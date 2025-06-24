Задержан военнослужащий, пытавшийся организовать канал побега за границу для СЗЧшников, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии Госпогранслужбы задержали военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдову военных, самовольно оставивших части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в апреле 2025 года фигурант решил сбежать за границу и обратился к должностному лицу пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За "помощь" он предложил 2,5 тыс. долларов США.

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В случае удачного побега обещал привести еще клиентов - военных, которые находятся в статусе СОЧ.

Однако пограничник сообщил о противоправном предложении правоохранителям.

18 июня 2025 года военнослужащего задержали во время передачи средств.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение и избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 302 тыс гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.