Рашисты ударили дронами по Запорожью: ранена женщина, разрушено предприятие. ФОТОрепортаж
В ночь на воскресенье, 6 июля 2025 года, войска РФ атаковали Запорожье и Запорожский район 6 "шахедами".
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах.
Частично разрушено здание частного предприятия.
Впоследствии Федоров уточнил, что в результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина.
"Один из ударов пришелся по селу Юрковка, там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Повсюду работают экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль