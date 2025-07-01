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Новини Фото Відносини України та ЄС
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Шмигаль - фон дер Ляєн: Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн на полях Конференції ООН з фінансування розвитку в Іспанії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 роки для підтримки нашої економіки та відновлення.

фон дер ляєн та шмигаль

"Поінформував про ситуацію на фронті. Подякував Єврокомісії та особисто президентці фон дер Ляєн за важливу підтримку України в оборонному секторі", - наголошує він.

За словами Шмигаля, під час зустрічі окрему увагу вони приділили темі європейської інтеграції.

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"Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року. Президентка Єврокомісії запевнила у повній підтримці з боку інституцій ЄС подальшого просування України на цьому шляху", - резюмує прем'єр.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що Єврокомісія підтримує відкриття переговорного кластера з Україною.

Автор: 

євроінтеграція (506) Єврокомісія (2192) фон дер Ляєн Урсула (807) Шмигаль Денис (4677)


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Синонімами до слова "кластер" в українській мові можуть бути група, пучок, сузір'я, об'єднання, комплекс, скупчення, блок, система. Вибір конкретного синоніму залежить від контексту, в якому вживається слово "кластер".
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01.07.2025 12:39 Відповісти
Шмигаля в окопи на період з по 2025 по 2027 роки
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01.07.2025 12:40 Відповісти
ХЕР ТО ПРАВДА .ЩО "ЗЕЛЕНІ ГРАБІЖНИКИ УКРАЇНИ ЗАЦІКАВЛЕНІ В ЯКИХОСЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНСТИТУЦІЯХ В УКРАЇНІ...
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01.07.2025 14:20 Відповісти
 
 