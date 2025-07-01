Шмыгаль - фон дер Ляйен: Рассчитываем открыть переговоры по кластерам уже в этом году
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях Конференции ООН по финансированию развития в Испании.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время встречи они обсудили необходимость устойчивого финансирования Украины на 2026-2027 годы для поддержки нашей экономики и восстановления.
"Проинформировал о ситуации на фронте. Поблагодарил Еврокомиссию и лично президента фон дер Ляйен за важную поддержку Украины в оборонном секторе", - отмечает он.
По словам Шмыгаля, во время встречи отдельное внимание они уделили теме европейской интеграции.
"Рассчитываем открыть переговоры по кластерам уже в этом году. Президент Еврокомиссии заверила в полной поддержке со стороны институтов ЕС дальнейшего продвижения Украины на этом пути", - резюмирует премьер.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия поддерживает открытие переговорного кластера с Украиной.
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