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Новини Фото СЗЧ в ЗСУ
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Затримано військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, що самовільно залишили частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у квітні 2025 року фігурант вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він запропонував 2,5 тис. доларів США.

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канал переправки СЗЧшників
канал переправки СЗЧшників
канал переправки СЗЧшників

У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів - військових, які перебувають у статусі СЗЧ.

Однак прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям.

18 червня 2025 року військовослужбовця затримали під час передачі коштів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище та обрано запобіжний захід - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 302 тис гривень.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

хабар (4750) Держприкордонслужба ДПСУ (6203) ДБР (3590) СЗЧ (80)


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писати треба правду - ДЕЗЕРТИРІВ!
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24.06.2025 14:55 Відповісти
та невже? тоюто притмусово мобілізовані цивільні - не тільки "ухилянти" , ще і "дезертири"?
а в той час =- депутати, поліціянти, держслужбовці, ЖІНКИ - вільні, добрі, чесні люди!!!
а от МУЖЧИНИ "прості". які не належать до складу цих "привілейованих" - це апріорі "нехарошіє чєжлавєкі! раЗстрелять!"
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26.06.2025 21:07 Відповісти
звернися до лікарів, хоча в твоєму випадку це марно!
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27.06.2025 12:40 Відповісти
Злочин ухилянтів та дезертирів слід прирівнювати до зради Батьківщини. Годі шмарклі жувати з цією наволоччю.
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24.06.2025 16:23 Відповісти
Це все про Оман пишеш і чотиразового дизертира?Повністю згідний,але ця сволота ще говнокомандовач і з кацапом обсирським вороги .
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25.06.2025 11:01 Відповісти
лопату в руки - і в окоп шуруй, лицемірна ханжа, разом зі своїми "уважаємимі" ухилянтками жіночої статі!
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26.06.2025 21:09 Відповісти
 
 