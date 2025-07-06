Зеленський у День Військово-Морських сил ЗСУ: Воїни ВМС тримають оборону на воді, на суші та прикривають небо. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України з професійним святом.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси. Російського десанту не було й не буде в Одесі, "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а "зерновий коридор" функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу.



З Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України!" - написав він.

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Також Зеленський показав фото роботи українських ВМС: ВМС ЗС України, 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗС України, 503-й окремий батальйон морської піхоти, 39-та окрема бригада берегової оборони, 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Річкова флотилія.

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