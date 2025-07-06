Зеленский в День Военно-Морских сил ВСУ: Воины ВМС держат оборону на воде, на суше и прикрывают небо. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский поздравил воинов Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником.
Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы. Российского десанта не было и не будет в Одессе, "Москва" пошла на дно, остров Змеиный - под контролем Украины, уничтожено и повреждено 28 российских кораблей и одна подводная лодка, а "зерновой коридор" функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира.
С Днем Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины!" - написал он.
Также Зеленский показал фото работы украинских ВМС: ВМС ВС Украины, 30-й корпус морской пехоты ВМС ВС Украины, 503-й отдельный батальон морской пехоты, 39-я отдельная бригада береговой обороны, 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Речная флотилия.
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