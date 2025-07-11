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Подготовленное российскими спецслужбами хранилище оружия для диверсантов обнаружено в Харькове, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачила масштабный тайник боеприпасов в Харькове, который, по данным следствия, был обустроен по заданию спецслужб РФ для будущих диверсий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как сообщается, нелегальный тайник располагался в одном из гаражных боксов областного центра. В ходе обысков изъяты ручные гранаты, противотанковые мины, РПГ и патроны к стрелковому оружию.
Правоохранители выясняют источники поставки арсенала и круг лиц, которые могли быть привлечены к подготовке диверсий на территории региона.
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Василь Воробець
показать весь комментарий11.07.2025 15:15 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Anders Steiberg #582767
показать весь комментарий11.07.2025 15:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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