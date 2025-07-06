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Новини Фото Кораблі ВМС ЗСУ
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Зеленський у День Військово-Морських сил ЗСУ: Воїни ВМС тримають оборону на воді, на суші та прикривають небо. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України з професійним святом.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси. Російського десанту не було й не буде в Одесі, "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а "зерновий коридор" функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу.

З Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України!" - написав він.

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День Військово-Морських сил ЗСУ

Також Зеленський показав фото роботи українських ВМС: ВМС ЗС України, 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗС України, 503-й окремий батальйон морської піхоти, 39-та окрема бригада берегової оборони, 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Річкова флотилія.

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День Військово-Морських сил ЗСУ
День Військово-Морських сил ЗСУ
День Військово-Морських сил ЗСУ
День Військово-Морських сил ЗСУ
День Військово-Морських сил ЗСУ
День Військово-Морських сил ЗСУ
День Військово-Морських сил ЗСУ
День Військово-Морських сил ЗСУ
День Військово-Морських сил ЗСУ

Автор: 

ВМС (1410) Зеленський Володимир (24644)


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Чесно кажучи, святкувати особливо нічого - всі удари по ворогу на морі здійснювались з берега ракетами, авіацією та безпілотними дронами. Флоту ще нема. Зате є кому святкувати...
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06.07.2025 11:18 Відповісти
Піар, піар. А як би знав, колись, піар.
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06.07.2025 11:18 Відповісти
А где его фотка в тельняшке и с пулеметом,на бороде и с волевым выражением лица,пиарщик полностью некомпетентен,отберите у него бронь.
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06.07.2025 11:31 Відповісти
Наш Лідор має хромакей і може збацати відосик навіть на нейтронній зірці
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06.07.2025 12:02 Відповісти
Цікаво, чому немає новин про мін'єдчика Чернишова, про обшук у Рєзнікова?
Журналістам заборонили про це писати?
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06.07.2025 11:58 Відповісти
А тобі не достатньо, що за міністра і друга зєлєнскова внесено заставу 120 мільйонів гривень не зрозумілого походження і *** зна ким?💩
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06.07.2025 12:04 Відповісти
Саме тому я й написав свій коментар. Якраз дивився про це на ютубі.
Там ще не всім позакривали рот.
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06.07.2025 12:08 Відповісти
 
 