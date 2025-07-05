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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Українські дрони атакували низку регіонів РФ: вибухи лунали у Чебоксарах, Енгельсі та Саратові. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 5 липня безпілотники атакували низку об’єктів у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора Саратовської області, внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові.

Уночі жителі Енгельса повідомляли про вибухи в районі військового аеродрому, у місті лунала сирена.

У Чебоксарах дрони атакували одне з виробничих підприємств. На поширених в соцмережах відео зафіксовано масштабну пожежу. Після атаки в місті спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.

У Чебоксарах після атаки БПЛА поліцейські перекрили в'їзд на територію АТ "ВНДІР-Прогрес". Підприємство виготовляє для російської армії антени "Комєта", які захищають дрони ВС РФ від українських РЕБ.

Зазначається, що сильні вибухи чули поблизу села Лапсари, розташованого за 10 км від міста. За попередньою інформацією, метою атаки могло бути одне з промислових підприємств на півдні Чебоксар.

Місцеві жителі зазначають, що після вибухів у дворах спрацювали сигналізації автомобілів. Вибухи були дуже гучними та відчутними в різних районах міста.

У Борисоглібську Воронезької області також вночі було гучно. Після атаки в районі військового аеродрому зафіксовано пожежу.

Карта НАСА на якій зафіксовано пожежу на аеродромі у Борисоглібську

Ближче до ранку в системі моніторингу пожеж NASA з'явилася інформація, що в районі військового аеродрому "Борисоглібськ" зафіксовано пожежу. Які наслідки пожежі та що було атаковано, наразі невідомо.

Про атаки БПЛА повідомляла також влада Ленінградської області, в аеропорту Пулково затримано понад 50 авіарейсів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4471) Удари по РФ (407)


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Топ коментарі
+19
Молодці хлопці! Бийте ворога на його землі! Слава Україні!
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05.07.2025 07:52 Відповісти
+8
Мало, укус комара і мирняк не постраждав
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05.07.2025 07:49 Відповісти
+7
Коли вже кацапів почне знищувати українська балістика. Чи вона ще існує тільки на папері?
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05.07.2025 08:04 Відповісти
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Мало, укус комара і мирняк не постраждав
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05.07.2025 07:49 Відповісти
Мелочь... но приятно 🤔🧐😁 Хамелеон медленно, но уверенно взбирается на вершину баобаба🤗 И вообще удовольствия надо растягивать... как гимнастка, которая села на шпагат, - та тоже себе удовольствие не спеша растягивает😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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05.07.2025 08:08 Відповісти
звісно не постраждав, бо на ВНИИР-Прогресс мірняка нема. Ящо працюєш на ВНИИР-Прогресс, то вже не мірняк. На авіабазі Борисоглєбськ теж.
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05.07.2025 09:01 Відповісти
Хто такий мірняк в росії?
Ті що не підтримують війну і ходять на мітінги за МІР? - тому мірняки?
Так таких в росії немає від слова ВЗАГАЛІ.
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05.07.2025 12:21 Відповісти
Молодці хлопці! Бийте ворога на його землі! Слава Україні!
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05.07.2025 07:52 Відповісти
Коли вже кацапів почне знищувати українська балістика. Чи вона ще існує тільки на папері?
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05.07.2025 08:04 Відповісти
Сподіваємось існує... хоча б на папері, якщо найвеличнішу дупу чотириразово б не підтерли тими паперами🤔🧐😁 Може знайдеться добра душа, котра хай хоча б раз підітре ту дупу йоршиком для прочистки унітаза 😝😝😝😝😜🤪
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05.07.2025 08:13 Відповісти
Пєсковим?
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05.07.2025 08:28 Відповісти
Той вже стерся, може тільки лизати.
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05.07.2025 08:32 Відповісти
Добре, що святий Микола не забуває про під@рів навіть влітку.
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05.07.2025 08:13 Відповісти
другий приліт на ВНИИР-Прогресс протягом місяця гарна тенденція. ВНИИР-Прогресс це навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо)

А найближче (пять кілометрів) до Лапсари підприємство на півдні Чебоксар, яке гідно уваги - Чебоксарський електроапаратний завод. У дрєвні совєцькі часи там виробляли пілривачі для усіляких мін\торпед. ВпевненийЄ що і зараз там щось виробляють подібне.
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05.07.2025 08:52 Відповісти
Скоріше за все було атаковано Чебоксарське ПО ім. Чапаєва. Воно теж за 5 км від Лапсари, тільки східніше. І не дивно що лапсаранці "чули сильні вибухи", бо підпримство виробляє **********.
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05.07.2025 09:15 Відповісти
І де той кіздун Умєров про 10 мільйонів дронів.
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05.07.2025 08:57 Відповісти
Цього настільки мало що можна б було і не писати.
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05.07.2025 15:59 Відповісти
 
 