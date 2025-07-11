Подготовленное российскими спецслужбами хранилище оружия для диверсантов обнаружено в Харькове, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачила масштабный тайник боеприпасов в Харькове, который, по данным следствия, был обустроен по заданию спецслужб РФ для будущих диверсий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, нелегальный тайник располагался в одном из гаражных боксов областного центра. В ходе обысков изъяты ручные гранаты, противотанковые мины, РПГ и патроны к стрелковому оружию.

Правоохранители выясняют источники поставки арсенала и круг лиц, которые могли быть привлечены к подготовке диверсий на территории региона.











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