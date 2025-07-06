Рашисты ударили дронами по Запорожью: ранена женщина, разрушено предприятие. ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 6 июля 2025 года, войска РФ атаковали Запорожье и Запорожский район 6 "шахедами".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах.

Частично разрушено здание частного предприятия.

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Впоследствии Федоров уточнил, что в результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина.

"Один из ударов пришелся по селу Юрковка, там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Повсюду работают экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается.