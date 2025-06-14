Вымогали $200 тыс. взятки у европейской компании: задержаны дельцы, которые могли сорвать поставки в Украину бесплатных средств РЭБ, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух дельцов, которые могли сорвать бесплатные поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в наше государство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, по материалам дела, фигуранты начали шантажировать иностранную компанию-производителя устройств РЭБ.
"Это предприятие уже изготовило и передало Украине 5 специализированных комплексов. Для нашего государства они были бесплатными, поскольку оплату за них осуществили международные партнеры", - пояснили в СБУ.
В случае удачного применения этих средств в боевых условиях страна-партнер планировала увеличить оборонный заказ у своего производителя.
Соответственно, сама компания была заинтересована в новых контрактах.
"Когда об этом узнали мошенники, они начали требовать взятку у представителей иностранного предприятия. В обмен на 200 тыс. долларов США они обещали договориться "со своими контактерами" о положительных выводах относительно указанных изделий", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили сделку и задержали обоих дельцов после передачи всей суммы взятки, которая происходила в Киеве.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- так можна , випадково , і на самих себе вийти ...
Повісити це падло, на сухій гілляці, і фото їх не блюрити, бо таких послідовників з прокладками, як і служок у ВРУ та помічників ригоАНАЛІВ з коригувальниками!!
Портновські, у мантіях і на посадах, зараз почнуть навколо них, танці з бубнами мирного законодавства України!
Сирійці, такого лайна, живими не відпускають!
Заберіть все і в їхніх родин. Це вже їхня проблема.
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Але в загальному,як намене ,Ви праві-тільки військові з бойовим досвідом можуть вигребсти наші "авдієві конюшні".
Швендяли два "ділки", склотару по контейнерах збирали, аж тут об'ява.
Зателефонували і пішло діло...
Ага, так воно і робиться.
Ці ділки, або сама нижня ланка (розхідний матеріал), або десь працюють у відповідних структурах і мають доступ до інформації і вирішили діяти самостійно, за що і були покарані.
А то прочитаєш статтю і думаєш, невже О. Бендер реінкарнувався?
Ці два ділки не такі собі пройдохи з вулиці. Це, скоріше всього, службісти середньої ланки СБУ, які прийшли срубіть дєньжат,прібарахліца і які йшли на злочин.знаючи ,що їм нічого не буде , бо мають крутих покровителів в МО.