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Новости Фото Обстрел Степногорска
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Рашисты ударили КАБами и артиллерией по Степногорску: повреждена многоэтажка. ФОТО

Сегодня, 29 июня, около 6 утра россияне атаковали Степногорск Запорожской области из различного вооружения.

Об этом сообщил в соцсети глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время обстрела враг применил КАБы, РСЗО, артиллерию и дроны.

"Попали по многоэтажке. Информация о пострадавших уточняется", - информирует Федоров.

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Степногирск после обстрела
Степногирск после обстрела
Степногирск после обстрела

Автор: 

обстрел (28218) Запорожская область (3251) КАБ (398) Васильевский район (55) Степногорск (22)


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