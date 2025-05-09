Тело оккупанта валяется возле БМП, подожженной украинскими дронами. ВИДЕО 18+

Операторы дронов подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадьяра" уничтожили вражескую БМП в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной боевой работы украинских воинов видно, что рядом с горящей бронемашиной лежит тело ликвидированного оккупанта.

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