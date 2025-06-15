УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини Фото Перевезення незадекларованої готівки
7 213 46

Румунські прикордонники затримали подружжя українців, яке намагалось ввезти в Румунію незадекларовані 1,4 млн доларів. ФОТО

На кордоні Румунії та України румунські прикордонники затримали подружжя українців, яке намагалися в'їхати в країну з незадекларованими грошима. Йдеться про суму 1,4 мільйона доларів готівкою.

Про це повідомила пресслужба прикордонної поліції Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався у суботу ввечері 14 червня, на прикордонному пункті Серет. Двоє осіб - 49-річний чоловік та його 39-річна дружина з подвійним громадянством намагались пішки перетнути кордон України з Румунією.

гроші

"На основі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох людей, під час якої було виявлено значні суми грошей, приховані на тілі обох", - заявили у прикордонній поліції Румунії.

Під одягом чоловіка румунські правоохоронці виявили незадекларовані 810 тисяч доларів, а на жінці - 590 тисяч. Жодна з цих сум не була задекларована відповідно до законодавства Румунії.

гроші

У румунській прикордонній поліції нагадали, що ввезення до країни більш ніж 10 тисяч євро (або еквівалент в іншій валюті) без декларування заборонене й тягне за собою санкції, включно з конфіскацією незадекларованих коштів.

Дивіться також: Їхали у вантажівці з подвійним дном під "прикриттям" худоби: групу ухилянтів затримано біля кордону з Румунією. ФОТОрепортаж

Автор: 

гроші (985) Румунія (1246)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Головне питання: як ця парочка пройшла наш прикордонний пост ??? Отож.
показати весь коментар
15.06.2025 21:22 Відповісти
+23
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа. (С)
показати весь коментар
15.06.2025 21:36 Відповісти
+19
Взяли на кишеню
показати весь коментар
15.06.2025 21:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне питання: як ця парочка пройшла наш прикордонний пост ??? Отож.
показати весь коментар
15.06.2025 21:22 Відповісти
Я теж про це подумав. Відповідь очевидна...
показати весь коментар
15.06.2025 21:25 Відповісти
До українського поста вони везли 5 мільйонів ? )
показати весь коментар
15.06.2025 21:32 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 22:02 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 22:11 Відповісти
А українські прикордонники? - взяли під козирок?
показати весь коментар
15.06.2025 21:23 Відповісти
Взяли на кишеню
показати весь коментар
15.06.2025 21:23 Відповісти
так-таможня бєрьот бабло і дайот дабро...
показати весь коментар
15.06.2025 21:26 Відповісти
Продали квитки згідно тарифу.
показати весь коментар
15.06.2025 21:53 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 21:23 Відповісти
- Бранзулетка !
показати весь коментар
15.06.2025 21:44 Відповісти
Прізвище цієї парочки не співпадає з кимось з 95 шапітолію?
показати весь коментар
15.06.2025 21:27 Відповісти
Звідки такі гроші?!
показати весь коментар
15.06.2025 21:28 Відповісти
Мама з пенсії відкладала...
показати весь коментар
15.06.2025 21:34 Відповісти
..как выглядят доллары я знаю.. а где фото этих двух *******???
показати весь коментар
15.06.2025 21:29 Відповісти
А де фото наших бравих прикордонників які незрячі, бо не побачили такого вантажу? Натомість бачать спіднє на простолюдах?
показати весь коментар
15.06.2025 21:32 Відповісти
ета інвєстари.
показати весь коментар
15.06.2025 21:30 Відповісти
Угу...Инвест-няни,*****.
показати весь коментар
15.06.2025 22:38 Відповісти
А нашим стражникам ткнули по куску і ті пропустили...
показати весь коментар
15.06.2025 21:33 Відповісти
А кому сейчас легко?
показати весь коментар
15.06.2025 21:33 Відповісти
При такому баблі пішкодрала? - трюк не проканав
показати весь коментар
15.06.2025 21:35 Відповісти
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа. (С)
показати весь коментар
15.06.2025 21:36 Відповісти
Зразу бранзулетка згадується)
показати весь коментар
15.06.2025 21:39 Відповісти
Хватит завидовать, люди продавали старые вещи на ОЛХ, заплатили налоги, остаток решили вывезти в Румынию
показати весь коментар
15.06.2025 21:37 Відповісти
Доки героїчні прикордонники допитували чергове фіктивне подружжя мерзенних сцикунів-ухилянтів, законослухняні громадяни спокійно перетнули кордон. This is Ukraine, baby
показати весь коментар
15.06.2025 21:40 Відповісти
Звичайна українська сім'я. Економіка на підйомі, є можливість себе реалізувати. Трохи дивує недовіра до банківського сектору, а так все норм. Ще й довкілля бережуть, не користуються авто. Запитань нема.
показати весь коментар
15.06.2025 21:48 Відповісти
Бранзулетка
показати весь коментар
15.06.2025 21:59 Відповісти
Шкода чоловіка. Втратив все, що мав.
показати весь коментар
15.06.2025 21:59 Відповісти
Доведеться перекваліфікуватися в голову ОСББ.
показати весь коментар
15.06.2025 22:03 Відповісти
Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото.
показати весь коментар
15.06.2025 22:05 Відповісти
А може якраз знайшов. Нове життя. Якщо дружину посадять.
показати весь коментар
15.06.2025 22:04 Відповісти
думали собі,як це декларувати це ж податки сплатити, жадність фраєра згубила, тепер в бюджет Румунії піде)
показати весь коментар
15.06.2025 22:05 Відповісти
та там по старту точно було було або 1,5, або 2 млн. )) різницю українські доблесния пагранічніки прикарманили, за свої послуги ))
показати весь коментар
15.06.2025 22:06 Відповісти
Т.е мужик в июне месяце спрятал на теле 81-у пачку баксов? Даже если они самые новые обьем должен быть приличным. Это летом, без шуб и теплых курток. Они шли контробандной тропой или через погран переход?
показати весь коментар
15.06.2025 22:10 Відповісти
Тоже интересно. Румыны чего то не договаривают.
показати весь коментар
15.06.2025 23:24 Відповісти
Ніс у наплічнику, це всього 8,1 кг.
показати весь коментар
16.06.2025 01:56 Відповісти
Яка прикра випадковість!
показати весь коментар
15.06.2025 22:25 Відповісти
З таким баблом, в Україні кордон відкритий.
Привіт генералу Дейнеко.
показати весь коментар
15.06.2025 22:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%83_%D0%B7_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%83 Податок на втечу з Рейху
показати весь коментар
15.06.2025 22:43 Відповісти
Пішов по стопам Остапа Бендера.
показати весь коментар
15.06.2025 22:51 Відповісти
так йому ж 49 а де авто у наших залишив?
показати весь коментар
15.06.2025 23:48 Відповісти
Несли на собі 16 кілограм валюти але українські прикордонники нічого не бачили!
показати весь коментар
16.06.2025 00:55 Відповісти
та то сімейство прикордоників у відпустку виїзжало
показати весь коментар
16.06.2025 05:30 Відповісти
Зато наши таможенники всё проверили и раскассировали на 10%!!! Теперь ждут повышения зарплат от ************!!!🤪🤗😳🤣😆😂
показати весь коментар
16.06.2025 06:53 Відповісти
Тута всі такі розумні, прикордонники не роблять огляд людей це митники оглядають. І скоріше за все румини вже їх чекали, тобто здали своєчасно питання хто?
показати весь коментар
16.06.2025 08:47 Відповісти
 
 