуть в 300-ті
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08.05.2025 10:05 Ответить
а может и пятерых (3 в кузове, плюс в кабине водитель и старший (скорее всего офицер))
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08.05.2025 10:14 Ответить
Нафіга там в кабіні якийсь старший?🤔
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08.05.2025 10:22 Ответить
положено
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08.05.2025 10:23 Ответить
Порядок такий в російській армії - ще з радянських часів... (Особливо, якщо в кузові - цінний вантаж... Хоча, судячи з вигляду вантажу - там якісь "сухпаї" везли...)
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08.05.2025 10:26 Ответить
Здрасьте среди ночи?
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08.05.2025 10:28 Ответить
Були б там ********** - було б яскравіше. Але і так непогано. Харошево вам здаровья і отдиха.
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08.05.2025 11:26 Ответить
 
 