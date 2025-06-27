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Новости Фото Оккупация Мариуполя
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РФ массово перебрасывает технику и войска через Мариуполь: готовятся к штурмам на Запорожском направлении, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано большое передвижение российской бронетехники и живой силы. В ближайшее время оккупанты могут усилить штурмовые действия на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя и Орехова.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

РФ перебрасывает технику через Мариуполь
РФ перебрасывает технику через Мариуполь

По его словам, 27 июня в направлении Ростов - Новоазовск - Мариуполь - Пологи двигалась большая колонна ВС РФ: около семи платформ с бронетехникой, включая танки, а также более 40 грузовиков с личным составом и боекомплектом.

Кроме того, на маршруте Крым/Херсон - Мариуполь - Таганрог/Ростов была замечена еще одна колонна с более чем 20 грузовиками и пятью тягачами с бронетехникой типа БМП или БМД. Вероятно, она двигалась в сторону Сумщины.

На фоне снижения общей интенсивности боевых действий и частичных успехов Сил обороны в Запорожской области такие перемещения могут свидетельствовать о подготовке к новым штурмам на отдельных участках фронта.

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Мариуполь (5734) Донецкая область (10119) техника (1759) Мариупольский район (47)


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Топ комментарии
+5
Якщо у Запоріжжі почали стахановськими темпами будувати дороги, класти бруківку та розбивати клумби - є причини для сильного занепокоєння!
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27.06.2025 12:10 Ответить
+5
"руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко" міг би країну захищати, але мабуть цікавіше окупацію вивчати...
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27.06.2025 12:32 Ответить
+4
нам залишається тільки дивитись та ставити відмітки -сьогодні ми бачили те, а вчора - се..., як завжди...
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27.06.2025 12:16 Ответить
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Оркам роздовбали ще один поїзд під Токмаком. "Сухопутний коридор в Крим" працює не зовсім так як задумувалось.
Тому полізуть.
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27.06.2025 12:05 Ответить
Пора звернути увагу ,що б ці чорти разом з технікою були завчасно знищені.
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27.06.2025 12:08 Ответить
Якщо у Запоріжжі почали стахановськими темпами будувати дороги, класти бруківку та розбивати клумби - є причини для сильного занепокоєння!
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27.06.2025 12:10 Ответить
нам залишається тільки дивитись та ставити відмітки -сьогодні ми бачили те, а вчора - се..., як завжди...
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27.06.2025 12:16 Ответить
А может это они отступают?
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27.06.2025 12:18 Ответить
а пацюк умеров про переговори пуйла і зеленого бонопарта дно ,ніхто про оборону не думає
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27.06.2025 12:31 Ответить
"руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко" міг би країну захищати, але мабуть цікавіше окупацію вивчати...
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27.06.2025 12:32 Ответить
"Центр вивчення окупації" - ще потрібно центр вивчення наступу, центр вивчення оборони, ну і звичайно центр вивчення кацапів.
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27.06.2025 12:49 Ответить
>центр вивчення кацапів
А що їх там вивчати.. голова, роги, копита, лишня хромосома, мама руская, папа юріст, мама свиня, папа собака.
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27.06.2025 13:53 Ответить
Для кого ця інформація і для чого назагал?
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27.06.2025 14:09 Ответить
 
 