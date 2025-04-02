5 років ув’язнення загрожує посадовцю Держгеокадастру з Волині, який незаконно вивів понад 54 га землі Міноборони, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Управління Держгеокадастру одного з районів Волинської області, дії якого призвели до незаконного виведення понад 54 га землі з власності Міністерства оборони України.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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Що скоїв підозрюваний

За даними слідства, посадовець неналежно виконав свої службові обов’язки, надавши підроблені документи для інвентаризації земель на території Володимир-Волинського району, та погодив технічну документацію із землеустрою. Через це понад 54 га землі були незаконно виведені з власності Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир. Вартість землі оцінюється у 5,4 млн гривень.

Наразі чоловіка звільнено з посади.

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Посадовцю висунуто обвинувачення

Йому висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Судом накладено арешт на земельні ділянки, готуються цивільні позови щодо їх повернення у власність Міноборони.