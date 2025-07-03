Подразделения СБС поразили 742 вражеских цели за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки СБС поразили 742 уникальные цели противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.

В частности:

134 единицы личного состава, из которых 80 - ликвидировано;

43 единицы автомобильной техники и 25 мотоциклов;

19 артиллерийских систем и 3 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА.

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