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Новости Фото СЗЧ в ВСУ
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Задержан военнослужащий, пытавшийся организовать канал побега за границу для СЗЧшников, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии Госпогранслужбы задержали военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдову военных, самовольно оставивших части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в апреле 2025 года фигурант решил сбежать за границу и обратился к должностному лицу пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За "помощь" он предложил 2,5 тыс. долларов США.

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канал переправки СЗЧшников
канал переправки СЗЧшников
канал переправки СЗЧшников

В случае удачного побега обещал привести еще клиентов - военных, которые находятся в статусе СОЧ.

Однако пограничник сообщил о противоправном предложении правоохранителям.

18 июня 2025 года военнослужащего задержали во время передачи средств.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение и избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 302 тыс гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

взятка (6195) Госпогранслужба (6641) ГБР (3076) СОЧ (80)


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писати треба правду - ДЕЗЕРТИРІВ!
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24.06.2025 14:55 Ответить
та невже? тоюто притмусово мобілізовані цивільні - не тільки "ухилянти" , ще і "дезертири"?
а в той час =- депутати, поліціянти, держслужбовці, ЖІНКИ - вільні, добрі, чесні люди!!!
а от МУЖЧИНИ "прості". які не належать до складу цих "привілейованих" - це апріорі "нехарошіє чєжлавєкі! раЗстрелять!"
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26.06.2025 21:07 Ответить
звернися до лікарів, хоча в твоєму випадку це марно!
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27.06.2025 12:40 Ответить
Злочин ухилянтів та дезертирів слід прирівнювати до зради Батьківщини. Годі шмарклі жувати з цією наволоччю.
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24.06.2025 16:23 Ответить
Це все про Оман пишеш і чотиразового дизертира?Повністю згідний,але ця сволота ще говнокомандовач і з кацапом обсирським вороги .
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25.06.2025 11:01 Ответить
лопату в руки - і в окоп шуруй, лицемірна ханжа, разом зі своїми "уважаємимі" ухилянтками жіночої статі!
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26.06.2025 21:09 Ответить
 
 