Новости Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
До 700 добровольцев ежемесячно. Билецкий рассказал, кто нужен Третьему корпусу

Ежемесячно Третью штурмовую бригаду как подразделение Третьего Армейского Корпуса пополняют 500-700 добровольцев.

Об этом в интервью Янине Соколовой сообщил командир корпуса Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последний год поток добровольцев увеличился, но и потребность в специалистах растет в связи с созданием корпуса. "По многим направлениям - радиоэлектронщики, ремонтники, механики. Линейка огромная, но люди идут", - сказал Билецкий.

Комкор рассказал, что на службу добровольно приходят и мужчины, и женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Главное требование рекрутеров - морально-волевые качества, специализация, базовая физическая подготовка. "Есть люди, которые говорят: воевать правильно, но семья, то, се, уже так себя замучил, что пришел. Есть наоборот люди, которые говорят, что не очень хотели, боялись, но решили от бусика не убегать. Раз все равно заберут, лучше пойду сам", - рассказал Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NV: После "Азова" и 3 ОШБр, Билецкий формирует Третий корпус, который станет лабораторией изменений и значительно повлияет на фронт

Корпус также активно набирает молодежь по контрактам 18-24. Удалось добиться выплат миллиона гривен молодым добровольцам, которые пошли воевать еще до введения этого проекта.

Третья штурмовая помогает военнослужащим переводиться из других воинских частей и возвращаться на службу из СОЧ. По словам Билецкого, немало таких военных, оказавшись в подразделении, проявляют себя "тиграми". В составе бригады воюют добровольцы со всего мира.

Перечень актуальных вакансий опубликован на сайте Третьей штурмовой.

Также читайте: Мы можем закончить войну с максимальным результатом. Главное после этого - не разорвать страну, - Билецкий

Билецкий Андрей (252) рекрутинг (150) Третий армейский корпус (25)
Топ комментарии
+11
В куди поділися "нацдружини"?, що бігали з рожевими свинками за Порохом перед виборами?😂😂😂
20.06.2025 15:06 Ответить
+8
Туди де втрати великі, та постійно поповнення треба.
20.06.2025 15:10 Ответить
+6
"Третю штурмову бригаду як підрозділ Третього Армійського Корпусу поповнюють 500-700 добровольців" - тут йдеться саме про бригаду. Або подача інформації некоректна.
20.06.2025 15:19 Ответить
А 50+ не берете? А чому?
20.06.2025 14:52 Ответить
а куди же тоді всі відловлені 50+ потрапляють?
20.06.2025 15:06 Ответить
Туди де втрати великі, та постійно поповнення треба.
20.06.2025 15:10 Ответить
В піхоту, у вигляді гарматного м'яса.
20.06.2025 17:10 Ответить
А де написано, що не беруть 50+? Написано що "приходять" добровільно від 18 до 50, за 50+ ані слова.
20.06.2025 16:32 Ответить
Професіоналізм і достойне відношення до особового складу -ось вам і добровольці.
20.06.2025 14:52 Ответить
От зараз розпочнуть паскудити пана Андрея, Більшість коментаторів його так любить, так любить,,,
20.06.2025 15:08 Ответить
500-700 добровольців що місяця?
при складі у 11 000 ?
це 6% що місячних втрат?
20.06.2025 15:04 Ответить
А може все таки загуглите, який склад у корпуса?
20.06.2025 15:08 Ответить
"Третю штурмову бригаду як підрозділ Третього Армійського Корпусу поповнюють 500-700 добровольців" - тут йдеться саме про бригаду. Або подача інформації некоректна.
20.06.2025 15:19 Ответить
700 на місяць потрібно для бригади , аби компенсувати кількість щомісячних втрат ...?
20.06.2025 15:40 Ответить
Подача коментаря некоректна.500-700 добровольців в бригаду не означає, що саме така кількість вмирає. Пан Small Jerboa звідки бере 6%місячних втрат? Від 11000. То йому питання і задавайте.
20.06.2025 15:58 Ответить
навіть не кажучи про кількість людей в корпусі.
ти думаєш, люди з армії вибувають лише втратами?
20.06.2025 15:14 Ответить
В куди поділися "нацдружини"?, що бігали з рожевими свинками за Порохом перед виборами?😂😂😂
20.06.2025 15:06 Ответить
Ось вам і шанс, все взнаєте і напишите нам в чаті ЦН.

Вал Кочин #550865 відповів на ваш коментар в теміВипав з вікна третього поверху ТЦК під час спроби втечі: на Харківщині військовозобов'язаного госпіталізовано

Дякую, я не хворий. Якраз зараз підписую контракт із ЗСУ. Підкажіть будь ласка номер своєї бригади, хочу долучитися до вас.

20.06.2025 13:26
20.06.2025 15:19 Ответить
А, так ви в " Азові"? Підкажіть будь-ласка ваш позивний, зустрінемось, поговоримо....
20.06.2025 15:33 Ответить
Не надійтесь, вас в "Азов" не візьмуть. "Азов" динамічна бригада - ви зі своїм диваном не встигнете бігати за бійями та і в траншею не диван не пролізе.
20.06.2025 15:48 Ответить
Ну так вас же взяли? Звідки така впевненість що мене не візьмуть? Знаєте мене особисто?
20.06.2025 15:53 Ответить
Ну якщо без дивана ... , тоді мабуть візьмуть.
20.06.2025 15:57 Ответить
Денюжку нормальную надо платить наёмникам. Украинцы дешевле обходятся.
20.06.2025 16:50 Ответить
Не дешевше, байки. Колумбійці та африканці зарплату в 100+ тис грн ніколи в житті не бачили. Не забувайте, що у випадку загибелі мобілізованого сім'ї треба виплатити 15 млн грн. Це скільки нігерійців і FPV дронів можна залучити/купити за цю суму! Українці надзвичайно дорогі.
20.06.2025 17:23 Ответить
"Готові до будь-якого сценарію "- воювати з марсіанами і годзілами ,хто придумав цю дебільну рекламу ?
20.06.2025 17:08 Ответить
Почему никто никогда не озвучивает реалистичные цели войны с нашей стороны? Все какой-то псевдопатриотический чес.

Ну хорошо, набрали 500-700 в месяц, закопали в посадках, потеряли 10 км фронта, набрали еще 500-700 в месяц, закопали в посадках, снизили моб. возраст до 25 лет, потеряли 10 км фронта, ну а дальше что?

Ладно Зеленский, у него миссия - развалить Украину и ее потенциал. Но ведь всякие боевые пенсионеры с цензора должны понимать, что тенденция терять людей и территории в конечном итоге приведет к потере всей страны, через неделю или через год?
20.06.2025 17:10 Ответить
До речі ,а чому Білецькому ще не присвоїли генеральське звання ,бо комкор - це приблизно як генерал-лейтенант .
20.06.2025 17:14 Ответить
 
 