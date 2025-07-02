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Новости Фото Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
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Секрет "Тройки" - в доверии к Билецкому и адекватном отношении командования к бойцам, - замкомбрига 3-й ОШБр Фокин. ВИДЕО

Доверие к командованию во главе с Андреем Билецким играет ключевую роль в рекрутинге и численном росте Третьей штурмовой бригады.

Об этом в интервью Gazeta.ua заявил Владимир Фокин "Фока", заместитель командира "Тройки", начальник логистики, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы, как командиры батальонов, заместители командира бригады, пытаемся думать на два-три шага вперед, то мой командир Билецкий думает на семь-восемь шагов вперед. Для меня это - уровень", - сказал "Фока".

Билецкий создал в подразделении командный дух и конструктивные взаимоотношения: командиры адекватно относятся к личному составу как по горизонтали, так и по вертикали. Благодаря "сарафанному радио" в "Тройку" мобилизуются новобранцы, а также переводятся из других воинских частей.

"Человек приходит в подразделение, им занимаются, он живет в абсолютно адекватных нормальных условиях, он не "струнчит" перед офицером. Все, что требуется от личного состава, - качественно относиться к своим обязанностям, тренироваться, выполнять боевые задачи и отдыхать. У нас нет времени на изучение уставов, стояние на тумбочке, на другую ерунду, которая в целом в армии считается нормой. Когда люди начинают сравнивать, выбор для них становится очевидным", - заявил "Фока".

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Он заявил, что сложности с личным составом наступят на первых этапах существования Третьего армейского корпуса - в связи с расширением нужно больше специалистов. При этом пехотные бригады, которые войдут в корпус, по оценке замкомбрига, являются "не самыми сильными подразделениями". Но командование знает, что с этим делать: формирование корпуса "Тройка" идет с опережением графика.

"Я помню, как формировалось подразделение ТрО "Азов Київ", потом - ССО "Азов Київ", помню людей, которые бегали под Мощуном, в Ирпене, Буче в кроссовках. без формы. Мы справились - качественно изменились, сформировали самую большую бригаду в Украине, которая очень эффективно работает. Я не вижу никаких препятствий, чтобы создать Третий армейский корпус и показать, что он будет лучшим в нашей стране", - считает "Фока".

Автор: 

Билецкий Андрей (244) демобилизация (157) 3-я Отдельная штурмовая бригада (456)


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Топ комментарии
+10
А хіба замкомбрига міг сказати щось інакше?!
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02.07.2025 14:10 Ответить
+9
І ще у олігархічному фінансуванні.
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02.07.2025 13:58 Ответить
+7
Пошло отбеливание. Куда же без этого? Клиент должен возглавить условную "партию военных и волонтеров" на выборах. А тут такой конфуз с военным настоящего "Азова". Непорядок
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02.07.2025 14:26 Ответить
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І ще у олігархічному фінансуванні.
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02.07.2025 13:58 Ответить
Та вже почалась ередвиборча компанія, тепер головна нацжона, прораховуючи на 5-7 кроків вперед, почала піднімати собі рейтинг. До бійців з трійки це відношення не має, їм за політику нема коли думати, а от тут потрібно подумати.
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02.07.2025 15:00 Ответить
А хіба замкомбрига міг сказати щось інакше?!
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02.07.2025 14:10 Ответить
Обережніше з Білецький, це ще той фрукт!!! Воно солодко співає, а насправді...... , любитель помсти!!! Нагадує зЄлєпукіна!!!
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02.07.2025 14:24 Ответить
Оно еще и с очень занятным бекграундам. Такой себе гибрид Корч\Люся на минималках.

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02.07.2025 14:36 Ответить
бронзовий білецький, шнирі якого вчиняють кримінал в тилу. Заї..сь
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02.07.2025 14:25 Ответить
Пошло отбеливание. Куда же без этого? Клиент должен возглавить условную "партию военных и волонтеров" на выборах. А тут такой конфуз с военным настоящего "Азова". Непорядок
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02.07.2025 14:26 Ответить
а хлопця відметелили теж марсіяни?
скупо, по мужському, закривші обличчя масками?
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02.07.2025 14:28 Ответить
Як можна прорахувати на 7-8 кроків вперед? Це нереально. Забагато невідомих.
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02.07.2025 14:30 Ответить
Ну ******** ж пускати законом не заборонено.
7-8 більше ніж 2-3. А основна маса головожопих сприймає все прямо та просто.

У нас сам верховний говнокомандувач тільки цим і займається.
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02.07.2025 14:46 Ответить
Командування заявило, що командування добре відноситься до бійців. Ну ок.
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02.07.2025 14:33 Ответить
Хейтери, ви всі поновили дані в тцк, чи так аби насрати одному з найпотужнішіх і найефективніших підрозділів ЗСУ?
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02.07.2025 14:33 Ответить
тупо вірити у царька і не критикувати його дії?
це так по кацапські...
дивіться за ним - амбіціознний такий паря...
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02.07.2025 14:37 Ответить
Просто Білецький норм пристосувався до нового хозяїна.

Але у ЗЄ та Єрмака любов швидкоплинна і перетворюється у ненависть разом з ростом популярності "улюбленця".
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02.07.2025 14:42 Ответить
Тільки не покривайте Білецького бронзою. Не треба творити кумирів, бо нічого доброго з цього не буде.
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02.07.2025 14:48 Ответить
 
 