Сховався під спальним місцем вантажівки: на Рівненщині затримано чоловіка за спробу незаконно виїхати з України, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники на Рівненщині виявили мешканця Дніпропетровщини, який намагався уникнути контролю, сховавшись у конструктивних особливостях вантажівки.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався в Сарненському районі. Під час перевірки на одному з контрольних постів 24-річний водій вантажівки "DAF" повідомив, що перебуває в салоні сам. Проте під спальним місцем кабіни, прикритим особистими речами, прикордонники виявили ще одного чоловіка.
Затриманим виявився 55-річний житель міста Апостолове Дніпропетровської області. За попередніми даними, він заздалегідь домовився з водієм про незаконну спробу перетину кордону.
Нелегального пасажира притягнуто до відповідальності за порушення прикордонного законодавства. Водія затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Йому інкримінують ч. 1 ст. 332 ККУ - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
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