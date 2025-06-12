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6 207 26

Запеченное тело оккупанта на броне сожженной российской бронемашины

В сети опубликована видеозапись, на которой, снята сожженная российская бронемашина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что по крайней мере один оккупант не смог эвакуироваться из горящего БМП.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупанта валяется вблизи БМП, подожженной украинскими дронами. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19725) уничтожение (7288) БМП (405)


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Топ комментарии
+10
Мангал - шашлик - їдоки підтягуються?
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12.06.2025 13:08 Ответить
+10
засмага йому личить
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12.06.2025 13:08 Ответить
+10
пересмажили
.
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12.06.2025 13:34 Ответить
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Мангал - шашлик - їдоки підтягуються?
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12.06.2025 13:08 Ответить
пересмажили
.
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12.06.2025 13:34 Ответить
хоч би лисичок жога не турбувала.
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12.06.2025 13:50 Ответить
велвелдан. Лисиці таке не їдять.
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12.06.2025 14:45 Ответить
Та нет, парня готовят на службу в Африканский корпус - что-то такое рашка сейчас создаёт.
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12.06.2025 15:05 Ответить
засмага йому личить
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12.06.2025 13:08 Ответить
Чудовий і запашний шашлик із кацапа вийшов

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12.06.2025 13:08 Ответить
Запах шашлика з тхора це вже для витончених поціновувачів!
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12.06.2025 14:17 Ответить
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12.06.2025 13:10 Ответить
супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! а цей ще піджарений, взагалі красота ...
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12.06.2025 13:11 Ответить
А уліцу в єво радном ґорадє назавут на єво честь)"пламєнная")) може "уґальковая"))
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12.06.2025 13:12 Ответить
Смажений орк під лайтовим "мангалом".
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12.06.2025 13:12 Ответить
на ленина похож стал....
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12.06.2025 13:14 Ответить
Так много загорать вредно для здоровья.
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12.06.2025 13:20 Ответить
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12.06.2025 13:20 Ответить
,,-Ти відчуваєш запах напалму, синку ?
- Так.
- Це запах перемоги !"(Апокаліпсис сьогодні. )
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12.06.2025 13:35 Ответить
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12.06.2025 13:22 Ответить
Кремом надо пользоваться от загара...
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12.06.2025 13:28 Ответить
Есть уверенность, шо оно не прикидывается дохлым.
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12.06.2025 13:30 Ответить
Черговий ваня погасив черговий кредит. Чудово.
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12.06.2025 13:37 Ответить
Що Путлер робить із своїми громадянами...
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12.06.2025 13:44 Ответить
М маладаяяяяяя не узнаить...
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12.06.2025 13:59 Ответить
шкварочка
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12.06.2025 14:02 Ответить
Не здивуюся якщо завтра кацаппропоганда оголосить його : русскім Джордано Бруно....
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12.06.2025 16:09 Ответить
Смуглянка-запеканка
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12.06.2025 16:11 Ответить
 
 