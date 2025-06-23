Депутатку Дніпропетровської облради, яка заради іміджу фіктивно "служила" в ЗСУ, взято під варту з правом застави, - ДБР

За матеріалами ДБР Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжні заходи трьом фігурантам гучної справи про фіктивну службу в ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, згідно з рішенням суду:

Депутатку обласної ради взято під варту з можливістю внесення застави у 757 тис. грн.

Її спільник — заступник командира частини — має внести понад 181 тис. грн застави.

Начальник навчального центру перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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Нагадаємо, депутатка вирішила "прокачати" свій політичний імідж, оформивши фіктивну службу в Збройних Силах України. Допомогли їй у цьому два військовослужбовці, які вносили недостовірні відомості у службову документацію.

Розслідування триває.