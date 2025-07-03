Підрозділи СБС вразили 742 ворожі цілі за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 742 унікальні цілі противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем.

Зокрема:

134 одиниць особового складу, з яких 80 — ліквідовано;

43 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;

19 артилерійських систем та 3 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 21 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БПЛА.

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