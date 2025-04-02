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Новини Оборудки із землею
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5 років ув’язнення загрожує посадовцю Держгеокадастру з Волині, який незаконно вивів понад 54 га землі Міноборони, - ДБР

земля

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Управління Держгеокадастру одного з районів Волинської області, дії якого призвели до незаконного виведення понад 54 га землі з власності Міністерства оборони України.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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Що скоїв підозрюваний

За даними слідства, посадовець неналежно виконав свої службові обов’язки, надавши підроблені документи для інвентаризації земель на території Володимир-Волинського району, та погодив технічну документацію із землеустрою. Через це понад 54 га землі були незаконно виведені з власності Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир. Вартість землі оцінюється у 5,4 млн гривень.

Наразі чоловіка звільнено з посади.

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Посадовцю висунуто обвинувачення

Йому висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Судом накладено арешт на земельні ділянки, готуються цивільні позови щодо їх повернення у власність Міноборони.

Автор: 

земля (1677) Міноборони (7343) Держгеокадастр (301) ДБР (3483) Волинська область (862) Володимирський район (2) Володимирівка (1)


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02.04.2025 15:52 Відповісти
)відправлять під домашній арешт,а потім випустять,-шо пити дати)))але я б дав йому гумаки і відправив до фермера в поле на 3 місяці часу,як комуняки колись робили))) https://youtu.be/PJKlSHwDrJo
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02.04.2025 15:58 Відповісти
А шо, замовник техдокументації і експлуатант як дружина цезаря, поза підозрою.
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02.04.2025 16:01 Відповісти
За таке має бути не 5 років, а 50, без умовних термінів і регулярно по країні. Тоді ЄС благатиме нас про вступ до нього.
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02.04.2025 16:06 Відповісти
Всего лишь пять лет за 54 гектара, как дёшево судьи оценили украинскую земельку, а ведь она на вес золото!!!

Я думаю этих 54 га вполне хватит для того, чтобы закопать в них всех украинских судей, вместе с прокурорами, даже хватит там места всяким НАБУ, САПУ и прочим презервативам от власти.
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02.04.2025 16:32 Відповісти
 
 