Судитимуть експравоохоронця з Рівненщини, який брав хабарі за "допомогу" в уникненні служби в районі бойових дій, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього посадовця одного з правоохоронних органів Рівненської області, який брав гроші з колег за виключення їх зі списків на відрядження в район проведення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, злочинна схема діяла щонайменше з липня 2023 року. За 5 тисяч доларів США правоохоронець обіцяв допомогти зі скасуванням відрядження на фронт на шість місяців. У реалізації злочинної схеми йому допомагала родичка-пенсіонерка, яка мала зв’язки серед військового керівництва. Саме через неї вносилися зміни до відповідних розпорядчих документів.

"Крім того, за оперативною інформацією, жінка мала спільників, які підшуковували охочих уникнути поїздки в район бойових дій. Матеріали щодо них виділено в окреме кримінальне провадження", - наголошують у ДБР.

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Як вдалося викрити схему?

Незаконну діяльність викрив один з колег фігуранта, який принципово відмовився платити та поїхав у відрядження. Після повернення з фронту йому натякнули, що без хабаря він знову потрапить до списків. Правоохоронець подав заяву до ДБР.

Фігурант справи звільнився зі служби після того, як сам отримав направлення на Схід, посилаючись на статус багатодітного батька. Наразі він повністю визнав свою провину.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом з метою одержання неправомірної вигоди.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.