7 213 46

Румынские пограничники задержали супругов-украинцев, пытавшихся ввезти в Румынию незадекларированные 1,4 млн долларов. ФОТО

На границе Румынии и Украины румынские пограничники задержали супругов-украинцев, пытавшихся въехать в страну с незадекларированными деньгами. Речь идет о сумме 1,4 миллиона долларов наличными.

Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу вечером 14 июня, на пограничном пункте Серет. Два человека - 49-летний мужчина и его 39-летняя жена с двойным гражданством пытались пешком пересечь границу Украины с Румынией.

деньги

"На основе обоснованного подозрения совместная контрольная группа провела тщательную проверку этих двух людей, во время которой были обнаружены значительные суммы денег, скрытые на теле обоих", - заявили в пограничной полиции Румынии.

Под одеждой мужчины румынские правоохранители обнаружили незадекларированные 810 тысяч долларов, а на женщине - 590 тысяч. Ни одна из этих сумм не была задекларирована в соответствии с законодательством Румынии.

деньги

В румынской пограничной полиции напомнили, что ввоз в страну более 10 тысяч евро (или эквивалент в другой валюте) без декларирования запрещен и влечет за собой санкции, включая конфискацию незадекларированных средств.

Смотрите также: Ехали в грузовике с двойным дном под "прикрытием" скота: группа уклонистов задержана возле границы с Румынией. ФОТОрепортаж

деньги (936) Румыния (1164)
Топ комментарии
+36
Головне питання: як ця парочка пройшла наш прикордонний пост ??? Отож.
15.06.2025 21:22 Ответить
+23
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа. (С)
15.06.2025 21:36 Ответить
+19
Взяли на кишеню
15.06.2025 21:23 Ответить
Головне питання: як ця парочка пройшла наш прикордонний пост ??? Отож.
15.06.2025 21:22 Ответить
Я теж про це подумав. Відповідь очевидна...
15.06.2025 21:25 Ответить
До українського поста вони везли 5 мільйонів ? )
15.06.2025 21:32 Ответить
15.06.2025 22:02 Ответить
15.06.2025 22:11 Ответить
А українські прикордонники? - взяли під козирок?
15.06.2025 21:23 Ответить
Взяли на кишеню
15.06.2025 21:23 Ответить
так-таможня бєрьот бабло і дайот дабро...
15.06.2025 21:26 Ответить
Продали квитки згідно тарифу.
15.06.2025 21:53 Ответить
15.06.2025 21:23 Ответить
- Бранзулетка !
15.06.2025 21:44 Ответить
Прізвище цієї парочки не співпадає з кимось з 95 шапітолію?
15.06.2025 21:27 Ответить
Звідки такі гроші?!
15.06.2025 21:28 Ответить
Мама з пенсії відкладала...
15.06.2025 21:34 Ответить
..как выглядят доллары я знаю.. а где фото этих двух *******???
15.06.2025 21:29 Ответить
А де фото наших бравих прикордонників які незрячі, бо не побачили такого вантажу? Натомість бачать спіднє на простолюдах?
15.06.2025 21:32 Ответить
ета інвєстари.
15.06.2025 21:30 Ответить
Угу...Инвест-няни,*****.
15.06.2025 22:38 Ответить
А нашим стражникам ткнули по куску і ті пропустили...
15.06.2025 21:33 Ответить
А кому сейчас легко?
15.06.2025 21:33 Ответить
При такому баблі пішкодрала? - трюк не проканав
15.06.2025 21:35 Ответить
15.06.2025 21:36 Ответить
Зразу бранзулетка згадується)
15.06.2025 21:39 Ответить
Хватит завидовать, люди продавали старые вещи на ОЛХ, заплатили налоги, остаток решили вывезти в Румынию
15.06.2025 21:37 Ответить
Доки героїчні прикордонники допитували чергове фіктивне подружжя мерзенних сцикунів-ухилянтів, законослухняні громадяни спокійно перетнули кордон. This is Ukraine, baby
15.06.2025 21:40 Ответить
Звичайна українська сім'я. Економіка на підйомі, є можливість себе реалізувати. Трохи дивує недовіра до банківського сектору, а так все норм. Ще й довкілля бережуть, не користуються авто. Запитань нема.
15.06.2025 21:48 Ответить
Бранзулетка
15.06.2025 21:59 Ответить
Шкода чоловіка. Втратив все, що мав.
15.06.2025 21:59 Ответить
Доведеться перекваліфікуватися в голову ОСББ.
15.06.2025 22:03 Ответить
Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото.
15.06.2025 22:05 Ответить
А може якраз знайшов. Нове життя. Якщо дружину посадять.
15.06.2025 22:04 Ответить
думали собі,як це декларувати це ж податки сплатити, жадність фраєра згубила, тепер в бюджет Румунії піде)
15.06.2025 22:05 Ответить
та там по старту точно було було або 1,5, або 2 млн. )) різницю українські доблесния пагранічніки прикарманили, за свої послуги ))
15.06.2025 22:06 Ответить
Т.е мужик в июне месяце спрятал на теле 81-у пачку баксов? Даже если они самые новые обьем должен быть приличным. Это летом, без шуб и теплых курток. Они шли контробандной тропой или через погран переход?
15.06.2025 22:10 Ответить
Тоже интересно. Румыны чего то не договаривают.
15.06.2025 23:24 Ответить
Ніс у наплічнику, це всього 8,1 кг.
16.06.2025 01:56 Ответить
Яка прикра випадковість!
15.06.2025 22:25 Ответить
З таким баблом, в Україні кордон відкритий.
Привіт генералу Дейнеко.
15.06.2025 22:28 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%83_%D0%B7_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%83 Податок на втечу з Рейху
15.06.2025 22:43 Ответить
Пішов по стопам Остапа Бендера.
15.06.2025 22:51 Ответить
так йому ж 49 а де авто у наших залишив?
15.06.2025 23:48 Ответить
Несли на собі 16 кілограм валюти але українські прикордонники нічого не бачили!
16.06.2025 00:55 Ответить
та то сімейство прикордоників у відпустку виїзжало
16.06.2025 05:30 Ответить
Зато наши таможенники всё проверили и раскассировали на 10%!!! Теперь ждут повышения зарплат от ************!!!🤪🤗😳🤣😆😂
16.06.2025 06:53 Ответить
Тута всі такі розумні, прикордонники не роблять огляд людей це митники оглядають. І скоріше за все румини вже їх чекали, тобто здали своєчасно питання хто?
16.06.2025 08:47 Ответить
 
 