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Подразделения СБС поразили 742 вражеских цели за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки СБС поразили 742 уникальные цели противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.

В частности:

  • 134 единицы личного состава, из которых 80 - ликвидировано;
  • 43 единицы автомобильной техники и 25 мотоциклов;
  • 19 артиллерийских систем и 3 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА.

Результаты работы СБС за сутки

Смотрите: СБС уничтожили 28% оккупантов и 22% целей от общего количества, - Мадьяр сообщил о результатах подразделений Группировки. ВИДЕО

Автор: 

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Мадяр рулить!
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03.07.2025 20:19 Ответить
 
 