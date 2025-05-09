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Тело оккупанта валяется возле БМП, подожженной украинскими дронами. ВИДЕО 18+

Операторы дронов подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадьяра" уничтожили вражескую БМП в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной боевой работы украинских воинов видно, что рядом с горящей бронемашиной лежит тело ликвидированного оккупанта.

Смотрите: Дрон-камикадзе залетает в кузов грузовика, в котором сидят трое оккупантов. ВИДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: Дрон-камикадзе сбивает оккупанта с дерева. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7040) Донецкая область (9784) дроны (3986) БМП (404) Силы беспилотных систем (95)


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09.05.2025 10:30 Ответить
щось у ваньки вигляд ніякий, тіпа недаволен
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09.05.2025 10:40 Ответить
За чим московіт вдерся, із зброєю в руках, до Мирної України, те і отримав! ****** йому, гроші ОБІЦЯВ дати! А воно, он, як неловко вийшло…
Ну, то таке!
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09.05.2025 10:50 Ответить
Сволота, куди по ораному?!!
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09.05.2025 10:52 Ответить
Журналіст Сергій Яковенко, який є автором цієї публікації, полінувався загуглити, чим відрізняється БМП (БМП-1, БМП-2, БМП-3), яка є бойовою машиною піхоти, від МТЛБ (малий тягач легкий броньований), який є тягачем артилерії, має інший вигляд і характерну башточку з кулеметом попереду справа....
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09.05.2025 11:05 Ответить
Умаялсья хробак-підарас...
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09.05.2025 11:24 Ответить
Кацап порозкинув мізками. Буквально
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09.05.2025 11:29 Ответить
 
 