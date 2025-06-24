Будут судить экс-правоохранителя с Ривненщины, бравшего взятки за "помощь" в уклонении от службы в районе боевых действий, - ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего чиновника одного из правоохранительных органов Ривненской области, который брал деньги с коллег за исключение их из списков на командировку в район проведения боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, преступная схема действовала как минимум с июля 2023 года. За 5 тысяч долларов США правоохранитель обещал помочь с отменой командировки на фронт на шесть месяцев. В реализации преступной схемы ему помогала родственница-пенсионерка, имевшая связи среди военного руководства. Именно через нее вносились изменения в соответствующие распорядительные документы.

"Кроме того, по оперативной информации, женщина имела сообщников, которые подыскивали желающих избежать поездки в район боевых действий. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство", - отмечают в ГБР.

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Как удалось разоблачить схему?

Незаконную деятельность разоблачил один из коллег фигуранта, который принципиально отказался платить и уехал в командировку. По возвращении с фронта ему намекнули, что без взятки он снова попадет в списки. Правоохранитель подал заявление в ГБР.

Фигурант дела уволился со службы после того, как сам получил направление на Восток, ссылаясь на статус многодетного отца. В данное время он полностью признал свою вину.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием с целью получения неправомерной выгоды.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.