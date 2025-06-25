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Чиновник Белоцерковского горсовета задержан при получении 15 тыс. долл. взятки за влияние на решение ВЛК, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали чиновника Белоцерковского городского совета на получении взятки за влияние на решение ВВК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

взяточничество за влияние на ВЛК

Директор одного из коммунальных учреждений Белоцерковского городского совета Киевской области разоблачен на вымогательстве и получении взятки в размере 15 тысяч долларов за влияние на работников Военно-врачебной комиссии с целью снятия с воинского учета.

взяточничество за влияние на ВЛК

Руководитель коммунального учреждения был разоблачен 25 июня, непосредственно после получения неправомерной выгоды он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВВК одной из частей ГПСУ разоблачен на получении взяток за фиктивные решения о пригодности, - Офис генпрокурора. ФОТО

взяточничество

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Автор: 

Белая Церковь (183) взятка (6195) Киевская область (4238) военно-врачебная комиссия (204) Белоцерковский район (30)


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Ну чого ти пятак свій встромляєш до тих бідосєй, вони й без тебе грошам лад дадуть.
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25.06.2025 20:57 Ответить
 
 