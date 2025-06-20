УКР
Новини Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
5 379 28

До 700 добровольців щомісяця. Білецький розповів, хто потрібен Третьому корпусу

Щомісяця Третю штурмову бригаду як підрозділ Третього Армійського Корпусу поповнюють 500-700 добровольців.

Про це в інтервʼю Яніні Соколовій повідомив командир корпусу Андрій Білецький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за останній рік потік добровольців збільшився, але і потреба в спеціалістах зростає у звʼязку зі створенням корпусу. "По багатьох напрямках - радіоелектронщики, ремонтники, механіки. Лінійка величезна, але люди йдуть", - сказав Білецький.

Комкор розповів, що на службу добровільно приходять і чоловік, і жінки віком від 18 до 50 років. Головна вимога рекрутерів - морально-вольові якості, спеціалізація, базова фізична підготовка. "Є люди, які кажуть: воювати правильно, але сім'я, те се, вже так себе замучив, що прийшов. Є навпаки люди, які кажуть, що не дуже хотіли, боялись, але вирішили від бусіка не тікати. Раз все одно заберуть, краще піду сам", - розповів Білецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NV: Після "Азову" і 3 ОШБр, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін і значно вплине на фронт

Корпус також активно набирає молодь за контрактами 18-24. Вдалось домогтись виплат мільйона гривень молодим добровольцям, які пішли воювати ще до запровадження цього проєкту.

Третя штурмова допомагає військовослужбовцям переводиться з інших військових частин і повертатись на службу з СЗЧ. За словами Білецького, чимало таких військових, опинившись у підрозділі, проявляють себе "тиграми". У складі бригади воюють добровольці з усього світу.

Перелік актуальних вакансій опубліковано на сайті Третьої штурмової.

Також читайте: Ми можемо закінчити війну з максимальним результатом. Головне після цього – не розірвати країну, - Білецький

Автор: 

Білецький Андрій (222) Рекрутинг (160) Третій армійський корпус (26)
Топ коментарі
+11
В куди поділися "нацдружини"?, що бігали з рожевими свинками за Порохом перед виборами?😂😂😂
показати весь коментар
20.06.2025 15:06 Відповісти
+8
Туди де втрати великі, та постійно поповнення треба.
показати весь коментар
20.06.2025 15:10 Відповісти
+6
"Третю штурмову бригаду як підрозділ Третього Армійського Корпусу поповнюють 500-700 добровольців" - тут йдеться саме про бригаду. Або подача інформації некоректна.
показати весь коментар
20.06.2025 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А 50+ не берете? А чому?
показати весь коментар
20.06.2025 14:52 Відповісти
а куди же тоді всі відловлені 50+ потрапляють?
показати весь коментар
20.06.2025 15:06 Відповісти
Туди де втрати великі, та постійно поповнення треба.
показати весь коментар
20.06.2025 15:10 Відповісти
В піхоту, у вигляді гарматного м'яса.
показати весь коментар
20.06.2025 17:10 Відповісти
А де написано, що не беруть 50+? Написано що "приходять" добровільно від 18 до 50, за 50+ ані слова.
показати весь коментар
20.06.2025 16:32 Відповісти
Професіоналізм і достойне відношення до особового складу -ось вам і добровольці.
показати весь коментар
20.06.2025 14:52 Відповісти
От зараз розпочнуть паскудити пана Андрея, Більшість коментаторів його так любить, так любить,,,
показати весь коментар
20.06.2025 15:08 Відповісти
500-700 добровольців що місяця?
при складі у 11 000 ?
це 6% що місячних втрат?
показати весь коментар
20.06.2025 15:04 Відповісти
А може все таки загуглите, який склад у корпуса?
показати весь коментар
20.06.2025 15:08 Відповісти
"Третю штурмову бригаду як підрозділ Третього Армійського Корпусу поповнюють 500-700 добровольців" - тут йдеться саме про бригаду. Або подача інформації некоректна.
показати весь коментар
20.06.2025 15:19 Відповісти
700 на місяць потрібно для бригади , аби компенсувати кількість щомісячних втрат ...?
показати весь коментар
20.06.2025 15:40 Відповісти
Подача коментаря некоректна.500-700 добровольців в бригаду не означає, що саме така кількість вмирає. Пан Small Jerboa звідки бере 6%місячних втрат? Від 11000. То йому питання і задавайте.
показати весь коментар
20.06.2025 15:58 Відповісти
навіть не кажучи про кількість людей в корпусі.
ти думаєш, люди з армії вибувають лише втратами?
показати весь коментар
20.06.2025 15:14 Відповісти
В куди поділися "нацдружини"?, що бігали з рожевими свинками за Порохом перед виборами?😂😂😂
показати весь коментар
20.06.2025 15:06 Відповісти
Ось вам і шанс, все взнаєте і напишите нам в чаті ЦН.

Вал Кочин #550865 відповів на ваш коментар в теміВипав з вікна третього поверху ТЦК під час спроби втечі: на Харківщині військовозобов'язаного госпіталізовано

Дякую, я не хворий. Якраз зараз підписую контракт із ЗСУ. Підкажіть будь ласка номер своєї бригади, хочу долучитися до вас.

20.06.2025 13:26
показати весь коментар
20.06.2025 15:19 Відповісти
А, так ви в " Азові"? Підкажіть будь-ласка ваш позивний, зустрінемось, поговоримо....
показати весь коментар
20.06.2025 15:33 Відповісти
Не надійтесь, вас в "Азов" не візьмуть. "Азов" динамічна бригада - ви зі своїм диваном не встигнете бігати за бійями та і в траншею не диван не пролізе.
показати весь коментар
20.06.2025 15:48 Відповісти
Ну так вас же взяли? Звідки така впевненість що мене не візьмуть? Знаєте мене особисто?
показати весь коментар
20.06.2025 15:53 Відповісти
Ну якщо без дивана ... , тоді мабуть візьмуть.
показати весь коментар
20.06.2025 15:57 Відповісти
Денюжку нормальную надо платить наёмникам. Украинцы дешевле обходятся.
показати весь коментар
20.06.2025 16:50 Відповісти
Не дешевше, байки. Колумбійці та африканці зарплату в 100+ тис грн ніколи в житті не бачили. Не забувайте, що у випадку загибелі мобілізованого сім'ї треба виплатити 15 млн грн. Це скільки нігерійців і FPV дронів можна залучити/купити за цю суму! Українці надзвичайно дорогі.
показати весь коментар
20.06.2025 17:23 Відповісти
"Готові до будь-якого сценарію "- воювати з марсіанами і годзілами ,хто придумав цю дебільну рекламу ?
показати весь коментар
20.06.2025 17:08 Відповісти
Почему никто никогда не озвучивает реалистичные цели войны с нашей стороны? Все какой-то псевдопатриотический чес.

Ну хорошо, набрали 500-700 в месяц, закопали в посадках, потеряли 10 км фронта, набрали еще 500-700 в месяц, закопали в посадках, снизили моб. возраст до 25 лет, потеряли 10 км фронта, ну а дальше что?

Ладно Зеленский, у него миссия - развалить Украину и ее потенциал. Но ведь всякие боевые пенсионеры с цензора должны понимать, что тенденция терять людей и территории в конечном итоге приведет к потере всей страны, через неделю или через год?
показати весь коментар
20.06.2025 17:10 Відповісти
До речі ,а чому Білецькому ще не присвоїли генеральське звання ,бо комкор - це приблизно як генерал-лейтенант .
показати весь коментар
20.06.2025 17:14 Відповісти
 
 