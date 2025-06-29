Рашисти вдарили КАБами та артилерією по Степногірську: пошкоджено багатоповерхівку. ФОТО
Сьогодні, 29 червня, близько 6 ранку росіяни атакували Степногірськ Запорізької області з різного озброєння.
Про це повідомив у соцмережі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час обстрілу ворог застосував КАБи, РСЗВ, артилерію та дрони.
"Поцілили по багатоповерхівці. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - інформує Федоров.
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