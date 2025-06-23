Продавав землі заповідного фонду: На Волині викрито посадовця Держгеокадастру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру одному із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, причетному до незаконної передачі у приватну власність земель на території природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про три земельні ділянки у межах заказника "Гнідавські болота", розташованого поблизу центральної частини Луцька. Ці території мають особливу природоохоронну цінність та призначені для збереження унікальної флори.

"Упродовж чотирьох років фігурант підписав три незаконні накази, на підставі яких понад 4 гектари заповідної землі були оформлені у приватну власність. Ділянки отримали наближені до посадовця особи - мешканці Львівської області, які є друзями або родичами фігуранта. Після цього ділянки були продані за майже 1 млн гривень. Одну з них придбав військовослужбовець, який не знав про незаконне походження землі та став жертвою шахрайської схеми", - розповіли в ДБР.

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За даними Бюро, загальна шкода, завдана державним інтересам, становить понад 6,3 млн гривень. Наразі тривають заходи щодо повернення земель у державну власність.

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Встановлюються інші особи, які могли бути причетні до протиправної діяльності.

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Також у ДБР нагадали, що у березні 2025 року ДБР уже скерувало до суду обвинувальний акт щодо цього ж посадовця та двох його спільників за спробу незаконного заволодіння землями на узбережжі озера Світязь.