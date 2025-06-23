Депутат Днепропетровского облсовета, которая ради имиджа фиктивно "служила" в ВСУ, взята под стражу с правом залога, - ГБР
По материалам ГБР Центральный районный суд Днепра избрал меры пресечения трем фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, согласно решению суда:
Депутат областного совета взят под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн.
Ее сообщник - заместитель командира части - должен внести более 181 тыс. грн залога.
Начальник учебного центра будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Напомним, депутат решила "прокачать" свой политический имидж, оформив фиктивную службу в Вооруженных Силах Украины. Помогли ей в этом два военнослужащих, которые вносили недостоверные сведения в служебную документацию.
Расследование продолжается.
Топ комментарии
+6 igor koval #550777
показать весь комментарий23.06.2025 14:45 Ответить Ссылка
+6 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий23.06.2025 14:49 Ответить Ссылка
+2 Эдуард Рудаков
показать весь комментарий23.06.2025 15:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагадайте кого за ст.СЗЧ відпускали під заставу?