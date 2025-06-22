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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Ворог вдарив дронами по селу на Харківщині: горіло домоволодіння, госпіталізовано літнього чоловіка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 червня, російські війська атакували FPV-дронами с. Постольне в Харківській області, внаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська армія орієнтовно о 14:30 атакувала FPV-дронами с. Постольне Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Унаслідок атаки спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння: пошкоджено будинок та господарчі приміщення.

80-річний чоловік дістав опіки, його доставили до лікарні.

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Росіяни атакували Постольне на Харківщині

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Росіяни атакували Постольне на Харківщині
Росіяни атакували Постольне на Харківщині
Росіяни атакували Постольне на Харківщині

Автор: 

обстріл (29517) Харківська область (1184) Богодухівський район (68) Постольне (1)


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от паскуди росіянські сарай спалили чоловікові...
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22.06.2025 21:16 Відповісти
 
 