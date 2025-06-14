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Війська РФ ударили по Сумах: пошкоджено приватний будинок та об’єкт цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 червня 2025 року, близько 3:50 на території одного із старостатів Сумської громади зафіксовано влучання в прибудинкову територію.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок цього пошкоджено будівлі домогосподарств, вибито вікна.

На щастя, постраждалих немає.

Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу

"Також зафіксовано влучання по території об’єкту цивільної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють на місці, ліквідуючи наслідки ударів", - наголошує він.

Автор: 

обстріл (29302) Сумська область (3903) Суми (926) Сумський район (281)


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Топ коментарі
+2
Як казав наш президент, якщо місто буде пусте, то його легко захопити. Так що наврядчи сумчанам дозволять виїхати
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14.06.2025 10:05 Відповісти
+2
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14.06.2025 10:12 Відповісти
+2
я утверждаю!!!многие хотят,но у этих многих нет денег даже оплатить однушку в центре Украины,бо щири хохлы взвинтили цены для сограждан по прайсу Лас-Вегаса
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14.06.2025 10:22 Відповісти
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Як казав наш президент, якщо місто буде пусте, то його легко захопити. Так що наврядчи сумчанам дозволять виїхати
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14.06.2025 10:05 Відповісти
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14.06.2025 10:12 Відповісти
Тоді всі області (крім Львівської) проголосували "достойно" і ми не лідери, зате всілякі сєпарські оппоблоки взяли потім тут лише 7% на відміну від 20/30% сходу і півдня.
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14.06.2025 12:12 Відповісти
ну чому ж, у сумській області куди пальцем не тикни в керівника чи мера -парія регіонів чи опоблок.
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14.06.2025 13:11 Відповісти
Тобто, ти стверджуєш, що виїзд із Сум закритий, і всіх, хто хоче виїхати, ловлять, і примусово повертають у місто?
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14.06.2025 10:15 Відповісти
я утверждаю!!!многие хотят,но у этих многих нет денег даже оплатить однушку в центре Украины,бо щири хохлы взвинтили цены для сограждан по прайсу Лас-Вегаса
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14.06.2025 10:22 Відповісти
1. Але твоя колежанка Ksenia VB стверджує, що сумчанам не дозволяють виїхати, а не те, що у людей немає грошей виїхати. 2. А що, на цьому сайті вже дозволено всяким ************ ображати українців? Хм... Тамбовскій волк тєбє согражданін, ***********!
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14.06.2025 10:32 Відповісти
Якась коротка в тебе пам'ять на образи.

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14.06.2025 10:43 Відповісти
Ні, виродку кацапський, пам'ять у мене гарна. Автори цього відео не пишуть тут коменти, на відміну від тебе і "Влада".
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14.06.2025 10:49 Відповісти
Ну якщо не пишуть тут коментарі, тоді все Ок, тоді можна. Тоді не "кипить наш розум обурений". Зрозуміло.
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14.06.2025 10:58 Відповісти
Усі навколо кацапи, і лише Валера Д'Артаньян. До чого ж ти жалюгідний.
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14.06.2025 11:17 Відповісти
Борись Валера, навколо самі вороги! Наснаги тобі Валера!
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14.06.2025 11:29 Відповісти
Я не знаю що цими словами хотів сказати твій припіздент. Може ти точніше знаєш що діється в Сумах. Кажуть асфальт кладуть і клумби висаджують
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14.06.2025 11:20 Відповісти
Не знаю, що там кладуть та висаджують, але точно нікому не забороняють виїхати, як ти збрехала.
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14.06.2025 11:27 Відповісти
Буваю часто, місто живе звичайним життям незважаючи на прильоти, 11-го був приліт, мабуть Іскандер, 3-го 5 фугасних ракет "града" . Добре, що над будинками перестали збивати шахеди . Кількість жителів зменшилась ще до війни і за 3 роки виїхала частина жителів. А асфальт кладуть і не тільки в Сумах а й по області. Люди ідуть куди хочуть, ну ходять по вокзалу поліція і бійці з автоматами, то й що.
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14.06.2025 12:04 Відповісти
Сумна правда.
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14.06.2025 10:33 Відповісти
даешь филиал концлагеря в каждом выделенном куске этого самого лагеря.

это было понятно еще в феврале 2022 когда из Киева за неделю выезжали все ********** ,а холопомирняк той самой Бучи спал и даже представить не мог в каком аду проснется и чем умываться ему придется,людей целенаправленно кинули на убой,я молчу о детских домах и интернатах,и в этом виновны все кто верховодил,включая заплужного!!!
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14.06.2025 10:19 Відповісти
весь Цензор в статтях про Ізраїль,всі обговорюють удари по Ізраїлю,деякі біженці ,з Європи закликають нас тримати кулачки за Цахал І Моссад... про те,що у нас сотні тисяч загиблих.десятки міст і сотні сіл стерті з лиця Землі...ніхто й не згадає,всі помисли на боці Ізраїля...який за 40 міс війни не продав Україні навіть поганенької гайки! і це при тому що вся влада тут в Ізраїля,всі гроші там же,а ми з останніх сил намагаємося ізраїльських олігархів типу Бєні та Піні ввести до числа найбагатших у світі... хто ж ми,як не гої,вірніше шабесгої??
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14.06.2025 10:40 Відповісти
 
 