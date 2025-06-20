РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8851 посетитель онлайн
Новости Коррупция Незаконные выплаты Проверки в 155 бригаде ВСУ
3 145 24

Бизнес на "боевых" в 155-й ОМБр: ОК "Захід" не подтвердил причастность комбрига Максимова, бойцы отрицают

Коррупция в 155-й брагде с боевыми: ОК Запад защищает комбрига

Оперативное командование "Зхід" утверждает, что ни один военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады не подтвердил причастность комбрига Тараса Максимова к бизнесу на фиктивных "боевых" выплатах. Военные в бригаде это отрицают.

Об этом заявил командующий ОК "Захід" Владимир Шведюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Результаты (служебного - ред.) расследования показали, что ни одним военнослужащим не было подтверждено постановки командиром воинской части А5001 задач на сбор и передачу ему средств", - сказал бригадный генерал.

В свою очередь, несколько собеседников издания среди военных 155-й ОМБр уверяют, что сообщали ОК "Захід" о возможной вовлеченности комбрига в это дело.

"Представители ОК "Захід" расспрашивали бойцов о вымогательстве денег в нашем батальоне (беспилотных систем - ред.). Лично я рассказывал, что сначала о "сотке" для мастеров дронов, которые работают в тылу, заговорил комбриг Максимов. Условия ее получения доказывал комбат Шумский, которого задержали правоохранители. Я также сообщал ОК, что комбат прямо говорил: 20 тысяч с человека будут оставаться в батальоне, а еще 20 - придется отдавать комбригу", - рассказал бывший начальник мастерской 155-й бригады Артем Старченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОК "Захід" проводит служебное расследование в 155-й бригаде после материала СМИ о бизнесе на "боевых"

Как известно УП, некоторые из бойцов отказался общаться с представителями ОК "Захід", потому что имеют обязательства перед следствием и не могут разглашать детали досудебного расследования.

В то же время командующий ОК "Захід" Шведюк добавляет, что во время служебного расследования обнаружили грубые нарушения в организации и ведении финансово-хозяйственной деятельности батальона беспилотных систем, учета личного состава.

По его словам, из-за отсутствия контроля и просчетов в "некоторых других управленческих процессах" командование бригады, включая командира бригады, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драпатый назначил служебную проверку в 155-й бригаде после расследования СМИ о бизнесе на "боевых"

Военнослужащие ОК "Захід" предоставили полученные материалы ГБР еще 2 июня.

По состоянию на 19 июня правоохранители продолжают процессуальные действия в отношении заработков на фиктивных "боевых" в 155-й бригаде.

ОК "Захід" и командование Сухопутных войск ожидает выводов Государственного бюро расследований для принятия окончательного решения по ситуации в бригаде, добавил изданию Шведюк.

Также смотрите: 5,3 млн грн ущерба государству из-за незаконных выплат: сообщено о новых подозрениях офицерам и солдатам 110-й ОМБр, - ДБР. ФОТО

Что предшествовало

19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".

Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СЗЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

Так, военнослужащим, которые обслуживали дроны в тылу, предлагали оформление фиктивных "боевых" выплат в размере 100 тыс. грн, из которых 40 тыс. грн должны были возвращаться наличными "на нужды батальона" и "наверх".

Эту схему координировал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский, которого 2 мая задержали правоохранители.

После публикации командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый назначил дополнительную проверку.

Также читайте: Экс-командира 155-й бригады Рюмшина оставили под стражей до 15 июня

Автор: 

