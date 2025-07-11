Підготовлений російськими спецслужбами схрон зброї для диверсантів виявлено у Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрила масштабний схрон боєприпасів у Харкові, який, за даними слідства, був облаштований за завданням спецслужб РФ для майбутніх диверсій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як повідомляється, нелегальний тайник розташовувався в одному з гаражних боксів обласного центру. У ході обшуків вилучено ручні гранати, протитанкові міни, РПГ і набої до стрілецької зброї.

Правоохоронці зʼясовують джерела постачання арсеналу та коло осіб, які могли бути залучені до підготовки диверсій на території регіону.











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