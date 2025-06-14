Войска РФ нанесли удар по Сумам: повреждены частный дом и объект гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 июня 2025 года, около 3:50 на территории одного из старостатов Сумской громады зафиксировано попадание в придомовую территорию.
Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате этого повреждены здания домохозяйств, выбиты окна.
К счастью, пострадавших нет.
"Также зафиксировано попадание по территории объекта гражданской инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают на месте, ликвидируя последствия ударов", - отмечает он.
Топ комментарии
+2 Ksenia VB
показать весь комментарий14.06.2025 10:05 Ответить Ссылка
+2 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий14.06.2025 10:12 Ответить Ссылка
+2 Влад #584963
показать весь комментарий14.06.2025 10:22 Ответить Ссылка
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это было понятно еще в феврале 2022 когда из Киева за неделю выезжали все ********** ,а холопомирняк той самой Бучи спал и даже представить не мог в каком аду проснется и чем умываться ему придется,людей целенаправленно кинули на убой,я молчу о детских домах и интернатах,и в этом виновны все кто верховодил,включая заплужного!!!