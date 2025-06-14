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Новини Фото Хабарники
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Вимагали $200 тис. хабаря у європейської компанії: затримано ділків, які могли зірвати поставки в Україну безкоштовних засобів РЕБ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала у Києві двох ділків, які могли зірвати безкоштовні поставки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у нашу державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за матеріалами справи, фігуранти почали шантажувати іноземну компанію-виробника пристроїв РЕБ.

затримано хабарників
затримано хабарників

"Це підприємство вже виготовило і передало Україні 5 спеціалізованих комплексів. Для нашої держави вони були безкоштовними, оскільки оплату за них здійснили міжнародні партнери", - пояснили в СБУ.

У разі вдалого застосування цих засобів у бойових умовах країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у свого виробника.

Відповідно сама компанія була зацікавлена у нових контрактах.

"Коли про це дізналися шахраї, вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на 200 тис. доларів США вони обіцяли домовитися "зі своїми контактерами" про позитивні висновки щодо зазначених виробів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагали $150 тисяч хабаря: Суд відпустив старшого слідчого Нацполіції під заставу у $22 тисячі

Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку і затримали обох ділків після передачі всієї суми хабаря, яка відбувалася в Києві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  •  ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4739) СБУ (13000) РЕБ (161)


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Топ коментарі
+23
А чо пишуть "ділків"? Просто подумайте - якийсь бомж Вася з вулиці не впливає на такі речі аж ніяк. А хто впливає на вердикт "вдале застосування чи невдале"? Можу забитись на пляшку кефіра, шо це якісь зелені гниди з міністерства оборони.
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14.06.2025 14:37 Відповісти
+22
Це такіж самі убивці Українців, як і оті з московії, в Україні!!
Повісити це падло, на сухій гілляці, і фото їх не блюрити, бо таких послідовників з прокладками, як і служок у ВРУ та помічників ригоАНАЛІВ з коригувальниками!!
Портновські, у мантіях і на посадах, зараз почнуть навколо них, танці з бубнами мирного законодавства України!
Сирійці, такого лайна, живими не відпускають!
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14.06.2025 14:36 Відповісти
+13
Просто ділки? Приватні особи? Мали справу з РЕБ і вимагали 200 штук баксів хабара? Ну ну.
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14.06.2025 14:46 Відповісти
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Сбу має розслідувати. Хто за цим стояв. Невже Вутич?
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14.06.2025 14:30 Відповісти
Сбу має розслідувати. Хто за цим стояв
- так можна , випадково , і на самих себе вийти ...
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14.06.2025 14:39 Відповісти
Весело буде - коли Малюк буде Зеленського затримувати і за шиворот тримати як шкідливого кота...
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14.06.2025 15:08 Відповісти
Це такіж самі убивці Українців, як і оті з московії, в Україні!!
Повісити це падло, на сухій гілляці, і фото їх не блюрити, бо таких послідовників з прокладками, як і служок у ВРУ та помічників ригоАНАЛІВ з коригувальниками!!
Портновські, у мантіях і на посадах, зараз почнуть навколо них, танці з бубнами мирного законодавства України!
Сирійці, такого лайна, живими не відпускають!
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14.06.2025 14:36 Відповісти
Не такі вони вбивці,як кацапи-а значно страшніші.Вони "наші" гниди...
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14.06.2025 17:41 Відповісти
А чо пишуть "ділків"? Просто подумайте - якийсь бомж Вася з вулиці не впливає на такі речі аж ніяк. А хто впливає на вердикт "вдале застосування чи невдале"? Можу забитись на пляшку кефіра, шо це якісь зелені гниди з міністерства оборони.
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14.06.2025 14:37 Відповісти
А це як коли везуть вельможного пана через кордон під прикриттям, то раптом виявляється, шо посвідчення контори з трьох літер були у супроводжуючих якось випадково, і взагалі не на часі.
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14.06.2025 14:48 Відповісти
срані, дуже жадібні і скаженні тваринки.
Заберіть все і в їхніх родин. Це вже їхня проблема.
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14.06.2025 14:42 Відповісти
Це може бути тільки в Україні.
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14.06.2025 14:42 Відповісти
Просто ділки? Приватні особи? Мали справу з РЕБ і вимагали 200 штук баксів хабара? Ну ну.
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14.06.2025 14:46 Відповісти
Генерала Залужного на них немає !

