Українські дрони атакували низку регіонів РФ: вибухи лунали у Чебоксарах, Енгельсі та Саратові. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 5 липня безпілотники атакували низку об’єктів у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора Саратовської області, внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові.

Уночі жителі Енгельса повідомляли про вибухи в районі військового аеродрому, у місті лунала сирена.

У Чебоксарах дрони атакували одне з виробничих підприємств. На поширених в соцмережах відео зафіксовано масштабну пожежу. Після атаки в місті спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.

У Чебоксарах після атаки БПЛА поліцейські перекрили в'їзд на територію АТ "ВНДІР-Прогрес". Підприємство виготовляє для російської армії антени "Комєта", які захищають дрони ВС РФ від українських РЕБ.

Зазначається, що сильні вибухи чули поблизу села Лапсари, розташованого за 10 км від міста. За попередньою інформацією, метою атаки могло бути одне з промислових підприємств на півдні Чебоксар.

Місцеві жителі зазначають, що після вибухів у дворах спрацювали сигналізації автомобілів. Вибухи були дуже гучними та відчутними в різних районах міста.

У Борисоглібську Воронезької області також вночі було гучно. Після атаки в районі військового аеродрому зафіксовано пожежу.

Ближче до ранку в системі моніторингу пожеж NASA з'явилася інформація, що в районі військового аеродрому "Борисоглібськ" зафіксовано пожежу. Які наслідки пожежі та що було атаковано, наразі невідомо.

Про атаки БПЛА повідомляла також влада Ленінградської області, в аеропорту Пулково затримано понад 50 авіарейсів.

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