РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11061 посетитель онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
899 22

За $10 тыс. переправлял уклонистов через Днестр: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ

Пограничники отряда совместно с миграционной полицией и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, было выявлено четырех граждан Украины - жителей Винницкой и Запорожской областей - которые планировали переплыть реку Днестр на резиновой лодке.

Организатором переправы оказался местный житель Могилев-Подольского. Через мессенджеры он находил желающих выехать за границу, объезжал блокпосты и сопровождал "клиентов" к месту незаконного пересечения. Стоимость таких услуг составляла 10 тысяч долларов США с человека.

В Винницкой области задержали организатора переправки уклонистов через Днестр

Действия фигуранта квалифицированы по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему уже сообщено о подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спрятался под спальным местом грузовика: на Ровенщине задержан мужчина за попытку незаконно выехать из Украины, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Винницкая область (1050) Госпогранслужба (6647) уклонисты (961)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Цікаво, чому це в Сирії хтось довго не живе, якщо в Європу із Сирії мільйони біженців ринулися. Вам би в Австрії то мало б бути видно - їх там дофіга!
показать весь комментарий
02.07.2025 10:51 Ответить
+3
Ці "перевізники" гірше ніж московити...Гниди! Тільки в'язниця!
показать весь комментарий
02.07.2025 10:53 Ответить
+2
А хоч хтось в курсі, що такої структури, як "міграційна поліція", у нас не існує? А щодо іншого, то ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" - дуже чітко зрозуміла, єдине не зрозуміло - який закон забороняє виїзд через офіційні КПП. Четвертий рік війни, а ні влада, ні касструлі тут на форумі на це питання так і не можуть відповісти
показать весь комментарий
02.07.2025 10:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хоч хтось в курсі, що такої структури, як "міграційна поліція", у нас не існує? А щодо іншого, то ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" - дуже чітко зрозуміла, єдине не зрозуміло - який закон забороняє виїзд через офіційні КПП. Четвертий рік війни, а ні влада, ні касструлі тут на форумі на це питання так і не можуть відповісти
показать весь комментарий
02.07.2025 10:40 Ответить
Для чєловєка в кокошнікє консультаціі по тємє "який закон забороняє виїзд через офіційні КПП"
- платныє.
Донатішь 100 долларов на дроны БФ "Спільнота Стерненка", предъявляєшь докумєнт о пєрєчіслєніі срєдств - получаєшь консультацію от "касструль тут на форумі".
показать весь комментарий
02.07.2025 11:14 Ответить
Тільки ідіоти "донатять" жертвують стерненку та притулі.
Як є зайві гроші - то краще напряму військовим.
показать весь комментарий
02.07.2025 11:20 Ответить
піар на марафоні наше всьо, лохи будуть кидати варяту та стерненку замість того щоб закинути гроші Роберту
показать весь комментарий
02.07.2025 11:46 Ответить
Можете уточнити, Стерненко це той, який катається на броньованому рейнджі, з охороною СБУ і ніяких публічних звітів немає? Просто уточнюю, на всяк випадок, може ми про різних Стерненків говоримо...
показать весь комментарий
02.07.2025 12:03 Ответить
Коли ж це припиниться...
показать весь комментарий
02.07.2025 10:43 Ответить
Коли висітимуть переправники, разом з ухилянтами, навпроти міськРади!!
показать весь комментарий
02.07.2025 11:05 Ответить
А як ти определило що людина " ухилянт",хто дав тобі право називати когось " ухилянтом"? Сидить обісране за кордоном і ******* відкриває про " ухилянтів",чуче..ло.
показать весь комментарий
02.07.2025 11:15 Ответить
Тримай себе у руках, будь чемним та вихованим з Людьми, ти ж сподіваюся, не якись московіт з рубльовки???
показать весь комментарий
02.07.2025 11:46 Ответить
Боже, врятуй мене!
показать весь комментарий
02.07.2025 11:21 Ответить
Такий же злочинець, як і московіти прутіна!!
Вішати треба, таких виродків, а не давати суддівським, заробляти з адвокатськими заброньованими, на цьому!!
У Сирії, таке лайно, довго не живе!! А зеленський+стефанчук+шмигаль, затягують час з прийняттям важливих змін до КАРИ, такого лайна!!
Так вони, і з виходом України, з Оттавської угоди щодо заборони протипіхотних мін, затягували, як могли, щоб більше Українців були убиті московітами з 2022 року!!
Оманські завдання від патрушева, ними, виконуються!!!!
показать весь комментарий
02.07.2025 10:48 Ответить
Цікаво, чому це в Сирії хтось довго не живе, якщо в Європу із Сирії мільйони біженців ринулися. Вам би в Австрії то мало б бути видно - їх там дофіга!
показать весь комментарий
02.07.2025 10:51 Ответить
Меркель, з групою прутінферштейн, так загадили країни ЄС цим лайном, що це уже стало загрозою для їх Національної безпеки!!
Австралія, дієво вирішила питання з напливом таких осіб, або виконуєте наше ЗАКОНОДАВСТВО і ТРАДИЦІЇ, або всю рідню, на чемодан, вокзал і на батьківщину!!
Як пошептало! А в країнах ЄС і НАТО, мають і далі соплі їм втирати і оплачувати, їх безбідне життя, а не існування!!
показать весь комментарий
02.07.2025 11:04 Ответить
А Європі виник новий вид спорту - країни перекидають мігрантів одна одній через кордон. Зараз розпочався матч "Німеччина - Польща".
показать весь комментарий
02.07.2025 11:49 Ответить
То йдуть паломники-прутінферштейн, до будинку Меркельші і Шредера, і ведуть, підготовлених у військових тренувальних таборах, отих «немічних і хворих»!!
показать весь комментарий
02.07.2025 11:54 Ответить
Ці "перевізники" гірше ніж московити...Гниди! Тільки в'язниця!
показать весь комментарий
02.07.2025 10:53 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2025 11:24 Ответить
За $10к навіть Bark дали, хоч і невеличку. Преміум пакет. Деяким тільки надувне коло дають.
показать весь комментарий
02.07.2025 10:54 Ответить
Зеленський: кожен з нас Президент.
Виходить, що президент незаконно переправляв через державний кордон президентів?
показать весь комментарий
02.07.2025 11:09 Ответить
Досить називати людей " ухилянтами", ви на це не маєте ні морального права,а ні юридичного. З якого перепугу автор цієї новини вирішив що може чипляти ярлики на людей,і чого автор цієї новини не в ЗСУ,він теж ухилян?
показать весь комментарий
02.07.2025 11:23 Ответить
Так "перепраляв" чи "запобігли спробі"?
показать весь комментарий
02.07.2025 11:54 Ответить
Зверніться до методички!! Там СтарШой, усьо ж написав!
показать весь комментарий
02.07.2025 11:55 Ответить
 
 