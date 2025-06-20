Бизнес на "боевых" в 155-й ОМБр: ОК "Захід" не подтвердил причастность комбрига Максимова, бойцы отрицают

Оперативное командование "Зхід" утверждает, что ни один военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады не подтвердил причастность комбрига Тараса Максимова к бизнесу на фиктивных "боевых" выплатах. Военные в бригаде это отрицают.

Об этом заявил командующий ОК "Захід" Владимир Шведюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Результаты (служебного - ред.) расследования показали, что ни одним военнослужащим не было подтверждено постановки командиром воинской части А5001 задач на сбор и передачу ему средств", - сказал бригадный генерал.

В свою очередь, несколько собеседников издания среди военных 155-й ОМБр уверяют, что сообщали ОК "Захід" о возможной вовлеченности комбрига в это дело.

"Представители ОК "Захід" расспрашивали бойцов о вымогательстве денег в нашем батальоне (беспилотных систем - ред.). Лично я рассказывал, что сначала о "сотке" для мастеров дронов, которые работают в тылу, заговорил комбриг Максимов. Условия ее получения доказывал комбат Шумский, которого задержали правоохранители. Я также сообщал ОК, что комбат прямо говорил: 20 тысяч с человека будут оставаться в батальоне, а еще 20 - придется отдавать комбригу", - рассказал бывший начальник мастерской 155-й бригады Артем Старченко.

Как известно УП, некоторые из бойцов отказался общаться с представителями ОК "Захід", потому что имеют обязательства перед следствием и не могут разглашать детали досудебного расследования.

В то же время командующий ОК "Захід" Шведюк добавляет, что во время служебного расследования обнаружили грубые нарушения в организации и ведении финансово-хозяйственной деятельности батальона беспилотных систем, учета личного состава.

По его словам, из-за отсутствия контроля и просчетов в "некоторых других управленческих процессах" командование бригады, включая командира бригады, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Военнослужащие ОК "Захід" предоставили полученные материалы ГБР еще 2 июня.

По состоянию на 19 июня правоохранители продолжают процессуальные действия в отношении заработков на фиктивных "боевых" в 155-й бригаде.

ОК "Захід" и командование Сухопутных войск ожидает выводов Государственного бюро расследований для принятия окончательного решения по ситуации в бригаде, добавил изданию Шведюк.

Что предшествовало

19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".

Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СЗЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

Так, военнослужащим, которые обслуживали дроны в тылу, предлагали оформление фиктивных "боевых" выплат в размере 100 тыс. грн, из которых 40 тыс. грн должны были возвращаться наличными "на нужды батальона" и "наверх".

Эту схему координировал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский, которого 2 мая задержали правоохранители.

После публикации командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый назначил дополнительную проверку.

