Продавал земли заповедного фонда: на Волыни разоблачен чиновник Госгеокадастра, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении одному из заместителей начальника Главного управления Госгеокадастра в Волынской области, причастному к незаконной передаче в частную собственность земель на территории природно-заповедного фонда.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о трех земельных участках в пределах заказника "Гнидавские болота", расположенного вблизи центральной части Луцка. Эти территории имеют особую природоохранную ценность и предназначены для сохранения уникальной флоры.

"В течение четырех лет фигурант подписал три незаконных приказа, на основании которых более 4 гектаров заповедной земли были оформлены в частную собственность. Участки получили приближенные к чиновнику лица - жители Львовской области, которые являются друзьями или родственниками фигуранта. После этого участки были проданы за почти 1 млн гривен. Один из них приобрел военнослужащий, который не знал о незаконном происхождении земли и стал жертвой мошеннической схемы", - рассказали в ГБР.

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По данным Бюро, общий ущерб, нанесенный государственным интересам, составляет более 6,3 млн гривен. Сейчас продолжаются меры по возврату земель в государственную собственность.

Чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к противоправной деятельности.

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Также в ГБР напомнили, что в марте 2025 года ГБР уже направило в суд обвинительный акт в отношении этого же чиновника и двух его сообщников за попытку незаконного завладения землями на побережье озера Свитязь.