Посадовця Білоцерківської міськради затримано на отриманні 15 тис дол. хабаря за вплив на рішення ВЛК, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали посадовця Білоцерківської міської ради на отримання хабаря за вплив на рішення ВЛК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.

Директора одного з Комунальних закладів Білоцерківської міської ради Київської області викрито на вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 15 тисяч доларів за вплив на працівників Військово-лікарської комісії з метою зняття з військового обліку.

Керівника комунального закладу було викрито 25 червня, безпосередньо після отримання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.