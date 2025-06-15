Румунські прикордонники затримали подружжя українців, яке намагалось ввезти в Румунію незадекларовані 1,4 млн доларів. ФОТО
На кордоні Румунії та України румунські прикордонники затримали подружжя українців, яке намагалися в'їхати в країну з незадекларованими грошима. Йдеться про суму 1,4 мільйона доларів готівкою.
Про це повідомила пресслужба прикордонної поліції Румунії, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що інцидент стався у суботу ввечері 14 червня, на прикордонному пункті Серет. Двоє осіб - 49-річний чоловік та його 39-річна дружина з подвійним громадянством намагались пішки перетнути кордон України з Румунією.
"На основі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох людей, під час якої було виявлено значні суми грошей, приховані на тілі обох", - заявили у прикордонній поліції Румунії.
Під одягом чоловіка румунські правоохоронці виявили незадекларовані 810 тисяч доларів, а на жінці - 590 тисяч. Жодна з цих сум не була задекларована відповідно до законодавства Румунії.
У румунській прикордонній поліції нагадали, що ввезення до країни більш ніж 10 тисяч євро (або еквівалент в іншій валюті) без декларування заборонене й тягне за собою санкції, включно з конфіскацією незадекларованих коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа. (С)
Привіт генералу Дейнеко.