Подразделения СБС поразили 742 вражеских цели за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки СБС поразили 742 уникальные цели противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.
В частности:
- 134 единицы личного состава, из которых 80 - ликвидировано;
- 43 единицы автомобильной техники и 25 мотоциклов;
- 19 артиллерийских систем и 3 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА.
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Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий03.07.2025 20:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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