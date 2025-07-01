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Спрятался под спальным местом грузовика: в Ривненской области задержан мужчина за попытку незаконно выехать из Украины, - ГПСУ

Пограничники в Ривненской области обнаружили жителя Днепропетровщины, который пытался избежать контроля, спрятавшись в конструктивных особенностях грузовика.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, инцидент произошел в Сарненском районе. Во время проверки на одном из контрольных постов 24-летний водитель грузовика "DAF" сообщил, что находится в салоне сам. Однако под спальным местом кабины, прикрытым личными вещами, пограничники обнаружили еще одного мужчину.

Задержанным оказался 55-летний житель города Апостолово Днепропетровской области. По предварительным данным, он заранее договорился с водителем о незаконной попытке пересечения границы.

В Ровенской области мужчина пытался пересечь границу, спрятавшись в грузовике

Нелегальный пассажир привлечен к ответственности за нарушение пограничного законодательства. Водителя задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 332 УК - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

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Автор: 

Госпогранслужба (6647) уклонисты (960) Ровенская область (1259)


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Топ комментарии
+2
і багато цей сивий, невмотивований 55 річний дід навоює?
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01.07.2025 15:50 Ответить
+2
Ну нащо ві тікаєте? От дурні не розуміють що живуть в країні мрій! Найдемократичнішій, найнезламнішій! Найпотужнішій!
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01.07.2025 15:50 Ответить
+2
То чого тікав ??? Осіб цього віку зазвичай не залучають до війська, а тим паче не спрямовують на передову. Але як ухилянта дядька треба навчити любити батьківщину на першій смузі оборони.
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01.07.2025 16:01 Ответить
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Він що в Білорусію хотів виїхати?
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01.07.2025 15:44 Ответить
Зараз в Європу ухилянтам набагато важче потрапити ніж в Білорусію.
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01.07.2025 15:48 Ответить
А й справді, який кордон він готувався перетнути?
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01.07.2025 16:03 Ответить
Хотів, ****, живим залишитися???
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01.07.2025 15:45 Ответить
Водієві - справедливий строк 9 років з конфіскацією, а пасажира з природним вмінням маскуватися - до штурмового розвідувального батальйону.
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01.07.2025 15:46 Ответить
і багато цей сивий, невмотивований 55 річний дід навоює?
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01.07.2025 15:50 Ответить
То чого тікав ??? Осіб цього віку зазвичай не залучають до війська, а тим паче не спрямовують на передову. Але як ухилянта дядька треба навчити любити батьківщину на першій смузі оборони.
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01.07.2025 16:01 Ответить
Це називається не навчити, а просто вбити людину фізично, яким би ухилянтом вона не була....
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01.07.2025 16:54 Ответить
Зрозуміло. Ігорки, а цьому шо? Чи язичок вже у дупі?

Сім'я військкома Бурляя володіє нерухомістю та автівками на майже $1,000,000
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01.07.2025 16:22 Ответить
Та після 55 беруть по дозволу МВС. Щось тут не те.
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01.07.2025 15:50 Ответить
Ну нащо ві тікаєте? От дурні не розуміють що живуть в країні мрій! Найдемократичнішій, найнезламнішій! Найпотужнішій!
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01.07.2025 15:50 Ответить
В якій одні президенти.
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01.07.2025 15:52 Ответить
хм.. Взяли його на блок посту .. не на кордоні... яка може бути спроба перетину? ну може у чоловіка фетіш такий, зализити у всіякі важкодоступні місця.. де склад злочину ?
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01.07.2025 16:11 Ответить
Трубіцин теж так кордон перетинав?
А, згадав! Його ж Буданов випустив!
Цікаво, Буданова вже ловлять? Ні? А чому?
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01.07.2025 16:29 Ответить
 
 