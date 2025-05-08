Дрон-камикадзе залетает в кузов грузовика, в котором сидят трое оккупантов. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения "SIGNUM" завел дрон в тентованный кузов грузовика, в котором сидели трое российских оккупантов и ликвидировал их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Филигранная работа пилотов батальона "SIGNUM" на Лиманском направлении. Меткая и точная операция - результат четко принятых решений и слаженной работы. Разведка выявила время и маршрут передвижения врага на передний край - с кучей провианта. Вражеская "логистика" уничтожена, а захватчики автоматически отправились на пожизненный отдых", - говорится в комментарии к видео.

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