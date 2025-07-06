Рашисти вдарили дронами по Запоріжжю: поранено жінку, зруйновано підприємство. ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 6 липня 2025 року, війська РФ атакували Запоріжжя та Запорізький район 6 "шахедами".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніку на фермерських господарствах.
Частково зруйновано будівля приватного підприємства.
Згодом Федоров уточнив, що внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка.
"Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок. Дістала поранень літня жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Усюди працюють екстрені служби. Ліквідація наслідків триває.
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