Рашисты ударили КАБами и артиллерией по Степногорску: повреждена многоэтажка. ФОТО

Сегодня, 29 июня, около 6 утра россияне атаковали Степногорск Запорожской области из различного вооружения.

Об этом сообщил в соцсети глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время обстрела враг применил КАБы, РСЗО, артиллерию и дроны.

"Попали по многоэтажке. Информация о пострадавших уточняется", - информирует Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад Украины





