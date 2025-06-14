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Войска РФ нанесли удар по Сумам: повреждены частный дом и объект гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июня 2025 года, около 3:50 на территории одного из старостатов Сумской громады зафиксировано попадание в придомовую территорию.

Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате этого повреждены здания домохозяйств, выбиты окна.

К счастью, пострадавших нет.

Суммы после обстрела
Суммы после обстрела
Суммы после обстрела
Суммы после обстрела

"Также зафиксировано попадание по территории объекта гражданской инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают на месте, ликвидируя последствия ударов", - отмечает он.

Автор: 

обстрел (27982) Сумская область (3350) Сумы (1186) Сумский район (278)


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Топ комментарии
+2
Як казав наш президент, якщо місто буде пусте, то його легко захопити. Так що наврядчи сумчанам дозволять виїхати
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14.06.2025 10:05 Ответить
+2
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14.06.2025 10:12 Ответить
+2
я утверждаю!!!многие хотят,но у этих многих нет денег даже оплатить однушку в центре Украины,бо щири хохлы взвинтили цены для сограждан по прайсу Лас-Вегаса
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14.06.2025 10:22 Ответить
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Як казав наш президент, якщо місто буде пусте, то його легко захопити. Так що наврядчи сумчанам дозволять виїхати
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14.06.2025 10:05 Ответить
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14.06.2025 10:12 Ответить
Тоді всі області (крім Львівської) проголосували "достойно" і ми не лідери, зате всілякі сєпарські оппоблоки взяли потім тут лише 7% на відміну від 20/30% сходу і півдня.
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14.06.2025 12:12 Ответить
ну чому ж, у сумській області куди пальцем не тикни в керівника чи мера -парія регіонів чи опоблок.
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14.06.2025 13:11 Ответить
Тобто, ти стверджуєш, що виїзд із Сум закритий, і всіх, хто хоче виїхати, ловлять, і примусово повертають у місто?
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14.06.2025 10:15 Ответить
я утверждаю!!!многие хотят,но у этих многих нет денег даже оплатить однушку в центре Украины,бо щири хохлы взвинтили цены для сограждан по прайсу Лас-Вегаса
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14.06.2025 10:22 Ответить
1. Але твоя колежанка Ksenia VB стверджує, що сумчанам не дозволяють виїхати, а не те, що у людей немає грошей виїхати. 2. А що, на цьому сайті вже дозволено всяким ************ ображати українців? Хм... Тамбовскій волк тєбє согражданін, ***********!
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14.06.2025 10:32 Ответить
Якась коротка в тебе пам'ять на образи.

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14.06.2025 10:43 Ответить
Ні, виродку кацапський, пам'ять у мене гарна. Автори цього відео не пишуть тут коменти, на відміну від тебе і "Влада".
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14.06.2025 10:49 Ответить
Ну якщо не пишуть тут коментарі, тоді все Ок, тоді можна. Тоді не "кипить наш розум обурений". Зрозуміло.
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14.06.2025 10:58 Ответить
Усі навколо кацапи, і лише Валера Д'Артаньян. До чого ж ти жалюгідний.
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14.06.2025 11:17 Ответить
Борись Валера, навколо самі вороги! Наснаги тобі Валера!
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14.06.2025 11:29 Ответить
Я не знаю що цими словами хотів сказати твій припіздент. Може ти точніше знаєш що діється в Сумах. Кажуть асфальт кладуть і клумби висаджують
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14.06.2025 11:20 Ответить
Не знаю, що там кладуть та висаджують, але точно нікому не забороняють виїхати, як ти збрехала.
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14.06.2025 11:27 Ответить
Буваю часто, місто живе звичайним життям незважаючи на прильоти, 11-го був приліт, мабуть Іскандер, 3-го 5 фугасних ракет "града" . Добре, що над будинками перестали збивати шахеди . Кількість жителів зменшилась ще до війни і за 3 роки виїхала частина жителів. А асфальт кладуть і не тільки в Сумах а й по області. Люди ідуть куди хочуть, ну ходять по вокзалу поліція і бійці з автоматами, то й що.
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14.06.2025 12:04 Ответить
Сумна правда.
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14.06.2025 10:33 Ответить
даешь филиал концлагеря в каждом выделенном куске этого самого лагеря.

это было понятно еще в феврале 2022 когда из Киева за неделю выезжали все ********** ,а холопомирняк той самой Бучи спал и даже представить не мог в каком аду проснется и чем умываться ему придется,людей целенаправленно кинули на убой,я молчу о детских домах и интернатах,и в этом виновны все кто верховодил,включая заплужного!!!
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14.06.2025 10:19 Ответить
весь Цензор в статтях про Ізраїль,всі обговорюють удари по Ізраїлю,деякі біженці ,з Європи закликають нас тримати кулачки за Цахал І Моссад... про те,що у нас сотні тисяч загиблих.десятки міст і сотні сіл стерті з лиця Землі...ніхто й не згадає,всі помисли на боці Ізраїля...який за 40 міс війни не продав Україні навіть поганенької гайки! і це при тому що вся влада тут в Ізраїля,всі гроші там же,а ми з останніх сил намагаємося ізраїльських олігархів типу Бєні та Піні ввести до числа найбагатших у світі... хто ж ми,як не гої,вірніше шабесгої??
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14.06.2025 10:40 Ответить
 
 