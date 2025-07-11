Нардепу Шевченку оголошено чергову підозру у шахрайстві, - СБУ

Служба безпеки, Офіс Генерального прокурора та ДБР викрили чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

У відомстві не розкривають ім'я підозрюваного, але з матеріалів зрозуміло, що йдеться саме про Євгенія Шевченка.

Правоохоронці задокументували, як нардеп видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в білорусі.

Прикриваючись зв’язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14, 5 млн грн. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа.

Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні "відкати", пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Справа "слуги народу" Євгенія Шевченка

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

8 листопада 2024 року Шевченко закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією та заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня".

14 листопада СБУ повідомила нардепу про підозру у державній зраді.