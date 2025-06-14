Вимагали $200 тис. хабаря у європейської компанії: затримано ділків, які могли зірвати поставки в Україну безкоштовних засобів РЕБ, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України затримала у Києві двох ділків, які могли зірвати безкоштовні поставки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у нашу державу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, за матеріалами справи, фігуранти почали шантажувати іноземну компанію-виробника пристроїв РЕБ.
"Це підприємство вже виготовило і передало Україні 5 спеціалізованих комплексів. Для нашої держави вони були безкоштовними, оскільки оплату за них здійснили міжнародні партнери", - пояснили в СБУ.
У разі вдалого застосування цих засобів у бойових умовах країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у свого виробника.
Відповідно сама компанія була зацікавлена у нових контрактах.
"Коли про це дізналися шахраї, вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на 200 тис. доларів США вони обіцяли домовитися "зі своїми контактерами" про позитивні висновки щодо зазначених виробів", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку і затримали обох ділків після передачі всієї суми хабаря, яка відбувалася в Києві.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- так можна , випадково , і на самих себе вийти ...
Повісити це падло, на сухій гілляці, і фото їх не блюрити, бо таких послідовників з прокладками, як і служок у ВРУ та помічників ригоАНАЛІВ з коригувальниками!!
Портновські, у мантіях і на посадах, зараз почнуть навколо них, танці з бубнами мирного законодавства України!
Сирійці, такого лайна, живими не відпускають!
Заберіть все і в їхніх родин. Це вже їхня проблема.
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Але в загальному,як намене ,Ви праві-тільки військові з бойовим досвідом можуть вигребсти наші "авдієві конюшні".
Швендяли два "ділки", склотару по контейнерах збирали, аж тут об'ява.
Зателефонували і пішло діло...
Ага, так воно і робиться.
Ці ділки, або сама нижня ланка (розхідний матеріал), або десь працюють у відповідних структурах і мають доступ до інформації і вирішили діяти самостійно, за що і були покарані.
А то прочитаєш статтю і думаєш, невже О. Бендер реінкарнувався?
Ці два ділки не такі собі пройдохи з вулиці. Це, скоріше всього, службісти середньої ланки СБУ, які прийшли срубіть дєньжат,прібарахліца і які йшли на злочин.знаючи ,що їм нічого не буде , бо мають крутих покровителів в МО.