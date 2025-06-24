Затримано військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, що самовільно залишили частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у квітні 2025 року фігурант вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він запропонував 2,5 тис. доларів США.

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У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів - військових, які перебувають у статусі СЗЧ.

Однак прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям.

18 червня 2025 року військовослужбовця затримали під час передачі коштів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище та обрано запобіжний захід - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 302 тис гривень.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.