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Сховався під спальним місцем вантажівки: на Рівненщині затримано чоловіка за спробу незаконно виїхати з України, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники на Рівненщині виявили мешканця Дніпропетровщини, який намагався уникнути контролю, сховавшись у конструктивних особливостях вантажівки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, інцидент стався в Сарненському районі. Під час перевірки на одному з контрольних постів 24-річний водій вантажівки "DAF" повідомив, що перебуває в салоні сам. Проте під спальним місцем кабіни, прикритим особистими речами, прикордонники виявили ще одного чоловіка.

Затриманим виявився 55-річний житель міста Апостолове Дніпропетровської області. За попередніми даними, він заздалегідь домовився з водієм про незаконну спробу перетину кордону.

На Рівненщині чоловік намагався перетнути кордон, сховавшись у вантажівці

Нелегального пасажира притягнуто до відповідальності за порушення прикордонного законодавства. Водія затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Йому інкримінують ч. 1 ст. 332 ККУ - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) ухилянти (1032) Рівненська область (1202)


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Топ коментарі
+2
Ну нащо ві тікаєте? От дурні не розуміють що живуть в країні мрій! Найдемократичнішій, найнезламнішій! Найпотужнішій!
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01.07.2025 15:50 Відповісти
+1
Він що в Білорусію хотів виїхати?
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01.07.2025 15:44 Відповісти
+1
Хотів, ****, живим залишитися???
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01.07.2025 15:45 Відповісти
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Він що в Білорусію хотів виїхати?
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01.07.2025 15:44 Відповісти
Зараз в Європу ухилянтам набагато важче потрапити ніж в Білорусію.
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01.07.2025 15:48 Відповісти
А й справді, який кордон він готувався перетнути?
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01.07.2025 16:03 Відповісти
Хотів, ****, живим залишитися???
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01.07.2025 15:45 Відповісти
Водієві - справедливий строк 9 років з конфіскацією, а пасажира з природним вмінням маскуватися - до штурмового розвідувального батальйону.
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01.07.2025 15:46 Відповісти
і багато цей сивий, невмотивований 55 річний дід навоює?
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01.07.2025 15:50 Відповісти
То чого тікав ??? Осіб цього віку зазвичай не залучають до війська, а тим паче не спрямовують на передову. Але як ухилянта дядька треба навчити любити батьківщину на першій смузі оборони.
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01.07.2025 16:01 Відповісти
Та після 55 беруть по дозволу МВС. Щось тут не те.
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01.07.2025 15:50 Відповісти
Ну нащо ві тікаєте? От дурні не розуміють що живуть в країні мрій! Найдемократичнішій, найнезламнішій! Найпотужнішій!
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01.07.2025 15:50 Відповісти
В якій одні президенти.
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01.07.2025 15:52 Відповісти
хм.. Взяли його на блок посту .. не на кордоні... яка може бути спроба перетину? ну може у чоловіка фетіш такий, зализити у всіякі важкодоступні місця.. де склад злочину ?
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01.07.2025 16:11 Відповісти
 
 