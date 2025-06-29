Рашисты ударили КАБами и артиллерией по Степногорску: повреждена многоэтажка. ФОТО
Сегодня, 29 июня, около 6 утра россияне атаковали Степногорск Запорожской области из различного вооружения.
Об этом сообщил в соцсети глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время обстрела враг применил КАБы, РСЗО, артиллерию и дроны.
"Попали по многоэтажке. Информация о пострадавших уточняется", - информирует Федоров.
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