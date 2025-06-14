Вымогали $200 тыс. взятки у европейской компании: задержаны дельцы, которые могли сорвать поставки в Украину бесплатных средств РЭБ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух дельцов, которые могли сорвать бесплатные поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в наше государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по материалам дела, фигуранты начали шантажировать иностранную компанию-производителя устройств РЭБ.





"Это предприятие уже изготовило и передало Украине 5 специализированных комплексов. Для нашего государства они были бесплатными, поскольку оплату за них осуществили международные партнеры", - пояснили в СБУ.

В случае удачного применения этих средств в боевых условиях страна-партнер планировала увеличить оборонный заказ у своего производителя.

Соответственно, сама компания была заинтересована в новых контрактах.

"Когда об этом узнали мошенники, они начали требовать взятку у представителей иностранного предприятия. В обмен на 200 тыс. долларов США они обещали договориться "со своими контактерами" о положительных выводах относительно указанных изделий", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили сделку и задержали обоих дельцов после передачи всей суммы взятки, которая происходила в Киеве.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.