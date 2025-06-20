До 700 добровольцев ежемесячно. Билецкий рассказал, кто нужен Третьему корпусу

Ежемесячно Третью штурмовую бригаду как подразделение Третьего Армейского Корпуса пополняют 500-700 добровольцев.

Об этом в интервью Янине Соколовой сообщил командир корпуса Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последний год поток добровольцев увеличился, но и потребность в специалистах растет в связи с созданием корпуса. "По многим направлениям - радиоэлектронщики, ремонтники, механики. Линейка огромная, но люди идут", - сказал Билецкий.

Комкор рассказал, что на службу добровольно приходят и мужчины, и женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Главное требование рекрутеров - морально-волевые качества, специализация, базовая физическая подготовка. "Есть люди, которые говорят: воевать правильно, но семья, то, се, уже так себя замучил, что пришел. Есть наоборот люди, которые говорят, что не очень хотели, боялись, но решили от бусика не убегать. Раз все равно заберут, лучше пойду сам", - рассказал Билецкий.

Корпус также активно набирает молодежь по контрактам 18-24. Удалось добиться выплат миллиона гривен молодым добровольцам, которые пошли воевать еще до введения этого проекта.

Третья штурмовая помогает военнослужащим переводиться из других воинских частей и возвращаться на службу из СОЧ. По словам Билецкого, немало таких военных, оказавшись в подразделении, проявляют себя "тиграми". В составе бригады воюют добровольцы со всего мира.

Перечень актуальных вакансий опубликован на сайте Третьей штурмовой.

