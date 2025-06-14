Войска РФ нанесли удар по Сумам: повреждены частный дом и объект гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июня 2025 года, около 3:50 на территории одного из старостатов Сумской громады зафиксировано попадание в придомовую территорию.

Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате этого повреждены здания домохозяйств, выбиты окна.

К счастью, пострадавших нет.









"Также зафиксировано попадание по территории объекта гражданской инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают на месте, ликвидируя последствия ударов", - отмечает он.