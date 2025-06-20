Бизнес на "боевых" в 155-й ОМБр: ОК "Захід" не подтвердил причастность комбрига Максимова, бойцы отрицают
Оперативное командование "Зхід" утверждает, что ни один военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады не подтвердил причастность комбрига Тараса Максимова к бизнесу на фиктивных "боевых" выплатах. Военные в бригаде это отрицают.
Об этом заявил командующий ОК "Захід" Владимир Шведюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Результаты (служебного - ред.) расследования показали, что ни одним военнослужащим не было подтверждено постановки командиром воинской части А5001 задач на сбор и передачу ему средств", - сказал бригадный генерал.
В свою очередь, несколько собеседников издания среди военных 155-й ОМБр уверяют, что сообщали ОК "Захід" о возможной вовлеченности комбрига в это дело.
"Представители ОК "Захід" расспрашивали бойцов о вымогательстве денег в нашем батальоне (беспилотных систем - ред.). Лично я рассказывал, что сначала о "сотке" для мастеров дронов, которые работают в тылу, заговорил комбриг Максимов. Условия ее получения доказывал комбат Шумский, которого задержали правоохранители. Я также сообщал ОК, что комбат прямо говорил: 20 тысяч с человека будут оставаться в батальоне, а еще 20 - придется отдавать комбригу", - рассказал бывший начальник мастерской 155-й бригады Артем Старченко.
Как известно УП, некоторые из бойцов отказался общаться с представителями ОК "Захід", потому что имеют обязательства перед следствием и не могут разглашать детали досудебного расследования.
В то же время командующий ОК "Захід" Шведюк добавляет, что во время служебного расследования обнаружили грубые нарушения в организации и ведении финансово-хозяйственной деятельности батальона беспилотных систем, учета личного состава.
По его словам, из-за отсутствия контроля и просчетов в "некоторых других управленческих процессах" командование бригады, включая командира бригады, было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Военнослужащие ОК "Захід" предоставили полученные материалы ГБР еще 2 июня.
По состоянию на 19 июня правоохранители продолжают процессуальные действия в отношении заработков на фиктивных "боевых" в 155-й бригаде.
ОК "Захід" и командование Сухопутных войск ожидает выводов Государственного бюро расследований для принятия окончательного решения по ситуации в бригаде, добавил изданию Шведюк.
Что предшествовало
19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".
Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СЗЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.
Так, военнослужащим, которые обслуживали дроны в тылу, предлагали оформление фиктивных "боевых" выплат в размере 100 тыс. грн, из которых 40 тыс. грн должны были возвращаться наличными "на нужды батальона" и "наверх".
Эту схему координировал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский, которого 2 мая задержали правоохранители.
После публикации командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый назначил дополнительную проверку.
Єдине що приємно вразило це підготовка, у них реально хороші інструктори...
Хоча б якимись сухими пайками забезпечили новобранців, це ж не так уже складно і затратно.
Те саме із запізненням з полігону, колись ніхто ніколи не чекав бійців, це така совкова школа виховання, не встиг поїсти твої проблеми.
Але якщо вони на полігоні, там має бути передбачений сухпайок на випадок нештатки. До прикладу тривога, відсутність транспорту....
Як це і було, ще за часів кучмарика+кузьмука, МВС та НацГвардії!!!
Безкарність таких осіб, та «внесення благодійного внеску» ними, осліплює перевіряльників …