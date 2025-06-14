Війська РФ ударили по Сумах: пошкоджено приватний будинок та об’єкт цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 червня 2025 року, близько 3:50 на території одного із старостатів Сумської громади зафіксовано влучання в прибудинкову територію.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок цього пошкоджено будівлі домогосподарств, вибито вікна.

На щастя, постраждалих немає.









"Також зафіксовано влучання по території об’єкту цивільної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють на місці, ліквідуючи наслідки ударів", - наголошує він.