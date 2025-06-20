Бізнес на "бойових" у 155-й ОМБр: ОК "Захід" не підтвердив причетність комбрига Максімова, бійці заперечують
Оперативне командування "Захід" стверджує, що жоден військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади не підтвердив причетність комбрига Тараса Максімова до бізнесу на фіктивних "бойових" виплатах. Військові у бригаді це заперечують.
Про це заявив командувач ОК "Захід" Володимир Шведюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Результати (службового – ред.) розслідування показали, що жодним військовослужбовцем не було підтверджено постановки командиром військової частини А5001 завдань на збір та передачу йому коштів", - сказав бригадний генерал.
Своєю чергою кілька співрозмовників видання серед військових 155-ї ОМБр запевняють, що повідомляли ОК "Захід" про можливу залученість комбрига до цієї справи.
"Представники ОК "Захід" розпитували бійців про вимагання грошей у нашому батальйоні (безпілотних систем – ред.). Особисто я розповідав, що спершу про "сотку" для майстрів дронів, які працюють у тилу, заговорив комбриг Максімов. Умови її отримання доводив комбат Шумський, якого затримали правоохоронці. Я також повідомляв ОК, що комбат прямо казав: 20 тисяч з людини залишатимуться в батальйоні, а ще 20 – доведеться віддавати комбригу", - розповів колишній начальник майстерні 155-ої бригади Артем Старченко.
Як відомо УП, дехто з бійців відмовився спілкуватися з представниками ОК "Захід", бо мають зобов’язання перед слідством та не можуть розголошувати деталі досудового розслідування.
Водночас командувач ОК "Захід" Шведюк додає, що під час службового розслідування виявили грубі порушення в організації та веденні фінансово-господарської діяльності батальйону безпілотних систем, обліку особового складу.
За його словами, через відсутність контролю та прорахунки в "деяких інших управлінських процесах" командування бригади, включаючи командира бригади, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Військовослужбовці ОК "Захід" надали отримані матеріали ДБР ще 2 червня.
Станом на 19 червня правоохоронці продовжують процесуальні дії стосовно заробітків на фіктивних "бойових" у 155-й бригаді.
ОК "Захід" і командування Сухопутних військ очікує висновків Державного бюро розслідувань для ухвалення остаточного рішення щодо ситуації в бригаді, додав виданню Шведюк.
Що передувало
19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду".
Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.
Так, військовослужбовцям, які обслуговували дрони в тилу, пропонували оформлення фіктивних "бойових" виплат у розмірі 100 тис. грн, з яких 40 тис. грн мали повертатися готівкою "на потреби батальйону" та "нагору".
Цю схему координував в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський, якого 2 травня затримали правоохоронці.
Після публікації командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив додаткову перевірку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єдине що приємно вразило це підготовка, у них реально хороші інструктори...
Хоча б якимись сухими пайками забезпечили новобранців, це ж не так уже складно і затратно.
Те саме із запізненням з полігону, колись ніхто ніколи не чекав бійців, це така совкова школа виховання, не встиг поїсти твої проблеми.
Але якщо вони на полігоні, там має бути передбачений сухпайок на випадок нештатки. До прикладу тривога, відсутність транспорту....
Як це і було, ще за часів кучмарика+кузьмука, МВС та НацГвардії!!!
Безкарність таких осіб, та «внесення благодійного внеску» ними, осліплює перевіряльників …