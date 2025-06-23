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Новини Корупція та мобілізація
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Депутатку Дніпропетровської облради, яка заради іміджу фіктивно "служила" в ЗСУ, взято під варту з правом застави, - ДБР

Дніпропетровська депутатка фіктивно служила в зсу

За матеріалами ДБР Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжні заходи трьом фігурантам гучної справи про фіктивну службу в ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, згідно з рішенням суду:

Депутатку обласної ради взято під варту з можливістю внесення застави у 757 тис. грн.

Її спільник — заступник командира частини — має внести понад 181 тис. грн застави.

Начальник навчального центру перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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Нагадаємо, депутатка вирішила "прокачати" свій політичний імідж, оформивши фіктивну службу в Збройних Силах України. Допомогли їй у цьому два військовослужбовці, які вносили недостовірні відомості у службову документацію.

Розслідування триває.

Автор: 

корупція (4722) мобілізація (3141) запобіжний захід (514) ДБР (3589) Дніпропетровська область (3930)


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Топ коментарі
+6
в партії дермаківських зєлєнскіх, продуманих жлобів та какаразніц, таких - не одна ця вумна тьотя, просто у решти неспійманих "умЄльцев жидь" гнучкі контакти "з ким нАдА"..
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23.06.2025 14:45 Відповісти
+6
Хто ж тепер закони прийматиме
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23.06.2025 14:49 Відповісти
+2
Таких повно(((((
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23.06.2025 15:03 Відповісти
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в партії дермаківських зєлєнскіх, продуманих жлобів та какаразніц, таких - не одна ця вумна тьотя, просто у решти неспійманих "умЄльцев жидь" гнучкі контакти "з ким нАдА"..
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23.06.2025 14:45 Відповісти
Хто ж тепер закони прийматиме
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23.06.2025 14:49 Відповісти
Необхідно в якості покарання рострілювати дітей цих уродів-мародерів.
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23.06.2025 14:57 Відповісти
За мародерство всіх - дітей, батьків всю родину ліквідувати. Ці мародери тобі уобку війну на голову принесли
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23.06.2025 15:25 Відповісти
Таких повно(((((
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23.06.2025 15:03 Відповісти
А не краше для іміджу вде правоохоронних і суддів посадити її за сзч?
Нагадайте кого за ст.СЗЧ відпускали під заставу?
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23.06.2025 15:13 Відповісти
То вона ще якийсь концерт влаштує заради піару !
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23.06.2025 15:40 Відповісти
Що це за цифри!?Для них це ніщо-декілька місяців крадіжок(їхнє буденне життя).Що взагалі відбувається в країні?,чи невже в нас немає війни?Авже ж забув: в нас є агресія,а війни ,кажуть,що немає,і стану війни немає(є воєнний стан,юридично інші речі).Ну то будуть безнаказано красти,вітворяти вітвореники.
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23.06.2025 22:15 Відповісти
 
 