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Посадовця Білоцерківської міськради затримано на отриманні 15 тис дол. хабаря за вплив на рішення ВЛК, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали посадовця Білоцерківської міської ради на отримання хабаря за вплив на рішення ВЛК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.

хабар за вплив на ВЛК

Директора одного з Комунальних закладів Білоцерківської міської ради Київської області викрито на вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 15 тисяч доларів за вплив на працівників Військово-лікарської комісії з метою зняття з військового обліку.

хабар за вплив на ВЛК

Керівника комунального закладу було викрито 25 червня, безпосередньо після отримання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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хабар

На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Автор: 

Біла Церква (159) хабар (4750) Київська область (4132) військово-лікарська комісія (223) Білоцерківський район (30)


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Ну чого ти пятак свій встромляєш до тих бідосєй, вони й без тебе грошам лад дадуть.
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25.06.2025 20:57 Відповісти
 
 