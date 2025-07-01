Шмигаль - фон дер Ляєн: Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн на полях Конференції ООН з фінансування розвитку в Іспанії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 роки для підтримки нашої економіки та відновлення.

"Поінформував про ситуацію на фронті. Подякував Єврокомісії та особисто президентці фон дер Ляєн за важливу підтримку України в оборонному секторі", - наголошує він.

За словами Шмигаля, під час зустрічі окрему увагу вони приділили темі європейської інтеграції.

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"Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року. Президентка Єврокомісії запевнила у повній підтримці з боку інституцій ЄС подальшого просування України на цьому шляху", - резюмує прем'єр.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що Єврокомісія підтримує відкриття переговорного кластера з Україною.