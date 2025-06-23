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Новости Коррупция
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Депутат Днепропетровского облсовета, которая ради имиджа фиктивно "служила" в ВСУ, взята под стражу с правом залога, - ГБР

Днепропетровская депутатка фиктивно служила в ВСУ

По материалам ГБР Центральный районный суд Днепра избрал меры пресечения трем фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, согласно решению суда:

Депутат областного совета взят под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн.

Ее сообщник - заместитель командира части - должен внести более 181 тыс. грн залога.

Начальник учебного центра будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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Напомним, депутат решила "прокачать" свой политический имидж, оформив фиктивную службу в Вооруженных Силах Украины. Помогли ей в этом два военнослужащих, которые вносили недостоверные сведения в служебную документацию.

Расследование продолжается.

Автор: 

коррупция (8584) мобилизация (2829) мера пресечения (483) ГБР (3073) Днепропетровская область (4150)


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Топ комментарии
+6
в партії дермаківських зєлєнскіх, продуманих жлобів та какаразніц, таких - не одна ця вумна тьотя, просто у решти неспійманих "умЄльцев жидь" гнучкі контакти "з ким нАдА"..
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23.06.2025 14:45 Ответить
+6
Хто ж тепер закони прийматиме
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23.06.2025 14:49 Ответить
+2
Таких повно(((((
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23.06.2025 15:03 Ответить
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в партії дермаківських зєлєнскіх, продуманих жлобів та какаразніц, таких - не одна ця вумна тьотя, просто у решти неспійманих "умЄльцев жидь" гнучкі контакти "з ким нАдА"..
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23.06.2025 14:45 Ответить
Хто ж тепер закони прийматиме
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23.06.2025 14:49 Ответить
Необхідно в якості покарання рострілювати дітей цих уродів-мародерів.
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23.06.2025 14:57 Ответить
За мародерство всіх - дітей, батьків всю родину ліквідувати. Ці мародери тобі уобку війну на голову принесли
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23.06.2025 15:25 Ответить
Таких повно(((((
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23.06.2025 15:03 Ответить
А не краше для іміджу вде правоохоронних і суддів посадити її за сзч?
Нагадайте кого за ст.СЗЧ відпускали під заставу?
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23.06.2025 15:13 Ответить
То вона ще якийсь концерт влаштує заради піару !
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23.06.2025 15:40 Ответить
Що це за цифри!?Для них це ніщо-декілька місяців крадіжок(їхнє буденне життя).Що взагалі відбувається в країні?,чи невже в нас немає війни?Авже ж забув: в нас є агресія,а війни ,кажуть,що немає,і стану війни немає(є воєнний стан,юридично інші речі).Ну то будуть безнаказано красти,вітворяти вітвореники.
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23.06.2025 22:15 Ответить
 
 