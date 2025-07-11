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Підготовлений російськими спецслужбами схрон зброї для диверсантів виявлено у Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрила масштабний схрон боєприпасів у Харкові, який, за даними слідства, був облаштований за завданням спецслужб РФ для майбутніх диверсій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Як повідомляється, нелегальний тайник розташовувався в одному з гаражних боксів обласного центру. У ході обшуків вилучено ручні гранати, протитанкові міни, РПГ і набої до стрілецької зброї.
Правоохоронці зʼясовують джерела постачання арсеналу та коло осіб, які могли бути залучені до підготовки диверсій на території регіону.
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Василь Воробець
показати весь коментар11.07.2025 15:15 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар11.07.2025 15:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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