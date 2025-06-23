Депутат Днепропетровского облсовета, которая ради имиджа фиктивно "служила" в ВСУ, взята под стражу с правом залога, - ГБР

По материалам ГБР Центральный районный суд Днепра избрал меры пресечения трем фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, согласно решению суда:

Депутат областного совета взят под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн.

Ее сообщник - заместитель командира части - должен внести более 181 тыс. грн залога.

Начальник учебного центра будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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Напомним, депутат решила "прокачать" свой политический имидж, оформив фиктивную службу в Вооруженных Силах Украины. Помогли ей в этом два военнослужащих, которые вносили недостоверные сведения в служебную документацию.

Расследование продолжается.