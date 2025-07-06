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Новости Фото Атака дронов по Запорожью
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Рашисты ударили дронами по Запорожью: ранена женщина, разрушено предприятие. ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 6 июля 2025 года, войска РФ атаковали Запорожье и Запорожский район 6 "шахедами".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах.

Частично разрушено здание частного предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запорожью: повреждены, по меньшей мере, 26 жилых домов

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина.

"Один из ударов пришелся по селу Юрковка, там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Повсюду работают экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается.

Автор: 

Запорожье (2702) обстрел (28363) Запорожская область (3274) дроны (4251) Запорожский район (166)


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