За $10 тис. переправляв ухилянтів через Дністер: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники загону спільно з міграційною поліцією та під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури запобігли спробі незаконного перетину державного кордону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, було виявлено чотирьох громадян України - мешканців Вінницької та Запорізької областей - які планували переплисти річку Дністер на гумовому човні.
Організатором переправи виявився місцевий житель Могилів-Подільського. Через месенджери він знаходив охочих виїхати за кордон, об’їжджав блокпости та супроводжував "клієнтів" до місця незаконного перетину. Вартість таких послуг становила 10 тисяч доларів США з людини.
Дії фігуранта кваліфіковано за ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому вже повідомлено про підозру.
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- платныє.
Донатішь 100 долларов на дроны БФ "Спільнота Стерненка", предъявляєшь докумєнт о пєрєчіслєніі срєдств - получаєшь консультацію от "касструль тут на форумі".
"донатять"жертвують стерненку та притулі.
Як є зайві гроші - то краще напряму військовим.
Вішати треба, таких виродків, а не давати суддівським, заробляти з адвокатськими заброньованими, на цьому!!
У Сирії, таке лайно, довго не живе!! А зеленський+стефанчук+шмигаль, затягують час з прийняттям важливих змін до КАРИ, такого лайна!!
Так вони, і з виходом України, з Оттавської угоди щодо заборони протипіхотних мін, затягували, як могли, щоб більше Українців були убиті московітами з 2022 року!!
Оманські завдання від патрушева, ними, виконуються!!!!
Австралія, дієво вирішила питання з напливом таких осіб, або виконуєте наше ЗАКОНОДАВСТВО і ТРАДИЦІЇ, або всю рідню, на чемодан, вокзал і на батьківщину!!
Як пошептало! А в країнах ЄС і НАТО, мають і далі соплі їм втирати і оплачувати, їх безбідне життя, а не існування!!
Виходить, що президент незаконно переправляв через державний кордон президентів?