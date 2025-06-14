Війська РФ ударили по Сумах: пошкоджено приватний будинок та об’єкт цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 червня 2025 року, близько 3:50 на території одного із старостатів Сумської громади зафіксовано влучання в прибудинкову територію.
Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок цього пошкоджено будівлі домогосподарств, вибито вікна.
На щастя, постраждалих немає.
"Також зафіксовано влучання по території об’єкту цивільної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють на місці, ліквідуючи наслідки ударів", - наголошує він.
Топ коментарі
+2 Ksenia VB
показати весь коментар14.06.2025 10:05 Відповісти Посилання
+2 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар14.06.2025 10:12 Відповісти Посилання
+2 Влад #584963
показати весь коментар14.06.2025 10:22 Відповісти Посилання
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это было понятно еще в феврале 2022 когда из Киева за неделю выезжали все ********** ,а холопомирняк той самой Бучи спал и даже представить не мог в каком аду проснется и чем умываться ему придется,людей целенаправленно кинули на убой,я молчу о детских домах и интернатах,и в этом виновны все кто верховодил,включая заплужного!!!