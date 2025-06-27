РФ масово перекидає техніку та війська через Маріуполь: готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано велике пересування російської бронетехніки та живої сили. Найближчим часом окупанти можуть посилити штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя та Оріхова.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.





За його словами, 27 червня в напрямку Ростов - Новоазовськ - Маріуполь - Пологи рухалась велика колона ЗС РФ: близько семи платформ з бронетехнікою, включно з танками, а також понад 40 вантажівок з особовим складом і боєкомплектом.

Крім того, на маршруті Крим/Херсон - Маріуполь - Таганрог/Ростов було помічено ще одну колону з більш ніж 20 вантажівками та п’ятьма тягачами з бронетехнікою типу БМП або БМД. Ймовірно, вона рухалася в бік Сумщини.

На тлі зниження загальної інтенсивності бойових дій і часткових успіхів Сил оборони у Запорізькій області такі переміщення можуть свідчити про підготовку до нових штурмів на окремих ділянках фронту.

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