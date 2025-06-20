Бізнес на "бойових" у 155-й ОМБр: ОК "Захід" не підтвердив причетність комбрига Максімова, бійці заперечують

Оперативне командування "Захід" стверджує, що жоден військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади не підтвердив причетність комбрига Тараса Максімова до бізнесу на фіктивних "бойових" виплатах. Військові у бригаді це заперечують.

Про це заявив командувач ОК "Захід" Володимир Шведюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Результати (службового – ред.) розслідування показали, що жодним військовослужбовцем не було підтверджено постановки командиром військової частини А5001 завдань на збір та передачу йому коштів", - сказав бригадний генерал.

Своєю чергою кілька співрозмовників видання серед військових 155-ї ОМБр запевняють, що повідомляли ОК "Захід" про можливу залученість комбрига до цієї справи.

"Представники ОК "Захід" розпитували бійців про вимагання грошей у нашому батальйоні (безпілотних систем – ред.). Особисто я розповідав, що спершу про "сотку" для майстрів дронів, які працюють у тилу, заговорив комбриг Максімов. Умови її отримання доводив комбат Шумський, якого затримали правоохоронці. Я також повідомляв ОК, що комбат прямо казав: 20 тисяч з людини залишатимуться в батальйоні, а ще 20 – доведеться віддавати комбригу", - розповів колишній начальник майстерні 155-ої бригади Артем Старченко.

Як відомо УП, дехто з бійців відмовився спілкуватися з представниками ОК "Захід", бо мають зобов’язання перед слідством та не можуть розголошувати деталі досудового розслідування.

Водночас командувач ОК "Захід" Шведюк додає, що під час службового розслідування виявили грубі порушення в організації та веденні фінансово-господарської діяльності батальйону безпілотних систем, обліку особового складу.

За його словами, через відсутність контролю та прорахунки в "деяких інших управлінських процесах" командування бригади, включаючи командира бригади, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Військовослужбовці ОК "Захід" надали отримані матеріали ДБР ще 2 червня.

Станом на 19 червня правоохоронці продовжують процесуальні дії стосовно заробітків на фіктивних "бойових" у 155-й бригаді.

ОК "Захід" і командування Сухопутних військ очікує висновків Державного бюро розслідувань для ухвалення остаточного рішення щодо ситуації в бригаді, додав виданню Шведюк.

Що передувало

19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду".

Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.

Так, військовослужбовцям, які обслуговували дрони в тилу, пропонували оформлення фіктивних "бойових" виплат у розмірі 100 тис. грн, з яких 40 тис. грн мали повертатися готівкою "на потреби батальйону" та "нагору".

Цю схему координував в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський, якого 2 травня затримали правоохоронці.

Після публікації командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив додаткову перевірку.

