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Новини Фото Російські диверсії
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Підготовлений російськими спецслужбами схрон зброї для диверсантів виявлено у Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрила масштабний схрон боєприпасів у Харкові, який, за даними слідства, був облаштований за завданням спецслужб РФ для майбутніх диверсій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як повідомляється, нелегальний тайник розташовувався в одному з гаражних боксів обласного центру. У ході обшуків вилучено ручні гранати, протитанкові міни, РПГ і набої до стрілецької зброї.

Правоохоронці зʼясовують джерела постачання арсеналу та коло осіб, які могли бути залучені до підготовки диверсій на території регіону.

У Харкові виявили схрон зброї для диверсій
У Харкові виявили схрон зброї для диверсій
У Харкові виявили схрон зброї для диверсій

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Автор: 

СБУ (13105) Харків (5775) Харківська область (1263) Харківський район (431)


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Хтозна,може це місцеві жителі готуються до партизанщини в окупації!
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11.07.2025 15:15 Відповісти
Нихрена себе, "хранилище оружия".. Да это настоящий склад!
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11.07.2025 15:30 Відповісти
 
 