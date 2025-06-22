Ворог вдарив дронами по селу на Харківщині: горіло домоволодіння, госпіталізовано літнього чоловіка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 червня, російські війська атакували FPV-дронами с. Постольне в Харківській області, внаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська армія орієнтовно о 14:30 атакувала FPV-дронами с. Постольне Золочівської ОТГ Богодухівського району.



Унаслідок атаки спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння: пошкоджено будинок та господарчі приміщення.



80-річний чоловік дістав опіки, його доставили до лікарні.

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Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.





