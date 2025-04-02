5 років ув’язнення загрожує посадовцю Держгеокадастру з Волині, який незаконно вивів понад 54 га землі Міноборони, - ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Управління Держгеокадастру одного з районів Волинської області, дії якого призвели до незаконного виведення понад 54 га землі з власності Міністерства оборони України.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Що скоїв підозрюваний
За даними слідства, посадовець неналежно виконав свої службові обов’язки, надавши підроблені документи для інвентаризації земель на території Володимир-Волинського району, та погодив технічну документацію із землеустрою. Через це понад 54 га землі були незаконно виведені з власності Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир. Вартість землі оцінюється у 5,4 млн гривень.
Наразі чоловіка звільнено з посади.
Посадовцю висунуто обвинувачення
Йому висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Судом накладено арешт на земельні ділянки, готуються цивільні позови щодо їх повернення у власність Міноборони.
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Я думаю этих 54 га вполне хватит для того, чтобы закопать в них всех украинских судей, вместе с прокурорами, даже хватит там места всяким НАБУ, САПУ и прочим презервативам от власти.