155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (52) ОК Захід (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Командування>гроші<бійці? Звісно командування. Командування>брудний окоп<бійці? Звісно бійці. І чому ніхто не поспішає в ЗСУ?🤔
показать весь комментарий
20.06.2025 16:17 Ответить
+8
Звісно що заперечують. Інакше будуть співучасниками.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:12 Ответить
+4
Ви якось визначіться. Чи ссуть чи просто розуміють, що ну його нах помирати ні за х@р собачий з таким відношенням.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звісно що заперечують. Інакше будуть співучасниками.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:12 Ответить
Командування>гроші<бійці? Звісно командування. Командування>брудний окоп<бійці? Звісно бійці. І чому ніхто не поспішає в ЗСУ?🤔
показать весь комментарий
20.06.2025 16:17 Ответить
Тому що не встановлено строку служби за мобілізацією і завалена робота з підготовкою резервів (в тилу українці елементарно ссуть іти в армію).
показать весь комментарий
20.06.2025 16:27 Ответить
Ви якось визначіться. Чи ссуть чи просто розуміють, що ну його нах помирати ні за х@р собачий з таким відношенням.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:30 Ответить
Ссуться, адназначна! На фронті мотивація бійців, навіть службі МПЗ похєр.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:35 Ответить
Похєр на що? На себе? На все на світі? Ви взагалі були на "нулі"?
показать весь комментарий
20.06.2025 16:54 Ответить
П…здєть тут можеш, що хочеш, аби службу ніс! На позиції і операції раніше постійно виїжджав, тепер заступника з водієм відправляю…
показать весь комментарий
20.06.2025 17:56 Ответить
Дуже "ефективно" . Браво.👏
показать весь комментарий
20.06.2025 19:20 Ответить
У нас середній вік "45+" як можемо так, воюємо. Якби не гандони-командири, може б, краще воювали.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:50 Ответить
А ви хто,якщо є заступник? Мінімум комвзводу. Тобто тим самим гандоном- командиром себе не вважаєте. То хто ж гандон?
показать весь комментарий
20.06.2025 19:59 Ответить
Нє, я *******… Завдання комбат і штаб ставлять. Поставлять мене у БРку, я поїду, але нафіг офіцера ставити, якщо сержанта можна.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:40 Ответить
Розкажу як недавно призвали батька мого знайомого, в центрі комплектації не годували зовсім, попав через 2 дні на полігон, де нагодували мівіною, якщо не встигаєш з полігону на вечерю через ті ж навчання, тебе вже ніхто не годує. Яка мотивація у таких бійців, коли знають що до полонених орків ставлення набагато краще чим до свого поповнення.

Єдине що приємно вразило це підготовка, у них реально хороші інструктори...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:49 Ответить
Добре що хоч не показували по тєлєку як орк вимагає олів'є.)
показать весь комментарий
20.06.2025 16:57 Ответить
Якщо не змінити ставлення до людей як до якогось майна, то ніяких змін у мотивації людей не буде.

Хоча б якимись сухими пайками забезпечили новобранців, це ж не так уже складно і затратно.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:55 Ответить
Український ДПНП до речі класна штука. Так і на цьому гроші вкрали. Все по магазинах на роздріб штовхають, а "мобікам" мівіну в гризло. Паскуди. Сволота.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:03 Ответить
Не знаю чи штовхають чи про такі ситуації навіть ніхто не думає, наприклад час від мобілізації до попадання на полігон, сумніваюсь що передбачено харчування. Тому що типу офіційно, це ж добровільне переміщення і мала б бути можливість самому поїсти.

Те саме із запізненням з полігону, колись ніхто ніколи не чекав бійців, це така совкова школа виховання, не встиг поїсти твої проблеми.

Але якщо вони на полігоні, там має бути передбачений сухпайок на випадок нештатки. До прикладу тривога, відсутність транспорту....
показать весь комментарий
20.06.2025 17:19 Ответить
Шведюка у відставку, разом з комбригом 155. Такий гнилий генарилетет що думає не про перемогу України а про своє гарне (гниле) існування - нам не потрібне. В Ізраіле - вже б сиділи у тюрьмі
показать весь комментарий
20.06.2025 16:19 Ответить
Якщо у них наявний автотранспорт на ходу, сумнівів бути не може - зловживання мають місце!
показать весь комментарий
20.06.2025 16:25 Ответить
От у нашому баті зловживання немає, тому нема на чому БК підвезти чи хворих до медроти доставити.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:29 Ответить
Заведіть ротну касу.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:51 Ответить
«Типова ситуація», з відкатами за бойові у військах, але перевіряючі особи цього, як завжди, «не бачуть», оскільки вони, самі не дають відкати, тим кого перевіряють, тому і немає ??!? Взвод+рота+батальйон+ЗНШ по строєвій, кадровики, і пішло, і поїхало…
Як це і було, ще за часів кучмарика+кузьмука, МВС та НацГвардії!!!
Безкарність таких осіб, та «внесення благодійного внеску» ними, осліплює перевіряльників …
показать весь комментарий
20.06.2025 17:16 Ответить
Система своїх не здає !
показать весь комментарий
20.06.2025 17:49 Ответить
Безнадія
показать весь комментарий
20.06.2025 17:52 Ответить
Треба вирішувати як надо військовим чи як надо Сирському, або Путлеру, або Зеленському ?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:59 Ответить
 
 