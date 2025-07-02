За $10 тыс. переправлял уклонистов через Днестр: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ

Пограничники отряда совместно с миграционной полицией и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, было выявлено четырех граждан Украины - жителей Винницкой и Запорожской областей - которые планировали переплыть реку Днестр на резиновой лодке.

Организатором переправы оказался местный житель Могилев-Подольского. Через мессенджеры он находил желающих выехать за границу, объезжал блокпосты и сопровождал "клиентов" к месту незаконного пересечения. Стоимость таких услуг составляла 10 тысяч долларов США с человека.

Действия фигуранта квалифицированы по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему уже сообщено о подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спрятался под спальным местом грузовика: на Ровенщине задержан мужчина за попытку незаконно выехать из Украины, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО