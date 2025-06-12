Запеченное тело оккупанта на броне сожженной российской бронемашины

В сети опубликована видеозапись, на которой, снята сожженная российская бронемашина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что по крайней мере один оккупант не смог эвакуироваться из горящего БМП.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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