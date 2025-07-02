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Новини Фото Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
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Секрет "Трійки" у довірі до Білецького та адекватному ставленні командування до бійців, - замкомбрига 3-ї ОШБр Фокін. ВIДЕО

Довіра до командування на чолі з Андрієм Білецьким відіграє ключову роль у рекрутингу та чисельному зростанні Третьої штурмової бригади.

Про це в інтервʼю Gazeta.ua заявив Володимир Фокін "Фока", заступник командира "Трійки", начальник логістики, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми як командири батальйонів, заступники командира бригади намагаємось думати на два-три кроки вперед, то мій командир Білецький думає на сім-вісім кроків вперед. Для мене це рівень", - сказав "Фока".

Білецький створив у підрозділі командний дух та конструктивні взаємини: командири адекватно ставляться до особового складу як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдяки сарафанному радіо у "Трійку" мобілізуються новобранці, а також переводяться з інших військових частин.

"Людина приходить у підрозділ, нею займаються, вона живе в абсолютно адекватних нормальних умовах, вона не "струнчить" перед офіцером. Все що вимагається від особового складу - якісно відноситись до своїх обовʼязків, тренуватись, виконувати бойові завдання і відпочивати. У нас немає часу на вивчення статутів, стояння на тумбочці, на іншу дурню, яка в цілому в армії вважається нормою. Коли люди починають порівнювати, вибір для них стає очевидним", - заявив "Фока".

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Він заявив, що складнощі з особовим складом настануть на перших етапах існування Третього армійського корпусу - у звʼязку з розширенням потрібно більше фахівців. При цьому піхотні бригади, які до корпусу увійдуть, за оцінкою замкомбрига, є "не найсильнішими підрозділами". Але командування знає, що з цим робити: у формування корпуса "Трійка" йде із випередженням графіку.

"Я памʼятаю, як формувався підрозділ ТрО "Азов Київ", потім - ССО "Азов Київ", памʼятаю людей, які бігали під Мощуном, в Ірпінні, Бучі в кросівках без форми. Ми впорались - якісно змінились, сформували найбільшу бригаду в Україні, яка дуже ефективно працює. Я не бачу жодних перепон, щоб створити Третій армійський корпус і показати, що він буде кращим у нашій країні", - вважає "Фока".

Автор: 

Білецький Андрій (214) демобілізація (112) 3 Окрема штурмова бригада (468)


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Топ коментарі
+10
А хіба замкомбрига міг сказати щось інакше?!
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02.07.2025 14:10 Відповісти
+9
І ще у олігархічному фінансуванні.
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02.07.2025 13:58 Відповісти
+7
Пошло отбеливание. Куда же без этого? Клиент должен возглавить условную "партию военных и волонтеров" на выборах. А тут такой конфуз с военным настоящего "Азова". Непорядок
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02.07.2025 14:26 Відповісти
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І ще у олігархічному фінансуванні.
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02.07.2025 13:58 Відповісти
Та вже почалась ередвиборча компанія, тепер головна нацжона, прораховуючи на 5-7 кроків вперед, почала піднімати собі рейтинг. До бійців з трійки це відношення не має, їм за політику нема коли думати, а от тут потрібно подумати.
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02.07.2025 15:00 Відповісти
А хіба замкомбрига міг сказати щось інакше?!
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02.07.2025 14:10 Відповісти
Обережніше з Білецький, це ще той фрукт!!! Воно солодко співає, а насправді...... , любитель помсти!!! Нагадує зЄлєпукіна!!!
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02.07.2025 14:24 Відповісти
Оно еще и с очень занятным бекграундам. Такой себе гибрид Корч\Люся на минималках.

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02.07.2025 14:36 Відповісти
бронзовий білецький, шнирі якого вчиняють кримінал в тилу. Заї..сь
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02.07.2025 14:25 Відповісти
Пошло отбеливание. Куда же без этого? Клиент должен возглавить условную "партию военных и волонтеров" на выборах. А тут такой конфуз с военным настоящего "Азова". Непорядок
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02.07.2025 14:26 Відповісти
а хлопця відметелили теж марсіяни?
скупо, по мужському, закривші обличчя масками?
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02.07.2025 14:28 Відповісти
Як можна прорахувати на 7-8 кроків вперед? Це нереально. Забагато невідомих.
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02.07.2025 14:30 Відповісти
Ну ******** ж пускати законом не заборонено.
7-8 більше ніж 2-3. А основна маса головожопих сприймає все прямо та просто.

У нас сам верховний говнокомандувач тільки цим і займається.
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02.07.2025 14:46 Відповісти
Командування заявило, що командування добре відноситься до бійців. Ну ок.
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02.07.2025 14:33 Відповісти
Хейтери, ви всі поновили дані в тцк, чи так аби насрати одному з найпотужнішіх і найефективніших підрозділів ЗСУ?
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02.07.2025 14:33 Відповісти
тупо вірити у царька і не критикувати його дії?
це так по кацапські...
дивіться за ним - амбіціознний такий паря...
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02.07.2025 14:37 Відповісти
Просто Білецький норм пристосувався до нового хозяїна.

Але у ЗЄ та Єрмака любов швидкоплинна і перетворюється у ненависть разом з ростом популярності "улюбленця".
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02.07.2025 14:42 Відповісти
Тільки не покривайте Білецького бронзою. Не треба творити кумирів, бо нічого доброго з цього не буде.
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02.07.2025 14:48 Відповісти
 
 