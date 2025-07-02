За $10 тис. переправляв ухилянтів через Дністер: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники загону спільно з міграційною поліцією та під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури запобігли спробі незаконного перетину державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, було виявлено чотирьох громадян України - мешканців Вінницької та Запорізької областей - які планували переплисти річку Дністер на гумовому човні.

Організатором переправи виявився місцевий житель Могилів-Подільського. Через месенджери він знаходив охочих виїхати за кордон, об’їжджав блокпости та супроводжував "клієнтів" до місця незаконного перетину. Вартість таких послуг становила 10 тисяч доларів США з людини.

Дії фігуранта кваліфіковано за ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому вже повідомлено про підозру.

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