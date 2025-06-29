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Новини Фото Обстріл Степногірська
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Рашисти вдарили КАБами та артилерією по Степногірську: пошкоджено багатоповерхівку. ФОТО

Сьогодні, 29 червня, близько 6 ранку росіяни атакували Степногірськ Запорізької області з різного озброєння.

Про це повідомив у соцмережі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час обстрілу ворог застосував КАБи, РСЗВ, артилерію та дрони.

"Поцілили по багатоповерхівці. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - інформує Федоров.

Також дивіться: Росіяни авіабомбами знищують житлові багатоповерхівки у прифронтовому Степногірську на Запоріжжі. ВIДЕО

Степногірськ після обстрілу
Степногірськ після обстрілу
Степногірськ після обстрілу

Автор: 

обстріл (29540) Запорізька область (3782) КАБ (399) Василівський район (55) Степногірськ (21)


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