Спрятался под спальным местом грузовика: в Ривненской области задержан мужчина за попытку незаконно выехать из Украины, - ГПСУ
Пограничники в Ривненской области обнаружили жителя Днепропетровщины, который пытался избежать контроля, спрятавшись в конструктивных особенностях грузовика.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел в Сарненском районе. Во время проверки на одном из контрольных постов 24-летний водитель грузовика "DAF" сообщил, что находится в салоне сам. Однако под спальным местом кабины, прикрытым личными вещами, пограничники обнаружили еще одного мужчину.
Задержанным оказался 55-летний житель города Апостолово Днепропетровской области. По предварительным данным, он заранее договорился с водителем о незаконной попытке пересечения границы.
Нелегальный пассажир привлечен к ответственности за нарушение пограничного законодательства. Водителя задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 332 УК - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.
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