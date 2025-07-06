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Новости Фото Корабли ВМС ВСУ
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Зеленский в День Военно-Морских сил ВСУ: Воины ВМС держат оборону на воде, на суше и прикрывают небо. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы. Российского десанта не было и не будет в Одессе, "Москва" пошла на дно, остров Змеиный - под контролем Украины, уничтожено и повреждено 28 российских кораблей и одна подводная лодка, а "зерновой коридор" функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира.

С Днем Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины!" - написал он.

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День Военно-Морских сил ВСУ

Также Зеленский показал фото работы украинских ВМС: ВМС ВС Украины, 30-й корпус морской пехоты ВМС ВС Украины, 503-й отдельный батальон морской пехоты, 39-я отдельная бригада береговой обороны, 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Речная флотилия.

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День Военно-Морских сил ВСУ
День Военно-Морских сил ВСУ
День Военно-Морских сил ВСУ
День Военно-Морских сил ВСУ
День Военно-Морских сил ВСУ
День Военно-Морских сил ВСУ
День Военно-Морских сил ВСУ
День Военно-Морских сил ВСУ
День Военно-Морских сил ВСУ

Автор: 

ВМС (1491) Зеленский Владимир (21142)


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Топ комментарии
+7
Чесно кажучи, святкувати особливо нічого - всі удари по ворогу на морі здійснювались з берега ракетами, авіацією та безпілотними дронами. Флоту ще нема. Зате є кому святкувати...
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06.07.2025 11:18 Ответить
+3
А где его фотка в тельняшке и с пулеметом,на бороде и с волевым выражением лица,пиарщик полностью некомпетентен,отберите у него бронь.
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06.07.2025 11:31 Ответить
+1
Саме тому я й написав свій коментар. Якраз дивився про це на ютубі.
Там ще не всім позакривали рот.
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06.07.2025 12:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чесно кажучи, святкувати особливо нічого - всі удари по ворогу на морі здійснювались з берега ракетами, авіацією та безпілотними дронами. Флоту ще нема. Зате є кому святкувати...
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06.07.2025 11:18 Ответить
Піар, піар. А як би знав, колись, піар.
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06.07.2025 11:18 Ответить
А где его фотка в тельняшке и с пулеметом,на бороде и с волевым выражением лица,пиарщик полностью некомпетентен,отберите у него бронь.
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06.07.2025 11:31 Ответить
Наш Лідор має хромакей і може збацати відосик навіть на нейтронній зірці
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06.07.2025 12:02 Ответить
Цікаво, чому немає новин про мін'єдчика Чернишова, про обшук у Рєзнікова?
Журналістам заборонили про це писати?
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06.07.2025 11:58 Ответить
А тобі не достатньо, що за міністра і друга зєлєнскова внесено заставу 120 мільйонів гривень не зрозумілого походження і *** зна ким?💩
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06.07.2025 12:04 Ответить
Саме тому я й написав свій коментар. Якраз дивився про це на ютубі.
Там ще не всім позакривали рот.
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06.07.2025 12:08 Ответить
Впевнений у рєзнікова теж все добре, він за кордоном та з іншим громадянством
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06.07.2025 12:24 Ответить
Символ праздника имени "величайшего" пи@дабола Зеленского - его флагман. Но это никак не отменяет геройства матросов и офицеров ВМС, которые сейчас многое делают не благодаря, а вопреки власти.

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06.07.2025 12:31 Ответить
 
 