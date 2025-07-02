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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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За $10 тис. переправляв ухилянтів через Дністер: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники загону спільно з міграційною поліцією та під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури запобігли спробі незаконного перетину державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, було виявлено чотирьох громадян України - мешканців Вінницької та Запорізької областей - які планували переплисти річку Дністер на гумовому човні.

Організатором переправи виявився місцевий житель Могилів-Подільського. Через месенджери він знаходив охочих виїхати за кордон, об’їжджав блокпости та супроводжував "клієнтів" до місця незаконного перетину. Вартість таких послуг становила 10 тисяч доларів США з людини.

На Вінниччині затримали організатора переправи ухилянтів через Дністер

Дії фігуранта кваліфіковано за ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому вже повідомлено про підозру.

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Автор: 

Вінницька область (1034) Держприкордонслужба ДПСУ (6212) ухилянти (1032)


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Топ коментарі
+4
Цікаво, чому це в Сирії хтось довго не живе, якщо в Європу із Сирії мільйони біженців ринулися. Вам би в Австрії то мало б бути видно - їх там дофіга!
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02.07.2025 10:51 Відповісти
+3
А хоч хтось в курсі, що такої структури, як "міграційна поліція", у нас не існує? А щодо іншого, то ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" - дуже чітко зрозуміла, єдине не зрозуміло - який закон забороняє виїзд через офіційні КПП. Четвертий рік війни, а ні влада, ні касструлі тут на форумі на це питання так і не можуть відповісти
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02.07.2025 10:40 Відповісти
+3
Ці "перевізники" гірше ніж московити...Гниди! Тільки в'язниця!
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02.07.2025 10:53 Відповісти
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А хоч хтось в курсі, що такої структури, як "міграційна поліція", у нас не існує? А щодо іншого, то ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" - дуже чітко зрозуміла, єдине не зрозуміло - який закон забороняє виїзд через офіційні КПП. Четвертий рік війни, а ні влада, ні касструлі тут на форумі на це питання так і не можуть відповісти
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02.07.2025 10:40 Відповісти
Для чєловєка в кокошнікє консультаціі по тємє "який закон забороняє виїзд через офіційні КПП"
- платныє.
Донатішь 100 долларов на дроны БФ "Спільнота Стерненка", предъявляєшь докумєнт о пєрєчіслєніі срєдств - получаєшь консультацію от "касструль тут на форумі".
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02.07.2025 11:14 Відповісти
Тільки ідіоти "донатять" жертвують стерненку та притулі.
Як є зайві гроші - то краще напряму військовим.
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02.07.2025 11:20 Відповісти
піар на марафоні наше всьо, лохи будуть кидати варяту та стерненку замість того щоб закинути гроші Роберту
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02.07.2025 11:46 Відповісти
Можете уточнити, Стерненко це той, який катається на броньованому рейнджі, з охороною СБУ і ніяких публічних звітів немає? Просто уточнюю, на всяк випадок, може ми про різних Стерненків говоримо...
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02.07.2025 12:03 Відповісти
Коли ж це припиниться...
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02.07.2025 10:43 Відповісти
Коли висітимуть переправники, разом з ухилянтами, навпроти міськРади!!
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02.07.2025 11:05 Відповісти
А як ти определило що людина " ухилянт",хто дав тобі право називати когось " ухилянтом"? Сидить обісране за кордоном і ******* відкриває про " ухилянтів",чуче..ло.
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02.07.2025 11:15 Відповісти
Тримай себе у руках, будь чемним та вихованим з Людьми, ти ж сподіваюся, не якись московіт з рубльовки???
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02.07.2025 11:46 Відповісти
Боже, врятуй мене!
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02.07.2025 11:21 Відповісти
Такий же злочинець, як і московіти прутіна!!
Вішати треба, таких виродків, а не давати суддівським, заробляти з адвокатськими заброньованими, на цьому!!
У Сирії, таке лайно, довго не живе!! А зеленський+стефанчук+шмигаль, затягують час з прийняттям важливих змін до КАРИ, такого лайна!!
Так вони, і з виходом України, з Оттавської угоди щодо заборони протипіхотних мін, затягували, як могли, щоб більше Українців були убиті московітами з 2022 року!!
Оманські завдання від патрушева, ними, виконуються!!!!
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02.07.2025 10:48 Відповісти
Цікаво, чому це в Сирії хтось довго не живе, якщо в Європу із Сирії мільйони біженців ринулися. Вам би в Австрії то мало б бути видно - їх там дофіга!
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02.07.2025 10:51 Відповісти
Меркель, з групою прутінферштейн, так загадили країни ЄС цим лайном, що це уже стало загрозою для їх Національної безпеки!!
Австралія, дієво вирішила питання з напливом таких осіб, або виконуєте наше ЗАКОНОДАВСТВО і ТРАДИЦІЇ, або всю рідню, на чемодан, вокзал і на батьківщину!!
Як пошептало! А в країнах ЄС і НАТО, мають і далі соплі їм втирати і оплачувати, їх безбідне життя, а не існування!!
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02.07.2025 11:04 Відповісти
А Європі виник новий вид спорту - країни перекидають мігрантів одна одній через кордон. Зараз розпочався матч "Німеччина - Польща".
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02.07.2025 11:49 Відповісти
То йдуть паломники-прутінферштейн, до будинку Меркельші і Шредера, і ведуть, підготовлених у військових тренувальних таборах, отих «немічних і хворих»!!
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02.07.2025 11:54 Відповісти
Ці "перевізники" гірше ніж московити...Гниди! Тільки в'язниця!
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02.07.2025 10:53 Відповісти
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02.07.2025 11:24 Відповісти
За $10к навіть Bark дали, хоч і невеличку. Преміум пакет. Деяким тільки надувне коло дають.
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02.07.2025 10:54 Відповісти
Зеленський: кожен з нас Президент.
Виходить, що президент незаконно переправляв через державний кордон президентів?
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02.07.2025 11:09 Відповісти
Досить називати людей " ухилянтами", ви на це не маєте ні морального права,а ні юридичного. З якого перепугу автор цієї новини вирішив що може чипляти ярлики на людей,і чого автор цієї новини не в ЗСУ,він теж ухилян?
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02.07.2025 11:23 Відповісти
Так "перепраляв" чи "запобігли спробі"?
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02.07.2025 11:54 Відповісти
Зверніться до методички!! Там СтарШой, усьо ж написав!
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02.07.2025 11:55 Відповісти
 
 