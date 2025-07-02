Секрет "Тройки" - в доверии к Билецкому и адекватном отношении командования к бойцам, - замкомбрига 3-й ОШБр Фокин. ВИДЕО

Доверие к командованию во главе с Андреем Билецким играет ключевую роль в рекрутинге и численном росте Третьей штурмовой бригады.

Об этом в интервью Gazeta.ua заявил Владимир Фокин "Фока", заместитель командира "Тройки", начальник логистики, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы, как командиры батальонов, заместители командира бригады, пытаемся думать на два-три шага вперед, то мой командир Билецкий думает на семь-восемь шагов вперед. Для меня это - уровень", - сказал "Фока".

Билецкий создал в подразделении командный дух и конструктивные взаимоотношения: командиры адекватно относятся к личному составу как по горизонтали, так и по вертикали. Благодаря "сарафанному радио" в "Тройку" мобилизуются новобранцы, а также переводятся из других воинских частей.

"Человек приходит в подразделение, им занимаются, он живет в абсолютно адекватных нормальных условиях, он не "струнчит" перед офицером. Все, что требуется от личного состава, - качественно относиться к своим обязанностям, тренироваться, выполнять боевые задачи и отдыхать. У нас нет времени на изучение уставов, стояние на тумбочке, на другую ерунду, которая в целом в армии считается нормой. Когда люди начинают сравнивать, выбор для них становится очевидным", - заявил "Фока".

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Он заявил, что сложности с личным составом наступят на первых этапах существования Третьего армейского корпуса - в связи с расширением нужно больше специалистов. При этом пехотные бригады, которые войдут в корпус, по оценке замкомбрига, являются "не самыми сильными подразделениями". Но командование знает, что с этим делать: формирование корпуса "Тройка" идет с опережением графика.

"Я помню, как формировалось подразделение ТрО "Азов Київ", потом - ССО "Азов Київ", помню людей, которые бегали под Мощуном, в Ирпене, Буче в кроссовках. без формы. Мы справились - качественно изменились, сформировали самую большую бригаду в Украине, которая очень эффективно работает. Я не вижу никаких препятствий, чтобы создать Третий армейский корпус и показать, что он будет лучшим в нашей стране", - считает "Фока".