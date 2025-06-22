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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Враг нанес удар дронами по селу в Харьковской области: горело домовладение, госпитализирован пожилой мужчина. ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июня, российские войска атаковали FPV-дронами с. Постольное в Харьковской области, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российская армия ориентировочно в 14:30 атаковала FPV-дронами с. Постольное Золочевской ОТГ Богодуховского района.

В результате атаки вспыхнул пожар на территории частного домовладения: поврежден дом и хозяйственные помещения.

80-летний мужчина получил ожоги, его доставили в больницу.

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Россияне атаковали Постольное в Харьковской области

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Россияне атаковали Постольное в Харьковской области
Россияне атаковали Постольное в Харьковской области
Россияне атаковали Постольное в Харьковской области

Автор: 

обстрел (28195) Харьковская область (1170) Богодуховский район (69) Постольное (1)


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от паскуди росіянські сарай спалили чоловікові...
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22.06.2025 21:16 Ответить
 
 