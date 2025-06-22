Ворог вдарив дронами по селу на Харківщині: горіло домоволодіння, госпіталізовано літнього чоловіка. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 червня, російські війська атакували FPV-дронами с. Постольне в Харківській області, внаслідок чого поранено чоловіка.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російська армія орієнтовно о 14:30 атакувала FPV-дронами с. Постольне Золочівської ОТГ Богодухівського району.
Унаслідок атаки спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння: пошкоджено будинок та господарчі приміщення.
80-річний чоловік дістав опіки, його доставили до лікарні.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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Лантух
показати весь коментар22.06.2025 21:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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