За $10 тыс. переправлял уклонистов через Днестр: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ
Пограничники отряда совместно с миграционной полицией и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, было выявлено четырех граждан Украины - жителей Винницкой и Запорожской областей - которые планировали переплыть реку Днестр на резиновой лодке.
Организатором переправы оказался местный житель Могилев-Подольского. Через мессенджеры он находил желающих выехать за границу, объезжал блокпосты и сопровождал "клиентов" к месту незаконного пересечения. Стоимость таких услуг составляла 10 тысяч долларов США с человека.
Действия фигуранта квалифицированы по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему уже сообщено о подозрении.
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- платныє.
Донатішь 100 долларов на дроны БФ "Спільнота Стерненка", предъявляєшь докумєнт о пєрєчіслєніі срєдств - получаєшь консультацію от "касструль тут на форумі".
"донатять"жертвують стерненку та притулі.
Як є зайві гроші - то краще напряму військовим.
Вішати треба, таких виродків, а не давати суддівським, заробляти з адвокатськими заброньованими, на цьому!!
У Сирії, таке лайно, довго не живе!! А зеленський+стефанчук+шмигаль, затягують час з прийняттям важливих змін до КАРИ, такого лайна!!
Так вони, і з виходом України, з Оттавської угоди щодо заборони протипіхотних мін, затягували, як могли, щоб більше Українців були убиті московітами з 2022 року!!
Оманські завдання від патрушева, ними, виконуються!!!!
Австралія, дієво вирішила питання з напливом таких осіб, або виконуєте наше ЗАКОНОДАВСТВО і ТРАДИЦІЇ, або всю рідню, на чемодан, вокзал і на батьківщину!!
Як пошептало! А в країнах ЄС і НАТО, мають і далі соплі їм втирати і оплачувати, їх безбідне життя, а не існування!!
Виходить, що президент незаконно переправляв через державний кордон президентів?