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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Украинские дроны атаковали ряд регионов РФ: взрывы прогремели в Чебоксарах, Энгельсе и Саратове. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 5 июля беспилотники атаковали ряд объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам губернатора Саратовской области, в результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове.

Ночью жители Энгельса сообщали о взрывах в районе военного аэродрома, в городе звучала сирена.

В Чебоксарах дроны атаковали одно из производственных предприятий. На распространенных в соцсетях видео зафиксирован масштабный пожар. После атаки в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

В Чебоксарах после атаки БПЛА полицейские перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс". Предприятие изготавливает для российской армии антенны "Комета", которые защищают дроны ВС РФ от украинских РЭБ.

Отмечается, что сильные взрывы слышали вблизи села Лапсары, расположенного в 10 км от города. По предварительной информации, целью атаки могло быть одно из промышленных предприятий на юге Чебоксар.

Местные жители отмечают, что после взрывов во дворах сработали сигнализации автомобилей. Взрывы были очень громкими и ощутимыми в разных районах города.

В Борисоглебске Воронежской области также ночью было громко. После атаки в районе военного аэродрома зафиксирован пожар.

Карта НАСА, на которой зафиксирован пожар на аэродроме в Борисогробском

Ближе к утру в системе мониторинга пожаров NASA появилась информация, что в районе военного аэродрома "Борисоглебск" зафиксирован пожар. Какие последствия пожара и что было атаковано, пока неизвестно.

Об атаках БПЛА сообщали также власти Ленинградской области, в аэропорту Пулково задержано более 50 авиарейсов.

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Автор: 

беспилотник (3878) Удары по РФ (404)


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Топ комментарии
+10
Молодці хлопці! Бийте ворога на його землі! Слава Україні!
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05.07.2025 07:52 Ответить
+6
Мало, укус комара і мирняк не постраждав
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05.07.2025 07:49 Ответить
+4
Коли вже кацапів почне знищувати українська балістика. Чи вона ще існує тільки на папері?
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05.07.2025 08:04 Ответить
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Мало, укус комара і мирняк не постраждав
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05.07.2025 07:49 Ответить
Мелочь... но приятно 🤔🧐😁 Хамелеон медленно, но уверенно взбирается на вершину баобаба🤗 И вообще удовольствия надо растягивать... как гимнастка, которая села на шпагат, - та тоже себе удовольствие не спеша растягивает😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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05.07.2025 08:08 Ответить
звісно не постраждав, бо на ВНИИР-Прогресс мірняка нема. Ящо працюєш на ВНИИР-Прогресс, то вже не мірняк. На авіабазі Борисоглєбськ теж.
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05.07.2025 09:01 Ответить
Молодці хлопці! Бийте ворога на його землі! Слава Україні!
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05.07.2025 07:52 Ответить
Коли вже кацапів почне знищувати українська балістика. Чи вона ще існує тільки на папері?
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05.07.2025 08:04 Ответить
Сподіваємось існує... хоча б на папері, якщо найвеличнішу дупу чотириразово б не підтерли тими паперами🤔🧐😁 Може знайдеться добра душа, котра хай хоча б раз підітре ту дупу йоршиком для прочистки унітаза 😝😝😝😝😜🤪
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05.07.2025 08:13 Ответить
Пєсковим?
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05.07.2025 08:28 Ответить
Той вже стерся, може тільки лизати.
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05.07.2025 08:32 Ответить
Добре, що святий Микола не забуває про під@рів навіть влітку.
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05.07.2025 08:13 Ответить
другий приліт на ВНИИР-Прогресс протягом місяця гарна тенденція. ВНИИР-Прогресс це навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо)

А найближче (пять кілометрів) до Лапсари підприємство на півдні Чебоксар, яке гідно уваги - Чебоксарський електроапаратний завод. У дрєвні совєцькі часи там виробляли пілривачі для усіляких мін\торпед. ВпевненийЄ що і зараз там щось виробляють подібне.
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05.07.2025 08:52 Ответить
Скоріше за все було атаковано Чебоксарське ПО ім. Чапаєва. Воно теж за 5 км від Лапсари, тільки східніше. І не дивно що лапсаранці "чули сильні вибухи", бо підпримство виробляє **********.
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05.07.2025 09:15 Ответить
І де той кіздун Умєров про 10 мільйонів дронів.
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05.07.2025 08:57 Ответить
 
 