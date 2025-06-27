РФ массово перебрасывает технику и войска через Мариуполь: готовятся к штурмам на Запорожском направлении, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано большое передвижение российской бронетехники и живой силы. В ближайшее время оккупанты могут усилить штурмовые действия на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя и Орехова.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 27 июня в направлении Ростов - Новоазовск - Мариуполь - Пологи двигалась большая колонна ВС РФ: около семи платформ с бронетехникой, включая танки, а также более 40 грузовиков с личным составом и боекомплектом.
Кроме того, на маршруте Крым/Херсон - Мариуполь - Таганрог/Ростов была замечена еще одна колонна с более чем 20 грузовиками и пятью тягачами с бронетехникой типа БМП или БМД. Вероятно, она двигалась в сторону Сумщины.
На фоне снижения общей интенсивности боевых действий и частичных успехов Сил обороны в Запорожской области такие перемещения могут свидетельствовать о подготовке к новым штурмам на отдельных участках фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому полізуть.
А що їх там вивчати.. голова, роги, копита, лишня хромосома,
мама руская, папа юріст,мама свиня, папа собака.