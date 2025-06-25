Чиновник Белоцерковского горсовета задержан при получении 15 тыс. долл. взятки за влияние на решение ВЛК, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали чиновника Белоцерковского городского совета на получении взятки за влияние на решение ВВК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Директор одного из коммунальных учреждений Белоцерковского городского совета Киевской области разоблачен на вымогательстве и получении взятки в размере 15 тысяч долларов за влияние на работников Военно-врачебной комиссии с целью снятия с воинского учета.

Руководитель коммунального учреждения был разоблачен 25 июня, непосредственно после получения неправомерной выгоды он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.