.
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14.06.2025 14:47 Відповісти
Скорiш Сашка Бiлого
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14.06.2025 17:22 Відповісти
Залужного на всіх не вистачить точно.Тут потрібна команда однодумців...
Але в загальному,як намене ,Ви праві-тільки військові з бойовим досвідом можуть вигребсти наші "авдієві конюшні".
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14.06.2025 17:45 Відповісти
Так само було і з фортифікаціями. Іноземці хотіли безплатно побудувати. Їх швидко витурили
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14.06.2025 14:52 Відповісти
чому не пишуете, що ділки з МОУ-Умєрова?
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14.06.2025 14:55 Відповісти
Яких 8 років!!! Стаття -держзрада, тільки смертна кара. Йде жорстока війна на смерть ! Скільки можна жувати соплі! Агов, суки , люди гинуть! З цим треба щось робити , бо буде біда. Досить покривати своїх 5-6 менеджерів-зрадників, особливо, коли йдеться про іноземну допомогу.
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14.06.2025 15:01 Відповісти
Які ше ділки - мабуть були в темі - раз вийшли на іноземну компанію
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14.06.2025 15:04 Відповісти
Мародери, які роблять свій кривавий гешефт на смертях українців, від них тхне трупний сморід.
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14.06.2025 15:08 Відповісти
Чому ці ділки інкогніто? Зрозуміло, що це слуги уродів! Але кожен злочин має призвище!
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14.06.2025 15:10 Відповісти
звідки ці прокладки вилізають?
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14.06.2025 15:16 Відповісти
"Коли про це (від рашистської агентури з ОП)дізналися рашистські-агенти шахраї, вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на 200 тис. доларів США вони обіцяли домовитися "зі своїми контактерами" про позитивні висновки щодо зазначених виробів", - йдеться у повідомленні.
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14.06.2025 15:36 Відповісти
А що? оголошення про поставки РЕБ у нас в Ютуб розміщують!!? З контактами постачальників...
Швендяли два "ділки", склотару по контейнерах збирали, аж тут об'ява.
Зателефонували і пішло діло...
Ага, так воно і робиться.
Ці ділки, або сама нижня ланка (розхідний матеріал), або десь працюють у відповідних структурах і мають доступ до інформації і вирішили діяти самостійно, за що і були покарані.
А то прочитаєш статтю і думаєш, невже О. Бендер реінкарнувався?
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14.06.2025 15:46 Відповісти
Наврядчи знайдеться з десяток столиць у світі де б вулиці були заставлені у декілька рядів ТАКИМИ ексклюзивними елітними авто,як у Києві. Під час війни їх стало В РАЗИ більше!!! Ресторани - забиті відвідувачами. Елітні забудівлі ростуть,як гриби після дощу. Звідкіля гроші,Зін?? Для кого війна....
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14.06.2025 15:57 Відповісти
Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) - це серйозна справа. РЕБ використовуються не тільки в окопах. Противник свої РЕБ використовує навіть проти ХІМАРСІВ, КАБів. В нас критично не вистарчає РЕБ.
Ці два ділки не такі собі пройдохи з вулиці. Це, скоріше всього, службісти середньої ланки СБУ, які прийшли срубіть дєньжат,прібарахліца і які йшли на злочин.знаючи ,що їм нічого не буде , бо мають крутих покровителів в МО.
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14.06.2025 16:34 Відповісти
А,хто міг знати про цей контракт крім зелених гнид в МО?Чому "великий помаранджевий патрійот"рєзніков не те що не сидить за яйця по 17,а навіть не аідкрито кримінальної справи?Зато ручне ДБР може клипати справи проти Порошенка і вриватись без законних підстав до сина депутатки від ЄС Южаніної.Але влада не вічна(надіюсь,що "розумний" нарід зробив висновки 19--го.) і тоді прийдеться за все відповісти якщо не перед судом,то перед людським судилищем.
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14.06.2025 16:42 Відповісти
С такими тварями надо особенно жёстко обращаться, и они скорее всего русскоязычные живущие в Украине..
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14.06.2025 16:44 Відповісти
Такі питання можуть вирішувати лише потужні менеджери. Хвамілії ???
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14.06.2025 16:58 Відповісти
 
 