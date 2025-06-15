Румунські прикордонники затримали подружжя українців, яке намагалось ввезти в Румунію незадекларовані 1,4 млн доларів. ФОТО

На кордоні Румунії та України румунські прикордонники затримали подружжя українців, яке намагалися в'їхати в країну з незадекларованими грошима. Йдеться про суму 1,4 мільйона доларів готівкою.

Про це повідомила пресслужба прикордонної поліції Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався у суботу ввечері 14 червня, на прикордонному пункті Серет. Двоє осіб - 49-річний чоловік та його 39-річна дружина з подвійним громадянством намагались пішки перетнути кордон України з Румунією.

"На основі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох людей, під час якої було виявлено значні суми грошей, приховані на тілі обох", - заявили у прикордонній поліції Румунії.

Під одягом чоловіка румунські правоохоронці виявили незадекларовані 810 тисяч доларів, а на жінці - 590 тисяч. Жодна з цих сум не була задекларована відповідно до законодавства Румунії.

У румунській прикордонній поліції нагадали, що ввезення до країни більш ніж 10 тисяч євро (або еквівалент в іншій валюті) без декларування заборонене й тягне за собою санкції, включно з конфіскацією незадекларованих коштів.

