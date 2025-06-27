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Новини Фото Окупація Маріуполя
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РФ масово перекидає техніку та війська через Маріуполь: готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано велике пересування російської бронетехніки та живої сили. Найближчим часом окупанти можуть посилити штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя та Оріхова.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

РФ перекидає техніку через Маріуполь
РФ перекидає техніку через Маріуполь

За його словами, 27 червня в напрямку Ростов - Новоазовськ - Маріуполь - Пологи рухалась велика колона ЗС РФ: близько семи платформ з бронетехнікою, включно з танками, а також понад 40 вантажівок з особовим складом і боєкомплектом.

Крім того, на маршруті Крим/Херсон - Маріуполь - Таганрог/Ростов було помічено ще одну колону з більш ніж 20 вантажівками та п’ятьма тягачами з бронетехнікою типу БМП або БМД. Ймовірно, вона рухалася в бік Сумщини.

На тлі зниження загальної інтенсивності бойових дій і часткових успіхів Сил оборони у Запорізькій області такі переміщення можуть свідчити про підготовку до нових штурмів на окремих ділянках фронту.

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Автор: 

Маріуполь (3253) Донецька область (8932) техніка (1872) Маріупольський район (48)


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Топ коментарі
+5
Якщо у Запоріжжі почали стахановськими темпами будувати дороги, класти бруківку та розбивати клумби - є причини для сильного занепокоєння!
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27.06.2025 12:10 Відповісти
+5
"руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко" міг би країну захищати, але мабуть цікавіше окупацію вивчати...
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27.06.2025 12:32 Відповісти
+4
нам залишається тільки дивитись та ставити відмітки -сьогодні ми бачили те, а вчора - се..., як завжди...
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27.06.2025 12:16 Відповісти
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Оркам роздовбали ще один поїзд під Токмаком. "Сухопутний коридор в Крим" працює не зовсім так як задумувалось.
Тому полізуть.
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27.06.2025 12:05 Відповісти
Пора звернути увагу ,що б ці чорти разом з технікою були завчасно знищені.
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27.06.2025 12:08 Відповісти
Якщо у Запоріжжі почали стахановськими темпами будувати дороги, класти бруківку та розбивати клумби - є причини для сильного занепокоєння!
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27.06.2025 12:10 Відповісти
нам залишається тільки дивитись та ставити відмітки -сьогодні ми бачили те, а вчора - се..., як завжди...
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27.06.2025 12:16 Відповісти
А может это они отступают?
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27.06.2025 12:18 Відповісти
а пацюк умеров про переговори пуйла і зеленого бонопарта дно ,ніхто про оборону не думає
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27.06.2025 12:31 Відповісти
"руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко" міг би країну захищати, але мабуть цікавіше окупацію вивчати...
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27.06.2025 12:32 Відповісти
"Центр вивчення окупації" - ще потрібно центр вивчення наступу, центр вивчення оборони, ну і звичайно центр вивчення кацапів.
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27.06.2025 12:49 Відповісти
>центр вивчення кацапів
А що їх там вивчати.. голова, роги, копита, лишня хромосома, мама руская, папа юріст, мама свиня, папа собака.
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27.06.2025 13:53 Відповісти
Для кого ця інформація і для чого назагал?
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27.06.2025 14:09 Відповісти
 
 