РФ масово перекидає техніку та війська через Маріуполь: готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано велике пересування російської бронетехніки та живої сили. Найближчим часом окупанти можуть посилити штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя та Оріхова.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 27 червня в напрямку Ростов - Новоазовськ - Маріуполь - Пологи рухалась велика колона ЗС РФ: близько семи платформ з бронетехнікою, включно з танками, а також понад 40 вантажівок з особовим складом і боєкомплектом.
Крім того, на маршруті Крим/Херсон - Маріуполь - Таганрог/Ростов було помічено ще одну колону з більш ніж 20 вантажівками та п’ятьма тягачами з бронетехнікою типу БМП або БМД. Ймовірно, вона рухалася в бік Сумщини.
На тлі зниження загальної інтенсивності бойових дій і часткових успіхів Сил оборони у Запорізькій області такі переміщення можуть свідчити про підготовку до нових штурмів на окремих ділянках фронту.
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Тому полізуть.
А що їх там вивчати.. голова, роги, копита, лишня хромосома,
мама руская, папа юріст,мама свиня, папа собака.