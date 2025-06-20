До 700 добровольців щомісяця. Білецький розповів, хто потрібен Третьому корпусу
Щомісяця Третю штурмову бригаду як підрозділ Третього Армійського Корпусу поповнюють 500-700 добровольців.
Про це в інтервʼю Яніні Соколовій повідомив командир корпусу Андрій Білецький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за останній рік потік добровольців збільшився, але і потреба в спеціалістах зростає у звʼязку зі створенням корпусу. "По багатьох напрямках - радіоелектронщики, ремонтники, механіки. Лінійка величезна, але люди йдуть", - сказав Білецький.
Комкор розповів, що на службу добровільно приходять і чоловік, і жінки віком від 18 до 50 років. Головна вимога рекрутерів - морально-вольові якості, спеціалізація, базова фізична підготовка. "Є люди, які кажуть: воювати правильно, але сім'я, те се, вже так себе замучив, що прийшов. Є навпаки люди, які кажуть, що не дуже хотіли, боялись, але вирішили від бусіка не тікати. Раз все одно заберуть, краще піду сам", - розповів Білецький.
Корпус також активно набирає молодь за контрактами 18-24. Вдалось домогтись виплат мільйона гривень молодим добровольцям, які пішли воювати ще до запровадження цього проєкту.
Третя штурмова допомагає військовослужбовцям переводиться з інших військових частин і повертатись на службу з СЗЧ. За словами Білецького, чимало таких військових, опинившись у підрозділі, проявляють себе "тиграми". У складі бригади воюють добровольці з усього світу.
Перелік актуальних вакансій опубліковано на сайті Третьої штурмової.
при складі у 11 000 ?
це 6% що місячних втрат?
ти думаєш, люди з армії вибувають лише втратами?
Дякую, я не хворий. Якраз зараз підписую контракт із ЗСУ. Підкажіть будь ласка номер своєї бригади, хочу долучитися до вас.
Дякую, я не хворий. Якраз зараз підписую контракт із ЗСУ. Підкажіть будь ласка номер своєї бригади, хочу долучитися до вас.
20.06.2025 13:26
Ну хорошо, набрали 500-700 в месяц, закопали в посадках, потеряли 10 км фронта, набрали еще 500-700 в месяц, закопали в посадках, снизили моб. возраст до 25 лет, потеряли 10 км фронта, ну а дальше что?
Ладно Зеленский, у него миссия - развалить Украину и ее потенциал. Но ведь всякие боевые пенсионеры с цензора должны понимать, что тенденция терять людей и территории в конечном итоге приведет к потере всей страны, через неделю или через год?