Шмигаль - фон дер Ляєн: Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн на полях Конференції ООН з фінансування розвитку в Іспанії.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час зустрічі вони обговорили необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 роки для підтримки нашої економіки та відновлення.
"Поінформував про ситуацію на фронті. Подякував Єврокомісії та особисто президентці фон дер Ляєн за важливу підтримку України в оборонному секторі", - наголошує він.
За словами Шмигаля, під час зустрічі окрему увагу вони приділили темі європейської інтеграції.
"Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року. Президентка Єврокомісії запевнила у повній підтримці з боку інституцій ЄС подальшого просування України на цьому шляху", - резюмує прем'єр.
Раніше фон дер Ляєн заявляла, що Єврокомісія підтримує відкриття переговорного кластера з Україною.
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