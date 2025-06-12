Запеченное тело оккупанта на броне сожженной российской бронемашины
В сети опубликована видеозапись, на которой, снята сожженная российская бронемашина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что по крайней мере один оккупант не смог эвакуироваться из горящего БМП.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+10 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.06.2025 13:08 Ответить Ссылка
+10 MrStepanovM
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+10 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий12.06.2025 13:34 Ответить Ссылка
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- Так.
- Це запах перемоги !"(Апокаліпсис сьогодні. )