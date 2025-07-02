Секрет "Трійки" у довірі до Білецького та адекватному ставленні командування до бійців, - замкомбрига 3-ї ОШБр Фокін. ВIДЕО

Довіра до командування на чолі з Андрієм Білецьким відіграє ключову роль у рекрутингу та чисельному зростанні Третьої штурмової бригади.

Про це в інтервʼю Gazeta.ua заявив Володимир Фокін "Фока", заступник командира "Трійки", начальник логістики, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми як командири батальйонів, заступники командира бригади намагаємось думати на два-три кроки вперед, то мій командир Білецький думає на сім-вісім кроків вперед. Для мене це рівень", - сказав "Фока".

Білецький створив у підрозділі командний дух та конструктивні взаємини: командири адекватно ставляться до особового складу як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдяки сарафанному радіо у "Трійку" мобілізуються новобранці, а також переводяться з інших військових частин.

"Людина приходить у підрозділ, нею займаються, вона живе в абсолютно адекватних нормальних умовах, вона не "струнчить" перед офіцером. Все що вимагається від особового складу - якісно відноситись до своїх обовʼязків, тренуватись, виконувати бойові завдання і відпочивати. У нас немає часу на вивчення статутів, стояння на тумбочці, на іншу дурню, яка в цілому в армії вважається нормою. Коли люди починають порівнювати, вибір для них стає очевидним", - заявив "Фока".

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Він заявив, що складнощі з особовим складом настануть на перших етапах існування Третього армійського корпусу - у звʼязку з розширенням потрібно більше фахівців. При цьому піхотні бригади, які до корпусу увійдуть, за оцінкою замкомбрига, є "не найсильнішими підрозділами". Але командування знає, що з цим робити: у формування корпуса "Трійка" йде із випередженням графіку.

"Я памʼятаю, як формувався підрозділ ТрО "Азов Київ", потім - ССО "Азов Київ", памʼятаю людей, які бігали під Мощуном, в Ірпінні, Бучі в кросівках без форми. Ми впорались - якісно змінились, сформували найбільшу бригаду в Україні, яка дуже ефективно працює. Я не бачу жодних перепон, щоб створити Третій армійський корпус і показати, що він буде кращим у нашій країні", - вважає "Фока".