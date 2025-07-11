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Новини Справа Євгенія Шевченка
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Нардепу Шевченку оголошено чергову підозру у шахрайстві, - СБУ

У нардепа Шевченка нова підозра

Служба безпеки, Офіс Генерального прокурора та ДБР викрили чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

У відомстві не розкривають ім'я підозрюваного, але з матеріалів зрозуміло, що йдеться саме про Євгенія Шевченка.

Правоохоронці задокументували, як нардеп видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в білорусі.

Прикриваючись зв’язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14, 5 млн грн. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа.

Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні "відкати", пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепа Шевченка залишили під вартою до 14 серпня

Справа "слуги народу" Євгенія Шевченка

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

8 листопада 2024 року Шевченко закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією та заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня".

14 листопада СБУ повідомила нардепу про підозру у державній зраді.

Автор: 

шахрайство (1128) СБУ (13105) ДБР (3612) Шевченко Євгеній Слуга народу (82) Офіс Генпрокурора (3319)


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Топ коментарі
+3
При любому пройобі зе-згадуй Порошенка.Держзрада слуг-а от Порошенко!
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11.07.2025 14:33 Відповісти
+3
Дурня клеїш?Іди до біса
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11.07.2025 14:36 Відповісти
+2
Ой-

2019 - під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 президентських виборів був https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0 довіреною особою кандидата https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленськогоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликання від партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_76 в.о. № 76, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вознесенівський і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Хортицький райони Запоріжжя)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]. З 2022 року приєднався до депутатської групи «Відновлення України»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].
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11.07.2025 13:44 Відповісти
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Ой-

2019 - під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 президентських виборів був https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0 довіреною особою кандидата https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленськогоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликання від партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_76 в.о. № 76, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вознесенівський і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Хортицький райони Запоріжжя)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]. З 2022 року приєднався до депутатської групи «Відновлення України»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].
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11.07.2025 13:44 Відповісти
При любому пройобі зе-згадуй Порошенка.Держзрада слуг-а от Порошенко!
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11.07.2025 14:33 Відповісти
Єрмак,баканов,арестович,ковалев,дмитрук,татаров,портнов,дубінський,наумов,кулінич,куницький......-а ваш Порошенко лудше був?
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11.07.2025 15:12 Відповісти
Кумедно але голова адміністрації це просто завгосп,не не всемогутній голова офіса президента що керує країною
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11.07.2025 14:31 Відповісти
Дурня клеїш?Іди до біса
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11.07.2025 14:36 Відповісти
Таке враження шо і пару десятків підозр - якось йьому пох. Треба підключати отих хто на Пороха підозри наклепав до рнбо.
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11.07.2025 14:46 Відповісти
 
 