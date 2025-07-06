Рашисти вдарили дронами по Запоріжжю: поранено жінку, зруйновано підприємство. ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 6 липня 2025 року, війська РФ атакували Запоріжжя та Запорізький район 6 "шахедами".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніку на фермерських господарствах.

Частково зруйновано будівля приватного підприємства.

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Згодом Федоров уточнив, що внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка.

"Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок. Дістала поранень літня жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Усюди працюють екстрені служби. Ліквідація наслідків триває.