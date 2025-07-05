Украинские дроны атаковали ряд регионов РФ: взрывы прогремели в Чебоксарах, Энгельсе и Саратове. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 5 июля беспилотники атаковали ряд объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По словам губернатора Саратовской области, в результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове.
Ночью жители Энгельса сообщали о взрывах в районе военного аэродрома, в городе звучала сирена.
В Чебоксарах дроны атаковали одно из производственных предприятий. На распространенных в соцсетях видео зафиксирован масштабный пожар. После атаки в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.
В Чебоксарах после атаки БПЛА полицейские перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс". Предприятие изготавливает для российской армии антенны "Комета", которые защищают дроны ВС РФ от украинских РЭБ.
Отмечается, что сильные взрывы слышали вблизи села Лапсары, расположенного в 10 км от города. По предварительной информации, целью атаки могло быть одно из промышленных предприятий на юге Чебоксар.
Местные жители отмечают, что после взрывов во дворах сработали сигнализации автомобилей. Взрывы были очень громкими и ощутимыми в разных районах города.
В Борисоглебске Воронежской области также ночью было громко. После атаки в районе военного аэродрома зафиксирован пожар.
Ближе к утру в системе мониторинга пожаров NASA появилась информация, что в районе военного аэродрома "Борисоглебск" зафиксирован пожар. Какие последствия пожара и что было атаковано, пока неизвестно.
Об атаках БПЛА сообщали также власти Ленинградской области, в аэропорту Пулково задержано более 50 авиарейсов.
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А найближче (пять кілометрів) до Лапсари підприємство на півдні Чебоксар, яке гідно уваги - Чебоксарський електроапаратний завод. У дрєвні совєцькі часи там виробляли пілривачі для усіляких мін\торпед. ВпевненийЄ що і зараз там щось виробляють подібне.