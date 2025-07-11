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Новости Фото Российские диверсии
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Подготовленное российскими спецслужбами хранилище оружия для диверсантов обнаружено в Харькове, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачила масштабный тайник боеприпасов в Харькове, который, по данным следствия, был обустроен по заданию спецслужб РФ для будущих диверсий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, нелегальный тайник располагался в одном из гаражных боксов областного центра. В ходе обысков изъяты ручные гранаты, противотанковые мины, РПГ и патроны к стрелковому оружию.

Правоохранители выясняют источники поставки арсенала и круг лиц, которые могли быть привлечены к подготовке диверсий на территории региона.

В Харькове обнаружили тайник с оружием для диверсий
В Харькове обнаружили тайник с оружием для диверсий
В Харькове обнаружили тайник с оружием для диверсий

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Автор: 

СБУ (20170) Харьков (7652) Харьковская область (1249) Харьковский район (427)


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Хтозна,може це місцеві жителі готуються до партизанщини в окупації!
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11.07.2025 15:15 Ответить
Нихрена себе, "хранилище оружия".. Да это настоящий склад!
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11.07.2025 15:30 Ответить
 
 