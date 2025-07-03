Підрозділи СБС вразили 742 ворожі цілі за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 742 унікальні цілі противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем.
Зокрема:
- 134 одиниць особового складу, з яких 80 — ліквідовано;
- 43 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
- 19 артилерійських систем та 3 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 21 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БПЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар03.07.2025 20:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль