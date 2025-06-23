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Депутатку Дніпропетровської облради, яка заради іміджу фіктивно "служила" в ЗСУ, взято під варту з правом застави, - ДБР
За матеріалами ДБР Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжні заходи трьом фігурантам гучної справи про фіктивну службу в ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, згідно з рішенням суду:
Депутатку обласної ради взято під варту з можливістю внесення застави у 757 тис. грн.
Її спільник — заступник командира частини — має внести понад 181 тис. грн застави.
Начальник навчального центру перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Нагадаємо, депутатка вирішила "прокачати" свій політичний імідж, оформивши фіктивну службу в Збройних Силах України. Допомогли їй у цьому два військовослужбовці, які вносили недостовірні відомості у службову документацію.
Розслідування триває.
Топ коментарі
+6 igor koval #550777
показати весь коментар23.06.2025 14:45 Відповісти Посилання
+6 Dmitriy Prudko
показати весь коментар23.06.2025 14:49 Відповісти Посилання
+2 Эдуард Рудаков
показати весь коментар23.06.2025 15:03 Відповісти Посилання
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