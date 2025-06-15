Румынские пограничники задержали супругов-украинцев, пытавшихся ввезти в Румынию незадекларированные 1,4 млн долларов. ФОТО

На границе Румынии и Украины румынские пограничники задержали супругов-украинцев, пытавшихся въехать в страну с незадекларированными деньгами. Речь идет о сумме 1,4 миллиона долларов наличными.

Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу вечером 14 июня, на пограничном пункте Серет. Два человека - 49-летний мужчина и его 39-летняя жена с двойным гражданством пытались пешком пересечь границу Украины с Румынией.

"На основе обоснованного подозрения совместная контрольная группа провела тщательную проверку этих двух людей, во время которой были обнаружены значительные суммы денег, скрытые на теле обоих", - заявили в пограничной полиции Румынии.

Под одеждой мужчины румынские правоохранители обнаружили незадекларированные 810 тысяч долларов, а на женщине - 590 тысяч. Ни одна из этих сумм не была задекларирована в соответствии с законодательством Румынии.

В румынской пограничной полиции напомнили, что ввоз в страну более 10 тысяч евро (или эквивалент в другой валюте) без декларирования запрещен и влечет за собой санкции, включая конфискацию незадекларированных средств.

